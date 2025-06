Kfz-Gutachten der Zukunft: Aaron Friedrich setzt in Berlin neue Standards

Aaron Friedrich bringt mit Gutachten Plus+ moderne Kfz-Gutachten von Berlin bis Hagen – schnell, digital und fair gegen Versicherungstricks.

BERLIN, GERMANY, June 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Warum ist es heute wichtiger denn je, einen zuverlässigen und kompetenten Kfz-Sachverständigen an der Seite zu haben? Diese Frage beantwortet Aaron Friedrich, Gründer und Geschäftsführer von Gutachten Plus+, klar und überzeugend. Sein Unternehmen ist längst nicht mehr nur in Berlin und Brandenburg ein Begriff, sondern gilt mittlerweile bundesweit als Vorreiter für innovative und schnelle Schadensabwicklung und Fahrzeugbewertung.Aaron Friedrich hat Gutachten Plus+ mit dem Ziel gegründet, den Sachverständigenprozess bei Unfall - und Schadensfällen zu revolutionieren. Geboren und aufgewachsen in Hagen , NRW, hat Friedrich schon früh die Bedeutung von präziser und zuverlässiger Arbeit erkannt. Heute führt er sein Unternehmen erfolgreich von Berlin aus und verbindet dabei seine Herkunft aus Hagen mit der Dynamik der Hauptstadt. Er setzt auf Transparenz, schnelle Abläufe und digitale Lösungen, um den Kunden Stress und Zeitverlust zu ersparen. „Gerade nach einem Unfall sind die Menschen oft verunsichert. Sie brauchen schnelle und unkomplizierte Hilfe, auf die sie sich verlassen können. Genau hier setzen wir an", erläutert Friedrich.Gutachten Plus+ ist mehr als ein klassisches Sachverständigenbüro. Unter Friedrichs Leitung wurde das Unternehmen zu einer modernen Plattform, die den Einsatz digitaler Technologien nutzt, um Gutachten schneller, präziser und transparenter zu erstellen. Vor-Ort-Termine innerhalb von 24 Stunden, unkomplizierte Online-Kommunikation und digitale Gutachtenerstellung direkt am Unfallort sind Standardleistungen des Unternehmens geworden. Kunden bewerten diese schnelle und verlässliche Vorgehensweise regelmäßig mit Bestnoten.Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit ist Aaron Friedrich auch Autor erfolgreicher Fachbücher. Sein Buch "Der Weg zum Kfz-Gutachter: Ein kurzer Leitfaden für Anfänger" zählt zu den Bestsellern auf Amazon und richtet sich an Neueinsteiger, die im Bereich Kfz-Gutachten Fuß fassen möchten. Friedrichs Fachwissen und sein Talent, komplexe Inhalte verständlich aufzubereiten, tragen maßgeblich zum Erfolg seines Werkes bei.Die Philosophie von Gutachten Plus+ basiert auf klar definierten Werten: Kundenorientierung, Schnelligkeit und Qualität. Friedrich und sein Team setzen auf ständige Weiterbildung und hohe Fachkompetenz, um immer auf dem aktuellsten Stand technischer Entwicklungen und rechtlicher Vorgaben zu sein. Gleichzeitig investiert das Unternehmen kontinuierlich in neue Technologien, darunter softwaregestützte Schadenkalkulationen und KI-basierte Bewertungsmodelle, um künftig noch schneller und genauer arbeiten zu können.„Die Zukunft der Branche liegt eindeutig in der Digitalisierung und Vernetzung", erklärt Friedrich. Er prognostiziert, dass in den kommenden Jahren Kfz-Gutachten immer stärker digitalisiert werden und Prozesse automatisiert ablaufen, um Fehlerquoten zu minimieren und gleichzeitig mehr Transparenz für Kunden zu schaffen. „Unsere Aufgabe ist es, diesen Fortschritt aktiv zu gestalten und immer einen Schritt voraus zu sein."Friedrich hat früh erkannt, dass Innovation und Digitalisierung nicht nur Wettbewerbsvorteile schaffen, sondern Kunden direkt und spürbar profitieren lassen. Während andere Unternehmen noch über Digitalisierung sprechen, lebt Gutachten Plus+ sie bereits täglich. Digitale Gutachten werden bei Gutachten Plus+ nicht nur angeboten, sondern sind integraler Bestandteil jeder Dienstleistung.Der Erfolg gibt ihm recht: Gutachten Plus+ wächst stetig und baut sein Netzwerk kontinuierlich aus. Mittlerweile betreibt das Unternehmen mehrere Standorte in Berlin und Brandenburg, weitere in Nordrhein-Westfalen, wie etwa Friedrichs Heimatstadt Hagen, sind in Planung. Für Friedrich ist klar, dass in einer Branche, die immer dynamischer und technologiegetriebener wird, nur die Unternehmen langfristig erfolgreich sein werden, die sich flexibel und innovativ zeigen.Die nächsten Schritte sind für Friedrich klar definiert: Weitere Expansion, Ausbau der digitalen Plattformen und Einführung neuer, innovativer Verfahren, um den Kundenservice weiter zu optimieren. Parallel dazu plant Friedrich, weitere Fachbücher zu veröffentlichen, die angehenden Sachverständigen helfen sollen, den komplexen Einstieg ins Berufsfeld zu meistern.Aaron Friedrich sieht Gutachten Plus+ in den kommenden Jahren weiterhin auf Wachstumskurs. „Unsere Kunden vertrauen uns, weil wir ihnen zeigen, dass wir nicht nur reagieren, sondern aktiv gestalten und Lösungen schaffen, die wirklich helfen. Genau darauf kommt es an."### Kurzes Question & Answer (Q\&A)**Frage:** Herr Friedrich, vielen Dank für Ihre Zeit! Warum setzen Sie bei Gutachten Plus+ so stark auf digitale Lösungen?**Aaron Friedrich:** Sehr gerne! Digitalisierung macht Prozesse transparenter und effizienter. Unsere Kunden brauchen nach einem Unfall schnelle, klare Antworten und zuverlässige Unterstützung – digitale Lösungen helfen uns dabei, diesen Anspruch zu erfüllen. Zudem reduziert die Digitalisierung auch mögliche Fehlerquellen und erhöht die Genauigkeit unserer Gutachten. Schnelligkeit und Präzision sind gerade in stressigen Situationen enorm wichtig für unsere Kunden.**Frage:** Welche Herausforderungen erleben Kunden besonders häufig nach einem Unfall?**Aaron Friedrich:** Leider sitzen Versicherungen oft am längeren Hebel. Viele Kunden kämpfen mit unfairen Kürzungen ihrer Ansprüche und langen Wartezeiten, was oft zu zusätzlichem Stress führt. Genau hier setzen wir an: Gemeinsam mit unserem starken Partner-Anwaltsnetzwerk unterstützen wir unsere Kunden aktiv dabei, ihre Rechte durchzusetzen. Wir kümmern uns darum, dass berechtigte Ansprüche schnell und vollständig anerkannt werden, und stehen unseren Kunden während des gesamten Prozesses mit Rat und Tat zur Seite.**Frage:** Wie genau unterstützen Sie Ihre Kunden gegen diese Praktiken der Versicherungen?**Aaron Friedrich:** Wir dokumentieren Schäden präzise und detailliert, um die Ansprüche unserer Kunden optimal abzusichern. Falls es zu Streitigkeiten kommt, arbeiten wir Hand in Hand mit unseren Partneranwälten, um die berechtigten Forderungen unserer Kunden erfolgreich durchzusetzen. Unsere langjährige Erfahrung und Kompetenz in diesem Bereich helfen dabei, den Druck gegenüber den Versicherungen zu erhöhen und faire Lösungen schnell herbeizuführen. Zudem bieten wir unseren Kunden volle Transparenz über den aktuellen Stand ihres Falls und begleiten sie eng während des gesamten Prozesses.Nochmals herzlichen Dank für das angenehme Gespräch und Ihr Interesse!

