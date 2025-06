Le test de performance Internet de CIRA fête ses 10 ans avec de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles perspectives sur le fossé numérique au Canada

Près de 1,7 million de tests effectués à ce jour pour une analyse factuelle de l’évolution d’Internet au Canada

OTTAWA, Ontario, 19 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRA est fière de célébrer le 10e anniversaire de son test de performance Internet (TPI), marquant une étape importante dans le parcours vers la construction d’un Internet plus équitable et plus accessible partout au Canada. Depuis le premier test réalisé au printemps 2015, les Canadien·nes ont effectué plus de 1,7 million de tests, tirant parti de cet outil et de son approche participative pour mieux comprendre leur connexion. La plateforme permet aux gouvernements locaux, aux défenseur·es des droits et aux chercheur·ses de suivre les progrès nationaux vers la réduction du fossé numérique.

Au fil des ans, les données recueillies dans le cadre du TPI ont fourni des informations précieuses sur l’évolution d’Internet au Canada. Au cours de sa première année, la vitesse médiane de téléchargement à l’échelle nationale était légèrement supérieure à 11 Mb/s, avec une vitesse de téléchargement en amont de 2,4 Mb/s. L’année dernière, la vitesse moyenne nationale a grimpé en flèche pour atteindre 92 Mb/s en téléchargement et 27 Mb/s en téléversement, ce qui témoigne d’une progression incroyable.

Cette étape importante coïncide avec le lancement des nouvelles audiences du CRTC qui se pencheront sur les moyens d’améliorer l’expérience d’achat des consommateur·rices afin de leur garantir la vitesse et la qualité pour lesquelles ils et elles paient.

Informations clés

Un point d’inflexion notable après 2019 suggère que l’augmentation des investissements publics et privés en réponse à la pandémie de COVID-19 – et ses conséquences sur la vie en ligne des Canadien·nes – a eu un impact significatif sur la connectivité.

Si les vitesses dans les zones rurales se sont considérablement améliorées, l’écart entre la connectivité rurale et urbaine reste largement inchangé.

Les disparités régionales persistent, le Nouveau-Brunswick bénéficiant de vitesses relativement rapides, tandis que les Prairies continuent d’accuser un retard.

Le Grand Nord, en particulier les territoires, affiche les niveaux de connectivité les plus faibles, avec des vitesses médianes bien inférieures à la moitié de la moyenne nationale.

La latence, un indicateur de qualité essentiel, met en évidence les défis auxquels sont confrontés les réseaux couvrant de vastes territoires. Les régions telles que le Nunavut, Terre-Neuve-et-Labrador et la Saskatchewan affichent les niveaux de latence les plus élevés, ce qui souligne la nécessité de poursuivre les investissements auprès des régions mal desservies.





Citation de la direction

« Les dix ans du TPI marquent une étape importante dans le parcours du Canada vers la connectivité. Grâce à des partenariats communautaires, nous avons mis en place un outil puissant pour le changement, mais le fossé numérique persiste. Plus que jamais, nous devons continuer à investir, à collaborer et à aller de l’avant pour garantir à toutes et tous, où qu’ils et elles vivent, un accès rapide et fiable à Internet. » – Charles Noir, vice-président, investissement communautaire, politique et défense des intérêts, CIRA

Nouvelles fonctionnalités

Pour marquer cet anniversaire, CIRA lance une série de nouvelles fonctionnalités puissantes conçues pour améliorer l’expérience utilisateur·rice et fournir des informations encore plus approfondies :

Capacité d’autotest : le TPI peut désormais exécuter des tests automatisés à intervalles réguliers, sur plusieurs heures ou plusieurs jours. Les utilisateur·rices connecté·es peuvent suivre les performances de leur connexion tout au long de la journée. Nouvelles catégories de vitesse : les nouvelles catégories ajoutées mettent en avant les zones bénéficiant d’un service exceptionnel et de connexions ultra-rapides. Sélection de la carte de base : en plus de la carte des rues par défaut, les utilisateur·rices peuvent désormais passer à l’imagerie satellite pour bénéficier d’un meilleur contexte géographique. Visualisation de la vitesse de téléchargement : la carte des performances Internet affiche désormais les vitesses de téléchargement et de téléchargement en amont, offrant ainsi une vue plus complète des performances Internet. Aperçus élargis du tableau de bord : Les titulaires d’un compte TPI ont désormais accès à des indicateurs et des visualisations plus détaillés grâce à des tableaux de bord mis à jour.





Ressources

Pour en savoir plus sur l'impact du Test de performance Internet sur la fracture numérique au Canada au cours de la dernière décennie : https://www.cira.ca/fr/IPT/historique/





Pour effectuer un test et en savoir plus sur le Test de performance Internet de CIRA, consultez : https://www.cira.ca/fr/net-good/internet-performance-test/

À propos de CIRA

CIRA est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En tant que cheffe de file de l’écosystème Internet au Canada, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire d’Internet un espace sécurisé et accessible pour la population canadienne. CIRA est un fervent défenseur du Canada sur la scène nationale et internationale pour soutenir son objectif visant à bâtir un Internet fiable pour la population canadienne en contribuant à façonner l’avenir d’Internet.

À propos du programme Net Good par CIRA et du test de performance Internet

Le programme Net Good par CIRA soutient des collectivités, des projets et des politiques qui améliorent l’Internet pour l’ensemble de la population canadienne, y compris le test de performance Internet (TPI) de CIRA. La plateforme de TPI propose des données diagnostiques avancées et détaillées permettant aux collectivités, aux chercheur·ses et aux décideur·ses de mieux saisir les enjeux de l’accès à l’Internet au Canada et d’apporter des améliorations. Chaque année, CIRA est fière de financer son programme Net Good avec les revenus générés par les noms de domaines .CA.

