New unit of Kostolac power plant receives occupancy permit on St. Vitus Day

Министарство унутрашњих послова Владе Републике Србије саопштило је да су припадници полиције у Сремској Митровици, током редовне патролне делатности, на локалном путу, у околини града, запленили 1.620 килограма сувог дувана у листу, при чему су затекли четири особе како га пребацују из камиона у комби. Вредност дувана, без потребне документације, процењује се на око 650.000 динара, а полиција је привремено одузела теретни камион и комби осумњичених особа и њихове саобраћајне дозволе. Због постојања основане сумње да су извршили кривично дело недозвољена трговина, против четири особе биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву, у редовном поступку, наводи се у саопштењу.

