CGTN: China dan Negara-negara Asia Tengah menandatangani perjanjian bersejarah, berikrar untuk meningkatkan kerjasama

CGTN menerbitkan artikel mengenai Sidang Kemuncak China-Asia Tengah kedua di Astana, yang menekankan kepentingan pemeteraian Perjanjian Kejiranan Baik dan Kerjasama Mesra oleh China dan lima negara Asia Tengah. Artikel itu turut menyerlahkan komitmen bersama negara-negara tersebut untuk memperkukuhkan kerjasama melalui Inisiatif Jalur dan Laluan bagi memajukan pembangunan bersama serta kerjasama serantau.

BEIJING, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Buat pertama kalinya dalam sejarah, Sidang Kemuncak China-Asia Tengah diadakan di sebuah negara Asia Tengah, apabila pemimpin China dan lima negara Asia Tengah berkumpul pada hari Selasa di Astana, ibu kota Kazakhstan, untuk edisi kedua sidang kemuncak tersebut.

Dalam satu pencapaian bersejarah, enam negara tersebut menandatangani Perjanjian Kejiranan Baik dan Kerjasama Mesra semasa sidang kemuncak tersebut.

Perjanjian ini bertujuan untuk mengabadikan prinsip persahabatan abadi antara negara-negara tersebut dalam bentuk undang-undang, kata Presiden China Xi Jinping dalam ucapan utamanya.

"Ia merupakan pencapaian penting untuk hari ini dan asas bagi masa depan," kata Xi ketika berucap dalam sidang kemuncak yang dihadiri oleh presiden Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan.

Menegakkan Semangat China-Asia Tengah

Pada hari Selasa, Xi memuji Semangat China-Asia Tengah, yang merangkumi saling menghormati, saling mempercayai, saling menguntungkan dan saling membantu dalam usaha bersama mencapai pemodenan melalui pembangunan berkualiti tinggi.

Pada tahun 2020, China mencadangkan penubuhan mekanisme China-Asia Tengah. Pada tahun 2022, negara-negara tersebut mencadangkan peningkatan mekanisme itu ke peringkat ketua negara dalam sidang kemuncak maya sempena ulang tahun ke-30 hubungan diplomatiknya.

Cadangan ini direalisasikan dalam Sidang Kemuncak China-Asia Tengah yang pertama pada tahun 2023 di bandar Xi'an, barat laut China, yang mana para pemimpin bersetuju bahawa perhimpunan peringkat tertinggi ini akan diadakan setiap dua tahun, secara bergilir antara China dan negara-negara Asia Tengah.

Dua tahun kemudian, kesepakatan yang dicapai dalam sidang kemuncak pertama telah dilaksanakan secara menyeluruh, kata Xi, sambil menambah bahawa laluan kerjasama semakin meluas dan persahabatan semakin berkembang dengan lebih cerah.

Tinjauan terkini CGTN mendapati bahawa 90 peratus responden percaya bahawa mekanisme China-Asia Tengah bukan mengenai permusuhan atau persaingan kuasa, tetapi merupakan satu rangka kerja bagi kedua-dua pihak untuk mencari kestabilan, pembangunan dan kerjasama yang berorientasikan masa depan.

Setakat ini, China telah menjalinkan perkongsian strategik yang komprehensif, menandatangani dokumen kerjasama Inisiatif Jalur dan Laluan serta melaksanakan visi membina komuniti dengan masa depan yang dikongsi bersama di peringkat dua hala dengan kelima-lima negara Asia Tengah.

Menurut Sun Weidong, Setiausaha Agung Sekretariat Mekanisme China-Asia Tengah, perkara ini jelas mencerminkan tahap kepercayaan strategik yang tinggi serta komitmen kukuh untuk mengeratkan lagi kerjasama yang saling menguntungkan.

Pembangunan berkualiti tinggi bagi Inisiatif Jalur dan Laluan

Dalam Sidang Kemuncak Astana, Xi menyeru negara-negara tersebut untuk mengamalkan Semangat China-Asia Tengah, memperkukuhkan kerjasama dengan semangat baharu dan langkah yang lebih praktikal, memajukan pembangunan berkualiti tinggi bagi Inisiatif Jalur dan Laluan (BRI) serta terus melangkah ke arah matlamat membina komuniti dengan masa depan yang dikongsi bersama untuk rantau ini.

Pada tahun 2013, di ibu kota Kazakhstan, Xi pertama kali mengemukakan visinya untuk membangunkan Jalur Ekonomi Laluan Sutera secara bersama, yang merupakan komponen penting dalam BRI.

Melalui inisiatif ini, China dan rantau Asia Tengah telah menyaksikan kerjasama kukuh dalam perdagangan, ekonomi digital dan keterhubungan. China kini menjadi rakan dagang utama bagi rantau ini serta sumber pelaburan utama. Data daripada Pentadbiran Am Kastam China menunjukkan bahawa perdagangan China-Asia Tengah mencapai $94.8 bilion pada tahun 2024, suatu pencapaian yang cemerlang, dengan pelaburan kumulatif China di rantau ini melebihi $30 bilion.

Menurut tinjauan CGTN, 92.4 peratus responden bersetuju bahawa Inisiatif Jalur dan Laluan (BRI) merupakan satu kemudahan awam antarabangsa yang penting dalam menyokong kerjasama berperingkat tinggi antara China dan Asia Tengah.

Pada hari Selasa, Xi menyeru China dan Asia Tengah untuk mengoptimumkan rangka kerja kerjasama agar lebih berorientasikan hasil, cekap dan berintegrasi secara mendalam.

Beliau menekankan bahawa usaha harus difokuskan kepada perdagangan yang lancar, pelaburan industri, keterhubungan, perlombongan hijau, pemodenan pertanian serta pertukaran tenaga kerja, selain melaksanakan lebih banyak projek di lapangan.

Bagi menggalakkan kerjasama yang berkaitan, Xi mengumumkan bahawa China telah memutuskan untuk menubuhkan tiga pusat kerjasama yang memberi tumpuan kepada pengurangan kemiskinan, pertukaran pendidikan serta pencegahan dan kawalan penggurunan serta satu platform kerjasama untuk perdagangan yang lancar.

Cui Zheng, pengarah Pusat Penyelidikan bagi Rusia, Eropah Timur dan Negara-negara Asia Tengah di Universiti Liaoning, mengiktiraf kepentingan model kerjasama ini dalam konteks landskap antarabangsa semasa dalam satu artikel pendapat CGTN.

Dalam persekitaran global yang semakin dipengaruhi oleh perlindungan perdagangan, perkongsian China-Asia Tengah mewakili model baharu dalam hubungan diplomatik—satu pendekatan yang menghormati kemerdekaan, menggalakkan manfaat bersama dan memperkukuhkan suara Negara-negara Selatan, kata Cui.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila klik:

https://news.cgtn.com/news/2025-06-18/China-Central-Asia-sign-landmark-treaty-vow-to-boost-cooperation-1Ei1tgKFlXa/p.html

Hubungi: CGTN, cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.