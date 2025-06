CGTN：中国と中央アジア諸国が画期的な条約に署名、協力強化を誓う

CGTNはアスタナで開催された第2回中国・中央アジアサミットに関する記事を公開し、中国と中央アジア5か国が「永久善隣友好協力条約」に署名した意義を強調した。本記事では、相互の発展および地域協力の促進に向けて、「一帯一路」構想を通じたパートナーシップ強化への共通の決意も取り上げられている。

北京発, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 歴史上初めて、中国・中央アジアサミットが中央アジアの国で開催された。火曜日、カザフスタンの首都アスタナにおいて、中国と中央アジア5か国の首脳が第2回サミットのために集結した。

新たな画期的な出来事として、6か国はサミットにおいて「永久善隣友好協力条約」に署名した。

中国の習近平国家主席 (Chinese President Xi Jinping) は基調演説の中で、この条約は各国間の永続的な友好の理念を法の形で明文化するものであると述べた。

同主席は、「これは現在にとっての画期であり、未来への礎です」と、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンの大統領らが出席するサミットで語った。

中国・中央アジア精神の堅持

習近平主席は火曜日、中国・中央アジア精神を称賛し、それは相互尊重、相互信頼、相互利益、相互支援の精神に基づき、高品質な発展を通じて近代化を共同で目指すものであると述べた。

2020年、中国は中国・中央アジアの枠組みの設立を提案した。 2022年には、外交関係樹立30周年を記念するオンラインサミットにおいて、同枠組みを国家元首レベルに格上げすることが提案された。

この提案は、2023年に中国北西部の西安で開催された初の中国・中央アジアサミットにおいて実現され、首脳らはこの最高レベルの会合を2年ごとに中国と中央アジア諸国で交互に開催することで合意した。

習主席は、2年が経過した今、初回サミットでの合意事項は全面的に実行に移されており、協力の道は着実に広がり、友情はますます鮮やかに花開いていると述べた。

CGTNの最近の調査によると、回答者の90%が、中国・中央アジアの枠組みは対立や競争を目的としたものではなく、双方が安定、発展、未来志向の協力を追求するための枠組みであると考えている。

これまでに中国は、中央アジア5か国すべてと包括的な戦略的パートナーシップを築き、「一帯一路」の協力文書に署名し、共有する未来を構築するというビジョンを二国間レベルで実行してきた。

これは、高度な戦略的相互信頼と、互恵的な協力をさらに深めるという強い決意を完全に示すものであると、中国・中央アジアメカニズム事務局 (Secretariat of the China-Central Asia Mechanism) の孫衛東 (Sun Weidong) 事務局長は述べた。

一帯一路の高品質な発展

アスタナ・サミットにおいて習主席は、各国に対し中国・中央アジア精神を実践し、新たな活力とより実効的な措置によって協力を強化し、「一帯一路」構想の高品質な発展を推進し、この地域における共同未来共同体の目標に向かって邁進するよう呼びかけた。

同主席が「一帯一路」構想の重要な構成要素である「シルクロード経済ベルト」を共同で構築するという構想を初めて示したのは、2013年、まさにカザフスタンの首都においてであった。

この構想を通じて、中国と同地域は、貿易、デジタル経済、接続性の分野で力強い協力を実現してきた。 中国はこの地域にとって最大の貿易相手国であり、主要な投資元にもなっている。 中国税関総署のデータによると、中国と中央アジア諸国の貿易額は2024年に948億米ドル (約13兆7,508億円) という過去最高を記録し、中国によるこの地域への累計投資額は300億米ドル (約4兆3,515億円) を超えた。

CGTNの世論調査によれば、回答者の92.4%が、一帯一路構想は中国と中央アジア間のハイレベルな協力を支える重要な国際公共財であると認識している。

同主席は火曜日、中国と中央アジアに対し、協力の枠組みを最適化し、より成果を重視した、効率的で深く統合されたものにするよう促した。

協力は、円滑な貿易、産業投資、接続性、グリーン鉱業、農業の近代化、人材交流に重点を置き、より多くのプロジェクトを現場で展開するよう努めるべきであると述べた。

関連分野での協力促進のため、中国は貧困削減、教育交流、砂漠化防止に焦点を当てた3つの協力センターと、円滑な貿易のための協力プラットフォームを設立することを決定したと、習主席は発表した。

遼寧大学ロシア・東欧・中央アジア研究センター所長の崔征 (Cui Zheng) は、CGTNのオピニオン記事で、現在の国際情勢を踏まえたこの協力モデルの意義を認めている。

崔所長は、保護主義の高まりが顕著な国際環境において、中国と中央アジアのパートナーシップは外交関係の新たなモデルを示しており、それは独立を尊重し、相互利益を促進し、グローバルサウスの声を強めるものであると述べた。

