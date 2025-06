Les 1000 Miglia 2025 : une matinée entre les virages en lacet des cols de la Futa et de la Raticosa

À PARTIR DE 13 H, LES 430 VOITURES DE LÉGENDE COMMENCERONT LEUR ARRIVÉE À SIENNE OÙ ELLES FERONT UN ARRÊT SUR LA PIAZZA DEL CAMPO





BRESCIA, Italie, 19 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les voitures de la deuxième étape des 1000 Miglia 2025 se sont élancées tôt ce matin depuis la ville de Bologne. La météo a continué de se montrer favorable aux équipages qui ont ainsi pu atteindre les deux cols historiques des 1000 Miglia, la Futa et la Raticosa, au milieu des panoramas ensoleillés des Apennins. La première épreuve moyenne de cette édition s’est également déroulée sur le tronçon reliant les deux cols.

« Le rugissement des moteurs sur la ligne de départ et les odeurs de paraffine sont pour moi synonymes des 1000 Miglia – a déclaré Joe Bastianich alors qu’il attendait le contrôle horaire au départ de l’étape à Bologne – aujourd’hui, nous serons à Sienne, dans la région du Chianti, puis à Rome, la fameuse Caput Mundi. Ce sera une véritable aventure, mais tout se passe très bien pour nous, et nous sommes heureux que la météo nous soit favorable. »

Le classement mis à jour après la 32ᵉ épreuve de contre-la-montre place Erejemovic-Llanos en tête de la course au volant d’une Alfa Romeo 6C 1500 Ss de 1929. Grâce aux premiers essais sportifs d’aujourd’hui, cet équipage a dépassé Andrea Vesco et Fabio Salvinelli, les champions en titre qui avaient terminé l’étape d’hier en première position. À bord d’une Lancia Lambda Spider Tipo 221 de 1929, l’équipage Belometti-Ricca occupe toujours la troisième position. Hotz-Mozzi reste en tête du Ferrari Tribute avec une F8 Spider, tout comme Magni-Giavardi avec une Polestar 4 pour la catégorie des 1000 Miglia Green.

Vers 9 h 15, le convoi a atteint Prato : après le contrôle horaire effectué sur les rives du Bisenzio, les voitures ont traversé le cœur de la ville toscane, en passant par la Piazza Duomo, la Piazza San Francesco et la Piazza Santa Maria delle Carceri, et ont salué le public de Prato à l’occasion d’un contrôle de passage sous les murailles du Château de l’Empereur.

Ce fut ensuite le tour des épreuves de contre-la-montre dans la zone de Linari, après quoi c’est le Val d’Elsa qui a été le théâtre du passage du convoi jusqu’à son arrivée sur la Piazza del Campo à Sienne, où les curieux ont pu admirer les livrées emblématiques des véhicules garés sur le synthétique tricolore de la célèbre place du Palio delle Contrade.

