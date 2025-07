La Gobernadora Hochul y Líderes Laborales Anuncian que el Estado de Nueva York Salda Deuda Multimillonaria Del Fondo Fiduciario Del Seguro de Desempleo

La gobernadora Kathy Hochul se reunió hoy con el Consejo de Gremios de Hoteles y Juegos de Azar (AFL-CIO) para anunciar que el Estado de Nueva York ha liquidado el préstamo federal de casi 7 mil millones de dólares del Fondo Fiduciario del Seguro de Desempleo (UI). Esta medida permitirá la solvencia del fondo, aumentará las prestaciones para los neoyorquinos desempleados y reducirá los costos para las empresas. La gobernadora anunció esta medida en mayo como parte del Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2026. “Al saldar esta deuda sin precedentes del Fondo Fiduciario del Seguro de Desempleo, brindamos un alivio largamente esperado a los trabajadores y empresas de Nueva York”, dijo la gobernadora Hochul. “Se trata de hacer lo correcto: aumentar las prestaciones para los neoyorquinos desempleados que necesitan apoyo, reducir los costos para las empresas que impulsan nuestra economía y devolver el dinero a los bolsillos de los neoyorquinos. Me enorgullece apoyar a nuestros socios sindicales para hacer posible este progreso”. La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins dijo, “Saldar la deuda del Seguro de Desempleo de Nueva York es una gran victoria para toda nuestra economía. Nuestros casi tres millones de pequeñas empresas son el verdadero motor económico de Nueva York. A medida que los líderes federales impusieron aranceles perjudiciales y guerras comerciales, aliviamos una pesada carga de las pequeñas empresas y fortalecimos la red de seguridad social para los trabajadores. Agradezco a la gobernadora Hochul y al presidente de la Cámara de Representantes, Heastie, por su colaboración en este tema, que ayudará a nuestras empresas a prosperar y apoyará a los trabajadores en todas las regiones de nuestro estado”. El presidente de la Asamblea, Carl Heastie dijo, “Al saldar la deuda del Fondo Fiduciario de Desempleo, garantizamos un alivio para nuestros negocios locales, especialmente para las pequeñas empresas, y aseguramos que las prestaciones del seguro de desempleo (UI) puedan mantenerse al ritmo de la inflación. La mayoría de la Asamblea, y en especial el presidente del Partido Laborista de la Asamblea, Harry Bronson, lucharon arduamente por esta inclusión en el presupuesto, ya que comprendemos el apoyo vital que brinda a las empresas y a las familias trabajadoras en su recuperación”. Antes de la pandemia de COVID-19, el Fondo Fiduciario de Desempleo tenía un saldo positivo de casi $2.5 mil millones. Sin embargo, debido a la recesión económica causada por la pandemia, el saldo se pagó a los neoyorquinos, lo que obligó al Estado a solicitar un préstamo del gobierno federal para continuar pagando las reclamaciones elegibles. Saldar la deuda y lograr la solvencia del fondo permite al estado aumentar la tasa máxima de la prestación del UI para que se alinee mejor con otros estados y modificar la base salarial imponible para ayudar a acumular reservas y estabilizar el Fondo Fiduciario de Desempleo para el futuro. El beneficio semanal máximo para trabajadores desempleados, que se había congelado debido a la deuda, aumentará de $504 a $869 en octubre. Al saldar la deuda, el Estado también está aportando dinero a los empresarios, cuyas tasas de contribución habían seguido aumentando mientras se liquidaba la deuda. Se proyecta que los empleadores ahorrarán un promedio de $100 por empleado en 2026 y $250 en 2027. Además, la base salarial imponible aumentará en 2026, lo que fortalecerá el fondo fiduciario con el tiempo y ayudará a mantener tasas impositivas asequibles para los empleadores de Nueva York a largo plazo. La comisionada del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, Roberta Reardon dijo, “Saldar la deuda del Fondo Fiduciario del Seguro de Desempleo de Nueva York es una victoria para los trabajadores y las empresas. Pondrá más dinero en los bolsillos de los neoyorquinos desempleados en un momento en que más lo necesitan y también reducirá los costos para nuestras empresas. Agradezco a la gobernadora Hochul por estabilizar esta crucial red de seguridad para nuestra fuerza laboral y hacer que el estado sea más asequible para todos”. Para obtener más información sobre el Fondo Fiduciario del Seguro de Desempleo, visite la página web del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York. Mario Cilento, presidente de la AFL-CIO del estado de Nueva York dijo,“Aumentar la prestación máxima del seguro de desempleo marcará una diferencia tangible para los trabajadores desempleados que luchan por llegar a fin de mes, a la vez que ofrece un alivio a los empleadores. La prestación máxima, estancada en $504 semanales desde 2019, no cubría las necesidades básicas de las familias que enfrentan dificultades económicas por causas ajenas a su voluntad. Aumentar esta prestación les permitirá mantenerse mejor a sí mismos y a sus familias durante un período particularmente estresante y difícil. Expresamos nuestra más profunda gratitud a la gobernadora Hochul por reconocer el impacto positivo de aumentar sustancialmente las prestaciones del seguro de desempleo, y también extendemos nuestro agradecimiento a la líder de la mayoría del Senado, Stewart-Cousins, y al presidente de la Cámara de Representantes, Heastie, por su papel decisivo en la aprobación de esta legislación crucial”. El presidente del Consejo de Gremios de Hoteles y Juegos de Azar, Rich Maroko dijo, “Hoy me enorgullece unirme a nuestros miembros para celebrar una victoria que brindará un alivio real e inmediato a los neoyorquinos trabajadores y a sus familias. Liquidar la deuda del Fondo Fiduciario del Seguro de Desempleo será un salvavidas para los trabajadores despedidos o que pierdan su empleo. Esta política, junto con la reducción al mínimo nacional del retraso en el pago de beneficios para los trabajadores en huelga que luchan por un contrato justo, es crucial ahora que se cumple oficialmente un año del vencimiento de nuestro contrato sectorial. Agradecemos a la gobernadora Hochul, a la líder de la mayoría Stewart-Cousins y al presidente de la Cámara de Representantes Heastie por lograr esta victoria crucial para las familias trabajadoras”. El senador estatal Robert Jackson dijo,“La decisión de Nueva York de pagar su deuda del Seguro de Desempleo es más que una solución presupuestaria: es una declaración de valores. Declara que no permitiremos que las consecuencias de una crisis global las paguen quienes mantuvieron a este estado en funcionamiento. Las pequeñas empresas merecen ayuda. Los trabajadores merecen seguridad. Y nuestra economía merece una base basada en la justicia. Aplaudo a la gobernadora Hochul por impulsar este esfuerzo e insto a mis colegas del gobierno a seguir impulsando una economía que proteja, respete e invierta en las personas que hacen que Nueva York funcione”. La senadora estatal Jessica Ramos dijo, “Asegurar el pago de la deuda del Fondo Fiduciario del Seguro de Desempleo fue una prioridad absoluta para mí en el presupuesto de este año, ya que se trata de restaurar la dignidad de los trabajadores y la estabilidad de nuestra economía. La solvencia significa que los neoyorquinos desempleados finalmente verán un aumento en sus prestaciones por primera vez en años, y las pequeñas empresas verán un alivio del aumento de los costos. Este es el tipo de cambio estructural que fortalece nuestra red de seguridad y prioriza a los trabajadores”. El asambleísta Harry Bronson dijo, “Gracias al liderazgo de la gobernadora Hochul y el presidente de la Cámara de Representantes Heastie, y a la colaboración de la AFL-CIO y el Consejo Empresarial, pudimos ayudar tanto a las empresas como a los trabajadores. Como presidente del Comité Laboral de la Asamblea, siempre he creído firmemente que cuando las empresas y los trabajadores trabajan juntos, se obtiene el mejor resultado para todos. Al eliminar la deuda del Fondo Fiduciario de Desempleo y, al mismo tiempo, aumentar el beneficio máximo, brindamos un alivio muy necesario a las empresas, especialmente a las pequeñas empresas, a la vez que garantizamos que quienes pierdan su empleo puedan llegar a fin de mes durante la transición a su próximo empleo. Nuestras pequeñas empresas y familias trabajadoras son la columna vertebral de la economía de Nueva York. Esta victoria reafirma el firme compromiso de la Asamblea para lograr que Nueva York sea más asequible tanto para nuestras familias como para nuestras empresas”. El asambleísta Jon D. Rivera dijo, “El presupuesto de este año nos brinda una victoria largamente esperada tanto para los trabajadores como para las empresas. Al liquidar por completo nuestra deuda de seguro de desempleo de $7 mil millones, estamos aliviando una carga injusta que ha agobiado a los empleadores de Nueva York durante años. Simultáneamente, finalmente aumentamos los beneficios por desempleo por primera vez en seis años, brindando una red de seguridad más sólida y digna a los trabajadores que atraviesan momentos difíciles. Así es como se ve una política económica equilibrada y centrada en los trabajadores, y espero lograr más victorias para la comunidad de pequeñas empresas de nuestro estado”. El asambleísta Alex Bores dijo, “Esta es una decisión inteligente que hace que Nueva York funcione mejor para todos. Liquidar esta deuda reduce los costos para los empleadores y fortalece un sistema en el que la gente confía en tiempos difíciles. Es el tipo de medida práctica que ayuda a construir un Nueva York más seguro, más fácil y más resiliente”. El asambleísta Manny De los Santos dijo, “Pagar la deuda del Seguro de Desempleo del Estado de Nueva York es un hito crucial que brinda un alivio real a nuestras pequeñas empresas y familias trabajadoras, especialmente en comunidades como Inwood, Washington Heights y Marble Hill. Este logro se traduce en impuestos más bajos para nuestros empleadores locales y una red de seguridad más sólida para los trabajadores locales que impulsan nuestra economía. Felicito a la gobernadora Hochul por tomar medidas decisivas para fortalecer la economía de Nueva York y proteger el sustento de quienes mantienen vivas nuestras comunidades”. La asambleísta Nikki Lucas dijo, “Todo neoyorquino merece un trato justo, protección y la oportunidad de prosperar. Garantizar la protección de los trabajadores es una oportunidad para alcanzar estos objetivos. Agilizar el proceso de incorporación de nuestros jóvenes al mercado laboral, brindar beneficios a los neoyorquinos para que ejerzan su derecho de huelga, proteger a los neoyorquinos vulnerables tras la pérdida de su empleo y estabilizar el seguro de desempleo para las tasas de contribución de nuestros empleadores son ejemplos que me enorgullece respaldar para los miembros de mi distrito. Aplaudo que este sea un presupuesto que toma medidas significativas para abordar los desafíos que enfrentan muchos trabajadores y empleadores, fortaleciendo las redes de seguridad clave para protegernos a todos”. La asambleísta Judy Griffin dijo, “Liquidar la deuda del Seguro de Desempleo (SD) del estado de Nueva York es una de las mejores maneras de ayudar a las empresas de todo el estado. Aliviar esta carga para nuestras pequeñas empresas es fundamental, ya que estas altas tasas no son sostenibles. Esta medida vital también beneficiará a los trabajadores, ya que su seguro de desempleo aumentará debido al mayor costo de vida”.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.