El auge de la blockchain latinoamericana tecnologías que están redefiniendo el mercado global en 2025

latam

Latinoamérica pasa de ser adoptante a creadora de soluciones blockchain, con proyectos innovadores y alcance mundial

La tecnología ya no nos llega, la estamos creando. Latinoamérica está lista para liderar el futuro digital.” — Isabel Cardona

LIMA, LIMA, PERU, June 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Este año marca un punto de inflexión para la evolución de la tecnología blockchain en América Latina. La región, históricamente considerada como adoptante de tecnologías extranjeras, hoy se consolida como generadora de soluciones blockchain competitivas y con potencial de impacto global.En diversos países, proyectos liderados por talento latino están construyendo infraestructura innovadora, escalable y adaptable a los desafíos internacionales. Mientras algunas de estas tecnologías ya están activas y funcionando en el mercado, otras soluciones, que llevan años en desarrollo, están a punto de salir al público y prometen transformar la industria con modelos más sofisticados y de mayor alcance.Este nuevo escenario demuestra que Latinoamérica no solo está siguiendo la evolución del ecosistema blockchain, sino que está comenzando a liderarla con propuestas propias, relevantes y con proyección mundial.Las cinco tecnologías blockchain que están liderando el cambio en 2025Patex: Plataforma educativa y transaccional con más de 3 millones de usuarios, compatible con wallets regionales y futuros CBDCs.Ekonavi: Tokenización de proyectos ambientales en Brasil, enfocada en finanzas regenerativas y medición de impacto con oráculos.Num Finance: Stablecoins respaldadas por monedas locales como el peso argentino y el sol peruano, enfocadas en remesas de bajo costo.LAMCHAIN: Inversión en capacidad computacional GPU para IA mediante contratos inteligentes y economía descentralizada.Woonkly: Red social descentralizada con NFT, metaverso y exchange propio, donde los usuarios recuperan el control de sus datos y monetización.Lo más esperado que viene para este año en las tecnologias resaltamos a INTELCHAIN.El desarrollo de IntelChain comenzó dentro de Colibyt, una empresa latino-india con proyección internacional. Bajo la dirección del chileno Mauricio Correa, junto a María Paula Castaños (CMO, Colombia), Leonardo Vega (COO, Colombia) y Vinay Jadon (CTO, India), este equipo multicultural ha logrado crear lo que muchos ya consideran el futuro de las redes blockchain.Durante años, la industria global ha buscado la unión perfecta entre inteligencia artificial y blockchain descentralizado. IntelChain materializa esta simbiosis con una blockchain de quinta generación, contratos inteligentes dinámicos que se adaptan en tiempo real, inteligencia artificial nativa (SAGE) y soluciones modulares escalables para empresas, gobiernos y plataformas digitales.Aunque IntelChain aún no ha sido lanzada al mercado público, la red lleva más de un año operando en entornos privados, donde ha desplegado soluciones L2 en sectores como finanzas, tokenización de activos y bonos de carbono. Este recorrido le ha permitido probar, validar y optimizar su tecnología en escenarios reales, ganándose el reconocimiento de expertos y líderes de la industria.A diferencia de muchas redes que priorizan la especulación sobre sus tokens, IntelChain pone su foco en la tecnología y la infraestructura, con una visión mucho más orientada al desarrollo real que a las dinámicas especulativas típicas de la industria cripto.Gracias a este enfoque, IntelChain ya es considerada por especialistas como una de las principales candidatas a convertirse en la nueva Ethereum del mercado, con una estructura más flexible, adaptable y eficiente.ConclusiónEl ecosistema blockchain latinoamericano vive un momento de gran crecimiento y posicionamiento global. Proyectos como Patex, Ekonavi, Num Finance, LAMCHAIN, Woonkly e IntelChain demuestran que Latinoamérica ya no es solo un adoptante de tecnología, sino un creador de soluciones con impacto internacional.La región está generando plataformas competitivas, escalables y adaptables al mundo, consolidándose como uno de los mercados emergentes más relevantes del ecosistema global. Este auge no es una coincidencia, es el resultado del talento, la innovación y la rápida adaptación que caracterizan al mercado latino.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.