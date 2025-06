CGTN: Kina og de centralasiatiske lande underskriver en historisk traktat med løfte om at styrke samarbejdet

CGTN udgiver en artikel om det andet China-Central Asia Summit i Astana, hvor der blev lagt vægt på betydningen af, at Kina og fem centralasiatiske lande har underskrevet traktaten om permanent, godt naboskab og venligt samarbejde, og fremhævede deres fælles engagement i at styrke partnerskaberne gennem Belt and Road-initiativet for at fremme gensidig udvikling og regionalt samarbejde.

BEIJING, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- For første gang i historien blev China-Central Asia Summit afholdt i et land i Centralasien, da ledere fra Kina og fem centralasiatiske lande samledes tirsdag i Astana, hovedstaden i Kasakhstan, til det andet af disse topmøder.

På topmødet underskrev de seks lande en historisk traktat om permanent, godt naboskab og venligt samarbejde.

Traktaten har til formål at indføje princippet om evigt venskab mellem landene i form af en lov, sagde den kinesiske præsident Xi Jinping i hovedtalen.

"Det er en milepæl for i dag og et fundament for i morgen", sagde Xi, da han talte på topmødet, som blev overværet af præsidenterne for Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan.

Opretholdelse af den kinesisk-centralasiatiske ånd

Xi Jinping roste tirsdag den kinesisk-centralasiatiske ånd, som er udtryk for gensidig respekt, gensidig tillid, gensidig fordel og gensidig hjælp til den fælles stræben efter modernisering gennem udvikling af høj kvalitet.

I 2020 foreslog Kina etableringen af en kinesisk-centralasiatisk mekanisme. I 2022 foreslog landene at opgradere mekanismen til statsoverhovedniveau ved et virtuelt topmøde, der markerede 30-årsdagen for deres diplomatiske relationer.

Dette forslag blev realiseret på det første China-Central Asia Summit i 2023 i den nordvestlige kinesiske by Xi'an, hvor lederne blev enige om, at topmødet skulle afholdes hvert andet år – skiftevis mellem Kina og de centralasiatiske lande.

To år herefter er konsensus på det første topmøde implementeret over hele linjen, sagde Xi og tilføjede, at samarbejdet støt bliver større, og venskabet blomstrer stadig mere lyst.

En nylig CGTN-undersøgelse viste, at 90 procent af respondenterne mener, at den kinesisk-centralasiatiske mekanisme ikke handler om rivalisering eller konkurrence, men er en ramme for begge sider til at søge stabilitet, udvikling og fremtidsorienteret samarbejde.

Til dags dato har Kina etableret omfattende, strategiske partnerskaber, underskrevet Belt and Road-samarbejdsdokumenter og implementeret visionen om at opbygge et fællesskab med en fælles fremtid på bilateralt niveau med alle fem centralasiatiske lande.

Dette viser fuldt ud en strategisk, fælles tillid på højt niveau og den faste beslutning om at gøre det gensidigt fordelagtige samarbejde endnu stærkere, sagde Sun Weidong, generalsekretær for sekretariatet for den kinesisk-centralasiatiske mekanisme.

Udvikling af Belt and Road-initiativet på højt niveau

På topmødet i Astana opfordrede Xi landene til at handle i overensstemmelse med den kinesisk-centralasiatiske ånd, styrke samarbejdet med fornyet kraft og mere praktiske foranstaltninger, fremme en udvikling i høj kvalitet gennem Belt and Road-initiativet (BRI) og gå videre mod målet om et fællesskab med en fælles fremtid for regionen.

Det var i Kasakhstans hovedstad i 2013, at Xi først fremlagde sin vision om en fælles opbygning af Silk Road Economic Belt, der er en vigtig del af BRI.

Gennem dette initiativ har Kina og regionen haft et stærkt samarbejde inden for handel, digital økonomi og forbindelser. Kina er blevet regionens største handelspartner og en stor investeringskilde. Data fra Den Generelle Toldadministration viste, at den kinesisk-centralasiatiske handel nåede en rekord på 94,8 mia. USD i 2024, og at Kinas kumulative investeringer i regionen er på over 30 mia. USD.

Ifølge CGTN-undersøgelsen er 92,4 procent af respondenterne enige om, at BRI er en vigtig fordel for det internationale samfund, der understøtter samarbejde på højt niveau mellem Kina og Centralasien.

Xi tilskyndede tirsdag Kina og Centralasien til at optimere deres samarbejdsramme for at gøre den mere resultatorienteret, effektiv og dybt integreret.

Der bør gøres en indsats for at fokusere samarbejdet på smidig handel, industrielle investeringer, forbindelser, grøn minedrift, modernisering af landbruget og udveksling af personel – og for at udrulle flere projekter på stedet, sagde han.

For at fremme relevant samarbejde har Kina besluttet at etablere tre samarbejdscentre med fokus på fattigdomsbekæmpelse, uddannelsesudveksling, forebyggelse og bekæmpelse af ørkendannelse samt en samarbejdsplatform for gnidningsløs handel, meddelte Xi.

Cui Zheng, direktør for forskningscentret for Rusland, Østeuropa og de centralasiatiske lande ved Liaoning University, anerkendte i en udtalelse til CGTN betydningen af samarbejdsmodellen i betragtning af det nuværende, internationale landskab.

I et globalt miljø præget af stigende protektionisme står det kinesisk-centralasiatiske partnerskab som en ny model for diplomatisk engagement – en model, der respekterer uafhængighed, fremmer gensidige fordele og forstærker det globale syds stemme, sagde Cui.

