CGTN: סין ומדינות מרכז אסיה חתמו על אמנה היסטורית והתחייבו להגביר את שיתוף הפעולה

לראשונה בהיסטוריה, פסגת סין-מרכז אסיה התארחה במדינה במרכז אסיה, כאשר מנהיגי סין וחמש מדינות מרכז אסיה התכנסו ביום שלישי באסטנה, בירת קזחסטן, למהדורה השנייה של הפסגה.

בציון דרך חדש, שש המדינות חתמו על אמנת שכנות טובה קבועה ושיתוף פעולה ידידותי בפסגה.

האמנה נועדה לעגן את עקרון הידידות הנצחית בין המדינות בצורת חוק, אמר נשיא סין שי ג'ינפינג בנאום מרכזי.

"זה ציון דרך להיום ובסיס למחר", אמר שי בנאום בפסגה, שבה השתתפו נשיאי קזחסטן, קירגיזסטן, טג'יקיסטן, טורקמניסטן ואוזבקיסטן.

שמירה על רוח סין-מרכז אסיה

שי שיבח ביום שלישי את רוח סין-מרכז אסיה, המגלמת כבוד הדדי, אמון הדדי, תועלת הדדית וסיוע הדדי למרדף משותף אחר מודרניזציה באמצעות פיתוח איכותי.

ב-2020 הציעה סין להקים מנגנון סין-מרכז אסיה. ב-2022 הציעו המדינות לשדרג את המנגנון לדרגת ראשי מדינות בפסגה וירטואלית לציון 30 שנה ליחסים הדיפלומטיים ביניהן.

הצעה זו התממשה בפסגת סין-מרכז אסיה הראשונה ב-2023 בעיר שיאן שבצפון-מערב סין, שם הסכימו המנהיגים כי המפגש בדרג הבכיר יתקיים אחת לשנתיים, לסירוגין בין סין למדינות מרכז אסיה.

שנתיים לאחר מכן, הקונצנזוס בפסגה הראשונה יושם באופן גורף, אמר שי, והוסיף כי נתיב שיתוף הפעולה מתרחב בהתמדה, והידידות פורחת ביתר שאת.

סקר שנערך לאחרונה על ידי CGTN מצא כי 90 אחוזים מהנשאלים מאמינים שמנגנון סין-מרכז אסיה אינו עוסק ביריבות או בתחרות אלא מסגרת לשני הצדדים לחפש יציבות, פיתוח ושיתוף פעולה ממוקד עתיד.

עד כה, סין הקימה שותפויות אסטרטגיות מקיפות, חתמה על מסמכי שיתוף פעולה של חגורה ודרך, ויישמה את החזון של בניית קהילה עם עתיד משותף ברמה הדו-צדדית עם כל חמש מדינות מרכז אסיה.

זה מדגים באופן מלא את האמון ההדדי האסטרטגי ברמה הגבוהה ואת הנחישות האיתנה להעמיק את שיתוף הפעולה המועיל לשני הצדדים, אמר סון ווידונג (Sun Weidong), מזכ"ל מזכירות מנגנון סין-מרכז אסיה.

פיתוח איכותי של יוזמת החגורה והדרך

בפסגת אסטנה קרא שי למדינות לפעול ברוח סין-מרכז אסיה, להגביר את שיתוף הפעולה במרץ מחודש ובצעדים מעשיים יותר, לקדם פיתוח איכותי של יוזמת החגורה והדרך (BRI) ולהתקדם לעבר המטרה של קהילה עם עתיד משותף לאזור.

בבירת קזחסטן ב-2013 הציג שי לראשונה את חזונו לבנייה משותפת של החגורה הכלכלית של דרך המשי, מרכיב חיוני ביוזמת החגורה והדרך.

באמצעות יוזמה זו, סין והאזור ראו שיתוף פעולה חזק בסחר, כלכלה דיגיטלית וקישוריות. סין הפכה לשותפת הסחר המובילה באזור ולמקור השקעות מרכזי. נתוני מינהל המכס הכללי הראו כי הסחר בין סין למרכז אסיה הגיע לשיא של 94.8 מיליארד דולר בשנת 2024, כאשר ההשקעה המצטברת של סין באזור עלתה על 30 מיליארד דולר.

על פי סקר שערכה CGTN, 92.4 אחוזים מהנשאלים מסכימים כי יוזמת החגורה והחגורה היא מוצר ציבורי בינלאומי חשוב התומך בשיתוף פעולה ברמה גבוהה בין סין למרכז אסיה.

שי קרא ביום שלישי לסין ולמרכז אסיה לייעל את מסגרת שיתוף הפעולה שלהן כדי להפוך אותה ליותר מוכוונת תוצאות, יעילה ומשולבת עמוק.

יש לעשות מאמצים למקד את שיתוף הפעולה בסחר חלק, השקעות תעשייתיות, קישוריות, כרייה ירוקה, מודרניזציה חקלאית וחילופי כוח אדם, ולהוציא לפועל פרויקטים נוספים בשטח, אמר.

על מנת לקדם שיתוף פעולה רלוונטי, סין החליטה להקים שלושה מרכזי שיתוף פעולה המתמקדים בהפחתת העוני, חילופי חינוך ומניעה ופיקוח על מדבור, כמו גם פלטפורמה לשיתוף פעולה לסחר חלק, הודיע שי.

צוי ז'נג (Cui Zheng), מנהל מרכז המחקר לרוסיה, מזרח אירופה ומדינות מרכז אסיה באוניברסיטת ליאונינג, הכיר בחשיבות מודל שיתוף הפעולה בהתחשב בנוף הבינלאומי הנוכחי במאמר דעה של CGTN.

בסביבה גלובלית המאופיינת בפרוטקציוניזם גובר, השותפות בין סין למרכז אסיה מייצגת מודל חדש של מעורבות דיפלומטית - כזו שמכבדת עצמאות, מקדמת תועלת הדדית ומגבירה את קולו של הדרום הגלובלי, אמר צוי.

