BintangChip Buka Jalan Masa Depan Siswa Melalui Bantuan Pendidikan di SMPN 1 Cikijing

INDONESIA, June 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- Sebagai bentuk nyata komitmen sosialnya dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia, BintangChip melalui penggunanya, Mohamad Rois beserta tim, menyelenggarakan kegiatan bantuan pendidikan di SMPN 1 Cikijing, yang berlokasi di Jalan Sukanagara No.1, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat.

Acara ini berlangsung meriah dan penuh haru. Puluhan siswa-siswi menerima beasiswa pendidikan serta perlengkapan belajar lengkap seperti tas, alat tulis, dan buku catatan. Bantuan tersebut ditujukan khusus untuk siswa-siswa berprestasi maupun yang berasal dari keluarga prasejahtera, sebagai bentuk dukungan agar mereka tetap semangat mengejar cita-cita.

Dalam sambutannya, perwakilan sekolah mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada BintangChip atas kepedulian dan kontribusi nyatanya. “Bantuan ini bukan hanya sekadar materi, tetapi juga suntikan semangat yang luar biasa bagi anak-anak kami. Semoga menjadi inspirasi bagi dunia usaha lainnya,” tutur salah satu guru senior.

Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara tim BintangChip, pihak sekolah, guru, orang tua siswa, dan para pelajar. Selain penyerahan simbolis bantuan, acara juga diisi dengan sesi motivasi dan foto bersama di halaman sekolah yang berada tepat di depan Masjid At-Tadrisiyyah, tempat kegiatan berlangsung.

Mohamad Rois selaku koordinator kegiatan menyampaikan, “Kami percaya bahwa teknologi dan pendidikan adalah dua kekuatan yang bisa mengubah masa depan bangsa. Lewat kegiatan seperti ini, kami ingin menunjukkan bahwa siapa pun, dari mana pun, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.”

Dengan slogan “Teknologi Mengubah Takdir”, BintangChip terus memperluas langkahnya dalam mendukung kemajuan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Ini bukan kali pertama BintangChip turun langsung ke lapangan untuk memberikan kontribusi sosial; perusahaan ini telah dikenal luas karena berbagai program CSR-nya di bidang pendidikan, sosial, dan lingkungan.

Kegiatan di SMPN 1 Cikijing ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi para siswa untuk terus belajar, berkembang, dan menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, tangguh, dan berintegritas.

BintangChip adalah perusahaan global yang bergerak di bidang manufaktur semikonduktor analog dan sinyal campuran, dengan komitmen tinggi terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Program CSR-nya aktif mendukung pendidikan dan pengembangan teknologi di seluruh Indonesia.

