Bitget pone en marcha el modo "PRO" con servicios personalizados para clientes institucionales y operadores VIP

VICTORIA, Seychelles, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, anunció el lanzamiento de Bitget PRO, un nuevo programa diseñado para apoyar las necesidades de operación de clientes institucionales y VIP. Creado para satisfacer los requisitos de operación de los participantes de altos volúmenes en el mercado, el programa ofrece un ambiente de operaciones optimizado con acceso a cuotas más bajas, mejores intereses, servicios de custodia y de préstamos junto con límites más altos de frecuencia de interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés), y un aumento en los límites de retiros.

Estas mejoras tienen el propósito de facilitar el despliegue eficiente de capital y apoyar las estrategias complejas de operación en diferentes condiciones del mercado. En cuanto al criterio de elegibilidad, los requisitos de Bitget PRO están automatizados, lo que les facilita a los operadores calificados el acceso a sus beneficios. El cierre de calificación ocurre de forma automática todos los días a las 9:00 a. m. (UTC+8), con diferentes beneficios y cuotas, de acuerdo con los diferentes niveles PRO. PRO 1 requiere que el 20 % del volumen de operaciones de los usuarios en los últimos 30 días provenga de operaciones API. Por otra parte, los usuarios que no cumplan con estos requisitos volverán a pasar al estatus VIP. Bitget también ofrece programas de creación de mercado y de brókeres, que proporcionan oportunidades adicionales para que los usuarios se involucren en el ecosistema de la plataforma.

"Los operadores institucionales están impulsando la dinámica de la adopción de las criptomonedas cada vez más, con lo que definen su narrativa mediante escala, precisión y estrategia. Bitget PRO está diseñado como la base para los participantes de alto nivel en operaciones de criptomonedas, ya que ofrece seguridad avanzada y un entorno para experimentar con productos que coinciden con las exigencias en evolución de los operadores frecuentes", afirmó Gracy Chen, directora general de Bitget.

Bitget PRO es una extensión de las ofertas VIP. Mientras el nivel VIP está estructurado para operadores manuales y de menudeo, el programa PRO está diseñado para operaciones institucionales mediante API. Los usuarios PRO aprovechan las ventajas técnicas que incluyen mayores límites de tasas, acceso prioritario al soporte de operaciones técnicas, y participación directa con el equipo API de Bitget para una continua optimización. Además de límites más altos de la tasa de la API, los usuarios de Bitget PRO también desbloquearán programas de préstamos institucionales, límites más altos de retiros, una conexión con enlace privado y seguro, así como más subcuentas; y la incorporación del nuevo programa permitirá una experiencia de operaciones más eficiente para altos volúmenes, que coincide con la meta de Bitget de atender a clientes institucionales y a operadores VIP a gran escala.

A principios de este año, Bitget introdujo un servicio de préstamos institucionales con un apalancamiento de hasta 5x en operaciones al contado y planea extenderlo a los derivados. Asimismo, la plataforma actualizó sus servicios OTC y se asoció con plataformas de custodia como Cobo y Fireblocks para mejorar la seguridad y el soporte. Por otra parte, Bitget mejoró su función de Cuentas Unificadas, lo que posibilita las operaciones en línea en múltiples pares dentro de una sola cuenta para operadores avanzados. Estos pasos muestran los planes estratégicos de Bitget para ofrecer un ecosistema integral de operar, listo para las instituciones.

Bitget PRO es el más reciente desarrollo en los esfuerzos de Bitget por ofrecer una infraestructura adaptada a la próxima era de operaciones con activos digitales. A medida que se refuerza la participación institucional en los mercados de criptomonedas, Bitget se mantiene enfocada en ofrecer herramientas y servicios que cumplan con los requisitos de los operadores programáticos, de alta frecuencia, y de altos volúmenes.

Para más información sobre Bitget PRO, haga clic aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal plataforma de bolsa de criptomonedas y Web3 del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la plataforma de bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copia de operaciones y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para consultas de los medios, escriba a: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

La fotografía que acompaña este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ebdbcc63-2ca1-42cc-a119-ca6e51437ee0

