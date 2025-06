중국과 중앙아시아 국가들, 획기적 조약 체결하며 상호 협력 강화 다짐…CGTN

CGTN은 아스타나에서 열린 제2차 중국-중앙아시아 정상회의 관련 기사를 통해 중국과 중앙아시아 5개국이 영구적 선린우호협력 조약에 서명한 의미를 강조하면서 일대일로 구상을 통해 파트너십을 강화해 상호 발전과 지역 협력을 촉진하겠다는 공동의 의지를 조명하는 기사를 게재했다.

베이징, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 중국과 중앙아시아 5개국 정상들이 화요일 카자흐스탄의 수도 아스타나에 모여 중앙아시아 국가에서는 처음으로 개최되는 중국-중앙아시아 정상회의 제2차 회동을 가졌다.

이번 정상회의에서 6개 국가는 '영구적 선린우호협력 조약' (Treaty of Permanent Good-Neighborliness and Friendly Cooperation)에 서명하며 새로운 이정표를 세웠다.

시진핑 중국 국가주석은 기조연설에서 이 조약은 국가 간 영원한 우호의 원칙을 법으로 명시하는 것이라고 그 취지를 강조했다.

시 주석은 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄 대통령이 참석한 정상회의 연설에서 "이는 오늘을 위한 이정표이자 내일을 위한 토대"라고 선언했다.

중국-중앙아시아 정신의 수호

시진핑 주석은 화요일에 고품질 발전을 통한 현대화 공동 추구를 위해 상호 존중, 상호 신뢰, 상호 이익, 상호 지원을 구현하는 중국-중앙아시아 정신을 환영한다고 밝혔다.

2020년 중국은 중국-중앙아시아 메커니즘의 설립을 제안했다. 2022년 양국은 수교 30주년을 기념하는 가상 정상회담에서 이 메커니즘을 국가 정상급으로 격상할 것을 제안했다.

이 제안은 2023년 중국 북서부 도시 시안에서 열린 제1회 중국-중앙아시아 정상회의에서 실현되었으며, 정상들은 2년마다 중국과 중앙아시아 국가를 번갈아 가며 최고위급 모임을 개최하기로 합의했다.

시 주석은 2년이 지난 지금, 첫 정상회의의 합의가 전반적으로 이행되고 있다며 협력의 길이 꾸준히 넓어지고 있고 우정이 더욱 밝게 꽃피고 있다고 덧붙였다.

최근 CGTN의 여론조사에 따르면 응답자의 90%가 중국-중앙아시아 메커니즘이 경쟁이나 경쟁이 아니라 양측이 안정과 발전, 미래 지향적 협력을 추구할 수 있는 틀이라고 생각하는 것으로 나타났다.

현재까지 중국은 중앙아시아 5개국 모두와 포괄적인 전략적 파트너십을 구축하고 일대일로 협력 문서를 체결했으며, 양자 차원에서 미래를 공유하는 공동체 건설이라는 비전을 이행하고 있다.

이는 높은 수준의 전략적 상호 신뢰와 상호 호혜적 협력을 심화하려는 확고한 의지를 충분히 보여준다고 중국-중앙아시아 메커니즘 (China-Central Asia Mechanism)사무국의 Sun Weidong 사무총장은 말했다.

일대일로 이니셔티브의 고품질 발전

아스타나 정상회의에서 시 주석은 각국이 중국-중앙아시아 정신에 따라 행동하고, 새로운 활력과 보다 실질적인 조치로 협력을 강화하며, 일대일로(BRI)의 고품질 발전을 추진하고, 지역의 미래를 공유하는 공동체라는 목표를 향해 전진할 것을 촉구했다.

시 주석은 2013년 카자흐스탄의 수도에서 일대일로의 핵심 요소인 실크로드 경제벨트 공동 건설에 대한 비전을 처음 제시한 바 있다.

이 이니셔티브를 통해 중국과 이 지역은 무역, 디지털 경제, 연결성 분야에서 강력한 협력 관계를 구축하였다. 중국은 이 지역의 최대 무역 파트너이자 주요 투자처가 되었다. 중국 관세총국의 데이터에 따르면 2024년 중국-중앙아시아 무역은 948억 달러를 기록했으며, 중국의 대 중앙아시아 누적 투자액은 300억 달러를 넘어섰다.

CGTN 여론조사에 따르면 응답자의 92.4%가 BRI가 중국과 중앙아시아 간 고위급 협력을 지원하는 중요한 국제 공공재라는 데 동의한 것으로 나타났다.

시 주석은 화요일 중국과 중앙아시아의 협력 프레임워크를 최적화하여 보다 성과 지향적이고 효율적이며 긴밀하게 통합할 것을 촉구하기도 했다.

그는 원활한 무역, 산업 투자, 연결성, 친환경 광산, 농업 현대화, 인적 교류에 협력을 집중하고 현지에서 더 많은 프로젝트를 진행하기 위해 노력해야 한다고 언급했다.

시 주석은 관련 협력을 촉진하기 위해 중국은 빈곤 감소, 교육 교류, 사막화 방지 및 통제에 중점을 둔 세 개의 협력 센터와 원활한 무역을위한 협력 플랫폼을 설립하기로 결정했다고 발표했다.

랴오닝대학교의 러시아, 동유럽 및 중앙아시아 국가 연구센터 소장인 Cui Zheng은 CGTN 오피니언 기고문에서 현재의 국제 정세를 고려할 때 이 협력 모델이 중요한 지닌다고 인정하는 의견을 제시했다.

보호무역주의가 증가하는 글로벌 환경에서 중국과 중앙아시아의 파트너십은 독립성을 존중하고 상호 이익을 증진하며 글로벌 사우스의 목소리를 증폭시키는 새로운 외교 참여 모델을 대표한다고 Cui 소장은 밝혔다.

