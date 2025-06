InstantGMP Amplía el Alcance de su Software en Español en Toda América Latina

Reconocemos que el camino hacia el cumplimiento en América Latina puede ser complejo, especialmente al lidiar con múltiples marcos regulatorios superpuestos,” — Dr. Richard Soltero

CARY, NC, UNITED STATES, June 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Como parte de su creciente compromiso con el apoyo a fabricantes de productos farmacéuticos y suplementos en países de habla hispana, InstantGMP™ se enorgullece en anunciar nuevas iniciativas de marketing y soporte al cliente en toda América Latina. Esta iniciativa se destaca con una reciente entrevista en video con Angelo Nardone, Director de Tecnología de InstantGMP, publicada en Cosmetic Latam, una fuente líder en la industria cosmética y farmacéutica de América Latina.En la entrevista y el artículo correspondiente, Nardone explica cómo el software de cumplimiento GMP de InstantGMP, ahora completamente disponible en español, ayuda a los fabricantes en México, Colombia, Chile, Argentina y otros países a cumplir con los requisitos regulatorios de COFEPRIS, INVIMA y otros organismos internacionales. También analiza los desafíos de la transformación digital en industrias altamente reguladas y cómo las soluciones basadas en la nube de InstantGMP simplifican el cumplimiento en la fabricación farmacéutica.Sitio Web y Software Ahora Disponibles en EspañolEl sitio web y la interfaz del software de InstantGMP en español ya están en línea, proporcionando a los fabricantes latinoamericanos acceso directo a registros electrónicos por lote y sistemas de calidad integrados diseñados desde cero para cumplir con las normas GMP de COFEPRIS y los requisitos de la FDA. Con esta localización, InstantGMP garantiza una integración más sencilla y una comunicación más clara para los usuarios hispanohablantes en América Latina y España.Soporte en Español Ya DisponiblePara fortalecer estos esfuerzos, InstantGMP incorporó recientemente a Tar St. Martin como su nuevo Director de Ventas. Con fluidez en español y amplia experiencia en manufactura regulada, St. Martin lidera las iniciativas de atención al cliente en América Latina y está disponible para asistir a los clientes en su idioma desde la consulta inicial hasta la implementación y capacitación del software.“Reconocemos que el camino hacia el cumplimiento en América Latina puede ser complejo, especialmente al lidiar con múltiples marcos regulatorios superpuestos,” dijo el Dr. Richard Soltero, Presidente de InstantGMP. “Con una interfaz en español, marketing localizado y un director de ventas hispanohablante, estamos dando pasos significativos para ofrecer una experiencia más inclusiva y efectiva a nuestros clientes internacionales.”El sitio web en español de InstantGMP permite a más fabricantes explorar fácilmente funciones como:● Registros Electrónicos por Lote (EBR) y Sistemas de Ejecución de Manufactura (MES) diseñados para el cumplimiento GMP● Flujos de trabajo automatizados para la gestión de calidad y documentación● Soluciones en la nube para acceso seguro y en tiempo real a datos de producción● Documentación sin papel que cumple con los estándares de la FDA, EMA y COFEPRISLos fabricantes de toda América Latina ya pueden explorar la suite completa de soluciones de software compatible con GMP de InstantGMP en español. Para obtener más información, contacte a nuestro equipo de ventas y programe una demostración.________________________________________Sobre InstantGMP™, Inc.Fundada por el veterano de la industria farmacéutica Dr. Richard Soltero, InstantGMP, Inc. ofrece soluciones asequibles todo-en-uno para manufactura, inventario y calidad. La empresa desarrolla software de registros electrónicos por lote y procedimientos operativos estándar basados en la nube, dirigidos a industrias que deben cumplir con las regulaciones de fabricación de la FDA y las Buenas Prácticas de Manufactura (“GMP”).Como empresa de software de manufactura, InstantGMP™ fue pionera en el desarrollo de software accesible y fácil de usar para registros electrónicos por lote en productos fabricados bajo GMP. Su software actualizado simplifica los procedimientos de documentación y aprobación de calidad, manteniendo toda la documentación organizada en formato electrónico mientras proporciona controles de calidad y flujos de trabajo que facilitan el cumplimiento con los requisitos de la FDA.________________________________________

