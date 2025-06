CGTN: จีนและประเทศในเอเชียกลางลงนามในสนธิสัญญาสำคัญ…

CGTN ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดจีน-เอเชียกลาง ครั้งที่ 2 ในกรุงอัสตานา โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่จีนและประเทศในเอเชียกลางทั้ง 5 ประเทศลงนามในสนธิสัญญาความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและความร่วมมือฉันท์มิตรถาวร (Treaty of Permanent Good-Neighborliness and Friendly Cooperation) และเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนผ่านโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันและความร่วมมือในระดับภูมิภาค

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่การประชุมสุดยอดจีน-เอเชียกลางจัดขึ้นในประเทศเอเชียกลาง โดยผู้นำของจีนและผู้นำจาก 5 ประเทศเอเชียกลางมารวมตัวกันที่กรุงอัสตานา เมืองหลวงของคาซัคสถาน ในวันอังคารที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดครั้งที่ 2

ในหมุดหมายใหม่ครั้งสำคัญนี้ ทั้ง 6 ประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและความร่วมมือฉันท์มิตรถาวรในระหว่างการประชุมสุดยอดดังกล่าว

สนธิสัญญานี้จัดทำขึ้นเพื่อธำรงไว้ซึ่งหลักการมิตรภาพอันยั่งยืนระหว่างประเทศทั้งหกในรูปแบบของกฎหมาย Xi Jinping ประธานาธิบดีจีนกล่าวในคำปราศรัยหลัก

“นี่เป็นก้าวสำคัญสำหรับวันนี้และเป็นรากฐานสำหรับวันพรุ่งนี้” นาย Xi กล่าวในการปราศรัยระหว่างการประชุมสุดยอด ซึ่งมีประธานาธิบดีของคาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และอุซเบกิสถานเข้าร่วม

ยึดมั่นในจิตวิญญาณของจีน-เอเชียกลาง

ในวันอังคารที่ผ่านมา นาย Xi ได้กล่าวยกย่องจิตวิญญาณของจีน-เอเชียกลาง ซึ่งเป็นศูนย์รวมของความเคารพซึ่งกันและกัน ความไว้วางใจต่อกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อร่วมกันแสวงหาความทันสมัยผ่านการพัฒนาคุณภาพสูง

ในปี 2020 จีนได้เสนอให้มีการจัดตั้งกลไกจีน-เอเชียกลาง ปี 2022 ในการประชุมสุดยอดเสมือนจริง ประเทศเหล่านี้ได้เสนอให้ยกระดับกลไกดังกล่าวขึ้นเป็นระดับประมุขแห่งรัฐ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของกลุ่มประเทศนี้

ซึ่งข้อเสนอนี้ได้รับการดำเนินการที่การประชุมสุดยอดจีน-เอเชียกลางครั้งแรกในปี 2023 ณ เมืองซีอาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยเหล่าผู้นำตกลงกันว่าจะจัดการประชุมระดับสูงสุดขึ้นทุกสองปี สลับกันระหว่างจีนและประเทศในเอเชียกลาง

นาย Xi กล่าวว่า ผ่านไป 2 ปีแล้ว มติที่เห็นพ้องกันในการประชุมสุดยอดครั้งแรกได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง และยังเสริมว่า เส้นทางความร่วมมือนี้กำลังแผ่กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมิตรภาพก็เบ่งบานอย่างสดใสยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

การสำรวจความคิดเห็นของ CGTN ล่าสุดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 90 เชื่อว่ากลไกจีน-เอเชียกลางไม่เกี่ยวกับการชิงดีชิงเด่นหรือการแข่งขัน หากแต่เป็นกรอบการทำงานสำหรับทั้งสองฝ่ายในการแสวงหาเสถียรภาพ การพัฒนา และความร่วมมือที่มุ่งเน้นอนาคตเป็นสำคัญ

จวบจนปัจจุบัน จีนได้จัดตั้งความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม ลงนามในเอกสารความร่วมมือโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และดำเนินการตามวิสัยทัศน์ในการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันในระดับทวิภาคีกับทั้ง 5 ประเทศในเอเชียกลาง

ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความไว้วางใจซึ่งกันและกันทางยุทธศาสตร์ระดับสูงและความตั้งใจแน่วแน่ที่จะกระชับความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย Sun Weidong เลขาธิการของสำนักงานเลขาธิการกลไกจีน-เอเชียกลาง กล่าว

การพัฒนาโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่มีคุณภาพสูง

ในการประชุมสุดยอดที่กรุงอัสตานา นาย Xi เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ดำเนินการตามจิตวิญญาณของจีน-เอเชียกลาง เสริมสร้างความร่วมมือด้วยพลังที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นและใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ที่มีคุณภาพสูง และเดินหน้าสู่เป้าหมายของชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันในภูมิภาคนี้

ในปี 2013 ณ เมืองหลวงของคาซัคสถาน นาย Xi ได้ประกาศวิสัยทัศน์ของตนเป็นครั้งแรกเพื่อร่วมกันสร้างเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงการ BRI

จีนและภูมิภาคได้เห็นความร่วมมือที่แข็งแกร่งในด้านการค้า เศรษฐกิจดิจิทัล และการเชื่อมต่อ ผ่านโครงการริเริ่มนี้ จีนได้กลายเป็นพันธมิตรการค้ารายใหญ่ที่สุดและเป็นแหล่งการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาค ข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระบุว่า การค้าระหว่างจีนกับเอเชียกลางมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อยู่ที่ 94,800 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 โดยมีการลงทุนสะสมของจีนในภูมิภาคนี้สูงเกิน 30,000 ล้านดอลลาร์

จากการสำรวจของ CGTN ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 92.4 เห็นด้วยว่า BRI เป็นสินค้าสาธารณะระหว่างประเทศที่สำคัญที่สนับสนุนความร่วมมือระดับสูงระหว่างจีนและเอเชียกลาง

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นาย Xi ได้เรียกร้องให้จีนและเอเชียกลางเพิ่มประสิทธิภาพกรอบความร่วมมือให้สูงที่สุด เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ มีประสิทธิภาพ และบูรณาการอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

โดยนาย Xi กล่าวว่า ควรพยายามเน้นความร่วมมือในการค้าที่ราบรื่น การลงทุนด้านอุตสาหกรรม การเชื่อมต่อ การทำเหมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงเกษตรกรรมให้ทันสมัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมไปถึงเปิดตัวโครงการต่างๆ ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง จีนจึงได้ตัดสินใจจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือสามแห่งที่มุ่งเน้นการลดความยากจน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา การป้องกันและควบคุมการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ตลอดจนแพลตฟอร์มความร่วมมือเพื่อการค้าที่ราบรื่น นาย Xi ประกาศ

Cui Zheng ผู้อำนวยการ Research Center for Russia, Eastern Europe and Central Asian Countries ที่ Liaoning University ตระหนักถึงความสำคัญของรูปแบบความร่วมมือนี้ภายใต้ภูมิทัศน์ระหว่างประเทศปัจจุบัน โดยเขียนไว้ในบทความแสดงความคิดเห็นของ CGTN

ในสภาพแวดล้อมโลกที่มีลักษณะการกีดกันทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างจีนและเอเชียกลางถือเป็นความร่วมมือทางการทูตรูปแบบใหม่ ซึ่งให้ความเคารพต่อความเป็นอิสระ ส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกัน และกระจายเสียงของกลุ่มประเทศโลกใต้ให้ดังออกไป Cui กล่าว

