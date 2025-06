Freen lance une éolienne de 20 kW pour les exploitations agricoles et l’industrie

Freen-H20 Turbine horizontale de 20 kW de Freen dans un système hybride Turbine horizontale Freen-H20 de 20 kW de Freen Turbine horizontale Freen-H20 de 20 kW de Freen pour les coopératives d'énergie Freen-H20 20 kW petite éolienne horizontale de Freen

Freen-H20, une éolienne à axe horizontal de 20 kW conçue pour les consommateurs d'énergie de taille moyenne, est désormais disponible à la commande.

Nous avons lancé la Freen-H20 pour répondre aux besoins des consommateurs moyens” — Andrey Khimenkov, PDG de Freen OÜ

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, June 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen OÜ, fabricant européen d’éoliennes de petite puissance certifiées et de systèmes hybrides, annonce le lancement de son tout nouveau produit : la Freen-H20, une éolienne à axe horizontal conçue pour les consommateurs d’énergie de taille moyenne. Grâce à sa qualité certifiée, sa logistique efficace dans toute l’Europe et sa conformité totale aux normes IEC et ISO, Freen poursuit sa mission : fournir des solutions d’énergie renouvelable fiables et accessibles.La Freen-H20 est le deuxième modèle à axe horizontal de la gamme Freen, après la Freen-H15. Elle est spécialement conçue pour répondre aux besoins des exploitations agricoles, des sites industriels, des systèmes hybrides et des coopératives énergétiques ayant besoin d’une puissance plus élevée et de performances robustes, en réseau ou hors réseau.« Nous avons lancé la Freen-H20 pour répondre aux besoins des consommateurs moyens », explique Andrey Khimenkov, PDG de Freen OÜ. « Nous voulons permettre aux entreprises d’exploiter l’énergie éolienne, de réduire leur empreinte carbone et de contribuer à un avenir plus vert. »Conçue pour la polyvalence et la performanceLa Freen-H20 allie une conception industrielle robuste, une installation flexible et des performances exceptionnelles, ce qui en fait une solution idéale pour les utilisateurs moyens dans les secteurs agricole, industriel et hybride.Caractéristiques techniques :Puissance nominale : 20 kWVitesse de démarrage : 3,5 m/sVitesse de coupure : AucuneClasse de vent : IEC IIDiamètre du rotor : 15 mSurface balayée : 177 m²Type de mât : Treillis, options de hauteur de 12 à 36 mGénérateur : Asynchrone avec réducteur planétaireSystème de freinage : Décrochage aérodynamique, frein de rotor électromécanique de sécurité, freins centrifuges en bout de paleRaccordement au réseau : Connexion directe avec compensation de puissance réactiveNormes : IEC 61400-2:2013 pour éoliennes de petite puissanceSécurité avancée et ingénierie compatible hybrideÉquipée d’un système d’orientation passive et de commandes aérodynamiques de précision, la Freen-H20 s’aligne automatiquement avec le vent grâce à une nacelle orientée par aileron, éliminant ainsi le besoin de moteurs d’orientation motorisés — idéal pour les sites isolés. Son rotor est doté de pales en fibre de verre avec un système de freinage centrifuge en bout de pale pour éviter les survitesses, tandis qu’un frein électromécanique de sécurité assure les arrêts d’urgence fiables.Le générateur asynchrone, associé à un réducteur planétaire compact, garantit une transmission d’énergie stable et une fiabilité à long terme dans une large plage de vitesses de vent. La conception du rotor à contrôle par décrochage limite passivement les rotations excessives en cas de vents forts, assurant une sécurité constante sans intervention électronique.Avec ses options de mâts modulaires et sa compatibilité hybride, la Freen-H20 convient à de nombreux cas d’usage — de l’alimentation de systèmes d’irrigation et de machines agricoles, jusqu’au soutien des petites industries, des sites éducatifs ruraux ou des coopératives énergétiques via des systèmes autonomes ou hybrides solaire-éolien. Sa conception modulaire permet aussi bien des installations neuves que l’intégration à des infrastructures existantes.Qualité européenne certifiéeFabriquée en Estonie, la Freen-H20 respecte les normes européennes les plus strictes, y compris les certifications ISO 9001:2015, EN 1090-1 et ISO 3834-2. Chaque unité est soumise à un contrôle qualité rigoureux afin de garantir une durabilité à long terme, une efficacité énergétique et une sécurité environnementale.Disponible dès maintenantLa Freen-H20 est désormais disponible via le réseau de distribution de Freen. Des offres clé en main sur mesure sont proposées, incluant la planification de l’installation, la configuration des systèmes hybrides et des études de vent adaptées au site.À propos de Freen OÜ Freen OÜ est un fabricant européen d’éoliennes de petite puissance et de systèmes énergétiques hybrides, opérant selon les normes les plus strictes du secteur. L’entreprise fournit des solutions à des clients dans les secteurs agricole, industriel et communautaire. Freen allie qualité certifiée, innovation technologique et flexibilité pour soutenir la transition énergétique à l’échelle mondiale.

