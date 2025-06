1000 Miglia 2025: Die Ankunft in der Hauptstadt erfolgt heute Abend

SPANNENDES DUELL UM DIE FÜHRUNG IN DER WERTUNG ZWISCHEN VESCO-SALVINELLI UND EREJOMOVICH-LLANOS

BRESCIA, Italien, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unter einer Sonne, die gegen Mittag sengend heiß zu werden begann, brachen die Crews der Red Arrow von Siena auf und tauchten ein in die wunderschönen Hügel des Val d’Orcia.

Die nach dem Zeitfahren 48 aktualisierte Wertung bestätigt den Zweikampf um die Führung zwischen Vesco-Salvinelli in einem Alfa Romeo 6C 1750 Ss und Erejomovich-Llanos in einem 6C 1500 Ss, wobei die Titelverteidiger den im Laufe des Vormittags verlorenen Boden gutmachen und vorübergehend wieder in Führung gehen. Auf dem dritten Platz liegen Belometti-Ricca in einem Lancia Lambda Spider Tipo 221, gefolgt von Tonconogy-Ruffini in einem 6C 1750 Gs Spider.

Nach einer Passagekontrolle in Campiglia ging es nach Radicofani, wo eine Prüfung der Durchschnittsgeschwindigkeit, eine Passagekontrolle und die Zeitprüfung stattfanden. Damit verabschiedeten sich die Teams von der Toskana, die sie morgen noch einmal auf ihrem Rückweg vom Wendepunkt in der Hauptstadt durchqueren werden.

Weitere Zeitfahrprüfungen erwarteten die Fahrer und Beifahrer am Ufer des Bolsenasees: Diese acht aufeinanderfolgenden Prüfungen, die größtenteils auf Schotterpisten stattfanden, erwiesen sich aufgrund des von den Fahrzeugen aufgewirbelten Staubs als besonders tückisch für die Teams.

Nach Abschluss dieser letzten Zeitprüfungen konnten die Teilnehmer die Aussicht auf den See an der in der Nähe des Hafens gelegenen Passagekontrolle Capodimonte genießen. Danach passierten die Teams das Fischerdorf Marta.

Nachdem die Fahrer und Beifahrer rund vierzig Kilometer zurückgelegt hatten, stellten sie sich in der dritten Prüfung der Durchschnittsgeschwindigkeit des Events in der Nähe des Vico-Sees auf die Probe. Danach fährt der Konvoi weiter nach Ronciglione, einem klassischen Zwischenstopp der letzten zehn Ausgaben des Rennens. In diesem Jahr findet jedoch nach der üblichen Passagekontrolle auf der Piazza Vittorio Emanuele zum ersten Mal auch eine Zeitprüfung im Dorf statt, die den Startschuss für den Rennabschnitt gibt, der die 1000 Miglia 2025 ins Herz von Rom führt.

