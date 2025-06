CGTN: الصين ودول آسيا الوسطى توقّعان معاهدة تاريخية وتتعهّدان بتعزيز التعاون

نشرت شبكة تلفزيون الصين العالمية CGTN مقالاً حول النسخة الثانية من قمة الصين-آسيا الوسطى التي عُقدت في أستانا، سلّطت فيه الضوء على أهمية توقيع الصين ودول آسيا الوسطى الخمس على "معاهدة حُسن الجوار الدائم والتعاون الودي"، ومؤكدةً التزامهم المشترك بتعزيز الشراكات من خلال "مبادرة الحزام والطريق" لدفع التنمية المتبادلة والتعاون الإقليمي.

في سابقة تاريخية، استضافت إحدى دول آسيا الوسطى النسخة الثانية من قمة الصين وآسيا الوسطى للمرة الأولى، حيث اجتمع قادة الصين وخمس دول من آسيا الوسطى يوم الثلاثاء في أستانا، عاصمة كازاخستان.

في خطوة تاريخية جديدة، شهدت القمة توقيع الدول الست على "معاهدة حُسن الجوار الدائم والتعاون الودي".

قال الرئيس الصيني، Xi Jinping، في كلمته الرئيسية إن المعاهدة تهدف إلى ترسيخ مبدأ الصداقة الدائمة بين الدول في إطار قانوني.

قال Xi أثناء خطابه في القمة، التي شارك فيها رؤساء كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، "تُمثّل هذه الخطوة إنجازًا مهمًا للحاضر وأساسًا متينًا للمستقبل".

دعم وتعزيز روح التعاون بين الصين وآسيا الوسطى

أشاد Xi يوم الثلاثاء بروح الصين ــ آسيا الوسطى، التي تجسد أسس الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساعدة المتبادلة من أجل السعي المشترك نحو التحديث من خلال التنمية عالية الجودة.

في عام 2020، اقترحت الصين إنشاء آلية تحت اسم الصين ــ آسيا الوسطى. اقترحت الدول في عام 2022 الارتقاء بالآلية إلى مستوى رؤساء الدول خلال قمة افتراضية أُقيمت بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة علاقاتها الدبلوماسية.

تم تنفيذ هذا المقترح في القمة الافتتاحية بين الصين وآسيا الوسطى عام 2023 في مدينة شيان شمال غربي الصين، حيث اتفق القادة على عقد هذا الاجتماع رفيع المستوى كل عامين بالتناوب بين الصين ودول آسيا الوسطى.

قال Xi إن التوافق الذي تم التوصل إليه خلال القمة الأولى تم تنفيذه بالكامل بعد مرور عامين، مضيفًا أن مسار التعاون يشهد توسعًا مستمرًا، وأن أواصر الصداقة تزداد ازدهارًا.

أظهر استطلاع حديث أجرته شبكة CGTN أن 90% من المشاركين يرون أن آلية الصين ــ آسيا الوسطى لا تقوم على التنافس أو الصراع، بل تُشكِّل إطارًا يسعى فيه الجانبان إلى تحقيق الاستقرار والتنمية والتعاون البنّاء نحو المستقبل.

حتى الآن، أقامت الصين شراكات استراتيجية شاملة، ووقّعت اتفاقيات تعاون ضمن إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وطبّقت رؤية بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك على المستوى الثنائي مع جميع دول آسيا الوسطى الخمس.

قال Sun Weidong، الأمين العام لأمانة آلية الصين ــ آسيا الوسطى، إن هذا يعكس بوضوح الثقة الاستراتيجية المتبادلة على أعلى المستويات، والإرادة الراسخة لتعميق التعاون القائم على المنفعة المتبادلة.

التنمية عالية الجودة لمبادرة "الحزام والطريق"

دعا Xi الدول خلال قمة أستانا إلى العمل وفق روح آلية الصين ــ آسيا الوسطى، وتعزيز التعاون بحماس متجدد وبإجراءات أكثر عملية، ودفع التنمية عالية الجودة لمبادرة "الحزام والطريق (BRI)"، والمضي قدمًا نحو هدف بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للمنطقة.

طرح Xi في عام 2013 بالعاصمة الكازاخستانية، رؤيته للمرة الأولى حول التعاون المشترك لبناء مشروع "حزام طريق الحرير الاقتصادي"، وهو أحد الركائز الأساسية لمبادرة "الحزام والطريق (BRI)".

شهدت الصين والمنطقة، من خلال هذه المبادرة، تعاونًا قويًا في مجالات التجارة والاقتصاد الرقمي والترابط الإقليمي، وقد أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للمنطقة وأحد أبرز مصادر الاستثمار فيها. أظهرت إحصاءات الإدارة العامة للجمارك أن حجم التجارة بين الصين وآسيا الوسطى سجّل رقمًا قياسيًا بلغ 94.8 مليار دولار في عام 2024، فيما تخطى إجمالي الاستثمارات الصينية في المنطقة 30 مليار دولار.

وفقًا لاستطلاع أجرته شبكة CGTN، أعرب 92.4% من المشاركين عن موافقتهم بأن مبادرة "الحزام والطريق (BRI)" تُعَد منفعة عامة دولية مهمة تُعزز التعاون رفيع المستوى بين الصين وآسيا الوسطى.

حثّ Xi، يوم الثلاثاء، الصين وآسيا الوسطى على تعزيز إطار التعاون بينهما ليكون أكثر تركيزًا على النتائج وأكثر فعالية وأعمق تكاملاً.

كما شدَّد على أهمية بذل الجهود لتركيز التعاون على تسهيل التجارة، والاستثمار الصناعي، والترابط الإقليمي، والتعدين الأخضر، وتحديث القطاع الزراعي، وتبادل الكفاءات، مع الدفع بمزيد من المشاريع إلى حيز التنفيذ الفعلي.

أعلن Xi أن الصين ستُنشئ ثلاثة مراكز تعاون متخصصة في مجالات الحد من الفقر والتبادل التعليمي ومكافحة التصَحُّر، إلى جانب منصة تعاون لتيسير حركة التجارة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين.

أشاد Cui Zheng، مدير مركز أبحاث روسيا وأوروبا الشرقية ودول آسيا الوسطى في جامعة Liaoning، بأهمية نموذج التعاون هذا في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، وذلك في مقال رأي نشرته CGTN.

قال Cui إنّ الشراكة بين الصين وآسيا الوسطى، في ظل تصاعد السياسات الحمائية عالميًا، تُشكِّل نموذجًا جديدًا في العمل الدبلوماسي يقوم على احترام سيادة الدول وتعزيز المنفعة المتبادلة وإعلاء صوت بلدان الجنوب العالمي.

