Axi invita a los operadores a explorar su programa de financiación con ventajas gratuitas de participación de beneficios y acceso anticipado

SÍDNEY, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, bróker líder de negociación de divisas y CFD en línea, recupera la promoción más destacada del año pasado en su oferta de asignación de capital, e invita a más operadores a aprovechar las ventajas de Axi Select.

Durante el mes de agosto de 2025, todos los operadores nuevos y existentes de Axi Select en Seed (primera fase del programa) tendrán acceso a 5.000 dólares de capital de negociación y se beneficiarán de un generoso 10 % de participación de beneficios a final de mes. Esta promoción única permite a los operadores no solo unirse de forma gratuita al programa de operaciones financiadas del bróker, sino también beneficiarse de una oportunidad exclusiva de participación de beneficios, normalmente no disponible en la primera fase.

Tradicionalmente, la participación de beneficios no está disponible en Seed. En esta fase, los operadores se centran en consolidar sus conocimientos y habilidades para utilizar la sala y tablero de mandos de operación de Axi Select. Sin embargo, una vez que pasan a incubación (la segunda fase de Axi Select), la estructura cambia considerablemente, ya que los operadores pueden optar por una participación de beneficios del 40 % de los fondos de Axi, que aumenta hasta el 90 % cuando alcanzan el hito máximo del programa.

Esta oferta por tiempo limitado tiene el objetivo de mostrar el enorme potencial de Axi Select a una variedad más amplia de operadores con talento y ambición. Como declaró Greg Rubin, director de Axi Select: “En agosto, invitamos tanto a nuevos operadores como a los ya existentes a descubrir la innovación que es Axi Select. Axi Select no es solo una promesa vacía de éxito: varios operadores ya han conseguido el importe máximo de financiación de 1 millón de dólares. Nuestro revolucionario programa, centrado en los operadores, ofrece todas las herramientas y el apoyo necesarios para guiarlo en su experiencia por el mundo de la negociación".

La participación en la promoción es gratuita y no conlleva comisiones. Los principales requisitos para los nuevos operadores son crear su cuenta Axi Select, depositar en ella al menos 500 dólares y clasificarse para la fase Seed antes o durante el periodo promocional. Las operaciones realizadas en una cuenta de Axi Select se reflejarán en su cuenta de asignación, en la que todos los beneficios generados por la actividad de negociación durante este periodo estarán sujetos a una participación de beneficios del 10 %, que se abonará automáticamente a final de mes. Los clientes existentes de Seed participarán automáticamente si realizan operaciones entre el 1 y el 31 de agosto. Más información acerca del programa de asignación de capital de Axi Select, aquí.

Acerca de Axi

Axi es una empresa global de negociación de divisas y CFD en línea, con miles de clientes en más de 100 países de todo el mundo. Axi ofrece CFD para varias clases de activos como divisas, acciones, oro, petróleo, café y muchos más.

Para obtener más información o comentarios adicionales sobre Axi, comuníquese con: mediaenquiries@axi.com

El programa Axi Select está disponible únicamente para clientes de AxiTrader Limited. Los CFD conllevan un alto riesgo de pérdida de la inversión. En las operaciones que realicemos con usted, actuaremos como contraparte principal de todas sus posiciones. Este contenido no está disponible para residentes de Australia, Nueva Zelanda, la UE y el Reino Unido. Para obtener más información, consulte nuestros Términos del servicio. *Se aplican las tarifas de operación estándar y un depósito mínimo.

