La caméra infrarouge d’ABB sur le satellite d’Hydrosat performe et renforcera l’analyse de la pénurie d’eau avec le prochain lancement

En 2024, la caméra infrarouge d’ABB embarquée à bord du satellite VanZyl-1 d’Hydrosat a généré avec succès une imagerie thermique pour étayer les données destinées à aider les gouvernements et les acteurs du secteur privé à lutter contre le stress hydrique dans l’agriculture

VanZyl-1 est équipé d’un dispositif d’étalonnage unique qui permet de mesurer avec précision la température du sol à 500 km d’altitude

Cet été, une deuxième caméra infrarouge équipera le satellite VanZyl-2 d’Hydrosat pour fournir des informations de haute précision sur la détection des températures

QUÉBEC, 19 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABB collabore avec Hydrosat, une entreprise qui exploite les données satellitaires thermiques et l’IA pour relever les défis mondiaux critiques en matière de production alimentaire, de sécurité et de gestion des ressources naturelles, afin de développer et de fabriquer des caméras infrarouges exclusives qui génèrent des cartes de température de surface calibrées avec précision, contribuant ainsi à lutter contre la pénurie d’eau. Après le lancement réussi et la mise en service en orbite du satellite VanZyl-1 d’Hydrosat en 2024, la caméra infrarouge d’ABB a commencé son mandat opérationnel en fournissant des informations de haute précision sur la détection de la température 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Fort du succès de ce partenariat, une deuxième caméra infrarouge équipera le satellite Vanzyl-2 d’Hydrosat, dont le lancement est prévu au cours de l’été 2025.

Les données thermiques d’Hydrosat permettent un accès fréquent et fiable à des informations à l’échelle du sous-champ, qui peuvent être utilisées pour surveiller la santé de la végétation, planifier une irrigation efficace, mesurer la productivité de l’eau dans l’agriculture et détecter les sécheresses. Elle peut également être utilisée pour surveiller la production de chaleur des installations industrielles, détecter les navires et autres sources de chaleur la nuit, et localiser les zones de déforestation récente liées à la construction de nouvelles installations, entre autres cas d’utilisation commerciale et de sécurité.

Les caméras mesurent d’infimes variations de température, inférieures à 0,1 degré Celsius, à la surface de la Terre. Lorsqu’un champ est soumis à un stress hydrique, sa température réagit plus rapidement et plus intensément à la lumière du soleil. Les caméras mesurent ainsi l’humidité du sol par l’intermédiaire de la température de surface, à l’instar des caméras qui mesurent la température corporelle dans les aéroports. Les données satellitaires peuvent fournir des alertes précoces, aidant à prévoir et à prévenir les pertes de récoltes et les mauvais rendements avant qu’ils ne se produisent.

Bien que cette méthode ait été testée par le passé avec des satellites appartenant au gouvernement, ces satellites offraient soit une résolution au sol trop faible depuis l’orbite géostationnaire, soit des revisites d’une semaine entre les observations depuis l’orbite terrestre basse, un temps de latence incompatible avec des mesures efficaces. Le satellite VanZyl-1 d’Hydrosat et le satellite VanZyl-2 à venir, qui imageront en permanence la surface de la Terre, ouvriront la voie à la future constellation d’Hydrosat, qui fournira des images à haute résolution et à haute fréquence partout sur la planète.

« ABB s’engage à préserver et à utiliser intelligemment l’eau en tant que ressource essentielle pour des sociétés durables », déclare Jacques Mulbert, président de la division Mesure et analyse d’ABB. « L’eau touche à tous les aspects de notre vie, sous d’innombrables formes agricoles, industrielles et domestiques. Pour nous, il est important d’aider ceux qui gèrent cette ressource précieuse. Avec ce projet, ABB poursuit son objectif de soutenir le développement durable depuis l’espace. »

Les bonnes performances de la charge utile observées dans le laboratoire d’ABB avant le lancement ont été confirmées en orbite par une analyse approfondie des images de la Terre par l’équipe d’Hydrosat.

« ABB est un partenaire de confiance qui s’est pleinement engagé à faire progresser notre mission, à savoir fournir quotidiennement des données infrarouges thermiques à haute résolution avec une couverture mondiale », déclare Scott Soenen, directeur technique d’Hydrosat. « L’expertise de l’équipe d’ABB et la qualité exceptionnelle de la fabrication de la charge utile optique sont essentielles pour permettre à Hydrosat d’atteindre cet objectif. »

ABB est un leader dans le domaine de la détection infrarouge depuis plus de 50 ans. Certaines des technologies utilisées dans les satellites Hydrosat trouvent leur origine dans les charges utiles fournies par ABB à l’Agence spatiale canadienne pour l’instrument MOPITT embarqué sur le satellite Terra de la NASA lancé en 1999. Les mêmes technologies sont également utilisées pour établir les prévisions météorologiques et étudier le mécanisme de régulation thermique de la Terre. ABB applique au secteur spatial privé sa vaste expertise acquise dans le cadre de missions spatiales gouvernementales de haut niveau, en mettant l’accent sur l’optimisation des performances.

ABB est un leader technologique mondial dans les domaines de l’électrification et de l’automatisation, pour un avenir plus durable et plus économe en ressources. En connectant son expertise en ingénierie et en numérisation, ABB aide les industries à fonctionner à haute performance, tout en devenant plus efficaces, productives et durables afin de surpasser leurs performances. Chez ABB, nous appelons cela « Engineered to Outrun ». L’entreprise a plus de 140 ans d’histoire et emploie environ 110 000 personnes dans le monde. Les actions d’ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

L’activité Process Automation d’ABB automatise, électrifie et numérise les opérations industrielles qui répondent à un large éventail de besoins essentiels, de l’approvisionnement en énergie, en eau et en matériaux à la production de biens et à leur transport vers le marché. Avec ses environ 20 000 employés, sa technologie de pointe et son expertise en matière de services, ABB Process Automation aide les industries de transformation, hybrides et maritimes à se surpasser - de manière plus propre et plus rationnelle. go.abb/processautomation

