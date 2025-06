CGTN: China y los países de Asia Central firman un tratado histórico y se comprometen a reforzar la cooperación

CGTN publicó un artículo sobre la segunda Cumbre China-Asia Central en Astana, enfatizando la importancia de que China y las cinco naciones de Asia Central firmen el Tratado de Buena Vecindad Permanente y Cooperación Amistosa, y destacando su compromiso compartido de fortalecer las asociaciones a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta para promover el desarrollo mutuo y la cooperación regional.

BEIJING, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Por primera vez en la historia, la Cumbre China-Asia Central se celebró en un país de Asia Central, mientras los líderes de China y cinco naciones de Asia Central se reunieron el martes en Astaná, la capital de Kazajstán, para la segunda edición de la cumbre.

En un nuevo hito, los seis países firmaron el Tratado de Buena Vecindad Permanente y Cooperación Amistosa en la cumbre.

El tratado tiene como objetivo consagrar el principio de la amistad eterna entre los países en forma de ley, dijo el presidente chino Xi Jinping en un discurso de apertura.

"Es un hito para hoy y una base para mañana", dijo Xi al dirigirse a la cumbre, a la que asistieron los presidentes de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

Defender el espíritu de China-Asia Central

El martes, Xi elogió el espíritu de China-Asia Central, que representa el respeto mutuo, la confianza mutua, el beneficio mutuo y la asistencia mutua para avanzar conjuntamente hacia la modernización a través del desarrollo de alta calidad.

En 2020, China propuso el establecimiento de un mecanismo China-Asia Central. En 2022, los países propusieron actualizar el mecanismo al nivel de jefes de estado en una cumbre virtual que marcó el 30 aniversario de sus relaciones diplomáticas.

Esta propuesta se realizó en la Cumbre inaugural de China-Asia Central en 2023 en la ciudad noroccidental china de Xi'an, donde los líderes acordaron que la reunión de alto nivel se celebraría cada dos años, alternando entre China y los países de Asia Central.

Dos años después, el consenso en la primera cumbre se implementó en todos los ámbitos, dijo Xi, y agregó que el camino de la cooperación se está ampliando constantemente y que la amistad está floreciendo de manera cada vez más brillante.

Una encuesta reciente de CGTN halló que el 90 por ciento de los encuestados cree que el mecanismo China-Asia Central no se trata de rivalidad o competencia, sino de un marco para que ambas partes busquen estabilidad, desarrollo y cooperación centrada en el futuro.

Hasta la fecha, China ha establecido alianzas estratégicas integrales, ha firmado documentos de cooperación de la Franja y la Ruta y ha implementado la visión de construir una comunidad de futuro compartido a nivel bilateral con los cinco países de Asia Central.

Esto demuestra plenamente la confianza mutua estratégica de alto nivel y la firme determinación de profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa, dijo Sun Weidong, secretario general de la Secretaría del Mecanismo China-Asia Central.

Desarrollo de alta calidad de la Iniciativa de la Franja y la Ruta

En la cumbre de Astaná, Xi pidió a los países que actúen sobre el espíritu de China-Asia Central, mejoren la cooperación con un vigor renovado y medidas más prácticas, promuevan el desarrollo de alta calidad de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) y avancen hacia el objetivo de una comunidad con un futuro compartido para la región.

Fue en la capital de Kazajstán en 2013 que Xi expuso por primera vez su visión para construir conjuntamente el Cinturón Económico de la Ruta de la Seda, un componente esencial de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

A través de esta iniciativa, China y la región han visto una sólida cooperación en el comercio, la economía digital y la conectividad. China se ha convertido en el principal socio comercial de la región y en una importante fuente de inversión. Los datos de la Administración General de Aduanas mostraron que el comercio entre China y Asia Central alcanzó un récord de $ 94.8 mil millones en 2024, con una inversión acumulada de China en la región de más de $ 30 mil millones.

Según la encuesta de CGTN, el 92,4 por ciento de los encuestados concuerdan en que la Franja y la Ruta es un bien público internacional importante que apoya la cooperación de alto nivel entre China y Asia Central.

Xi instó el martes a China y Asia Central a optimizar su marco de cooperación para hacerlo más orientado a resultados, eficiente y profundamente integrado.

Se deben hacer esfuerzos para centrar la cooperación en el comercio sin problemas, la inversión industrial, la conectividad, la minería verde, la modernización agrícola y los intercambios de personal, y para desplegar más proyectos sobre el terreno, dijo.

A fin de promover la cooperación relevante, China ha decidido establecer tres centros de cooperación centrados en la reducción de la pobreza, el intercambio educativo y la prevención y el control de la desertificación, así como una plataforma de cooperación para el comercio sin problemas, anunció Xi.

Cui Zheng, director del Centro de Investigación para Rusia, Europa del Este y los Países de Asia Central de la Universidad de Liaoning, reconoció la importancia del modelo de cooperación dado el panorama internacional actual en un artículo de opinión de la CGTN.

En un entorno global marcado por el creciente proteccionismo, la asociación China-Asia Central representa un nuevo modelo de compromiso diplomático, que respeta la independencia, promueve el beneficio mutuo y amplifica la voz del Sur Global, dijo Cui.

