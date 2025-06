ZA Miner startet kostenlose Cloud-Mining-Plattform für Bitcoin- und Dogecoin-Enthusiasten

Die neue Plattform ermöglicht das Mining von Kryptowährungen ohne Hardware oder Vorabkosten und erweitert so den Zugang zu passiven Einkommensmöglichkeiten

MIDDLESEX, Vereinigtes Königreich, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZA Miner, ein in Großbritannien ansässiger Cloud-Mining-Anbieter, betrieben von der von der FCA regulierten ZA Fundings Ltd, hat offiziell seine neue, kostenlose Cloud-Mining-Plattform eingeführt. Diese Initiative bietet Nutzern weltweit die Möglichkeit, Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) und Litecoin (LTC) zu minen – ganz ohne Mining-Hardware, technisches Fachwissen oder Anfangsinvestition.

Mit dem Start soll das Kryptowährungs-Mining einer breiten Öffentlichkeit zugänglicher gemacht werden, indem die mit dem Prozess verbundenen Kosten und die Komplexität entfallen. Mit nur einer E-Mail-Registrierung erhalten Nutzer einen Mining-Vertrag im Wert von 100 US-Dollar kostenlos. Diese Einstiegsoption ermöglicht es Nutzern, Krypto-Mining kennenzulernen und die Wertentwicklung in Echtzeit über ein sicheres Dashboard zu überwachen.

Die Infrastruktur von ZA Miner wird durch strategisch platzierte Rechenzentren in Regionen wie Island und Kasachstan unterstützt, wo der Zugang zu erneuerbarer Energie und Hochgeschwindigkeitsverbindungen Energieeffizienz und einen stabilen Betrieb gewährleistet. Diese Standorte ermöglichen es ZA Miner, ein nachhaltiges und kosteneffizientes Mining-Erlebnis anzubieten und dabei einen geringen CO₂-Fußabdruck zu bewahren.

Zusätzlich zum kostenlosen Startervertrag bietet ZA Miner flexible Upgrade-Optionen für Nutzer, die ihre Mining-Kapazität erhöhen möchten. Bezahlte Verträge sind so konzipiert, dass sie unterschiedliche Ertragserwartungen und Risikopräferenzen abdecken. Auszahlungen erfolgen täglich an die Cold Wallets der Nutzer – ganz ohne manuelles Eingreifen.

Zu den wichtigsten Funktionen der Plattform gehören:

Kostenloser 100-US-Dollar-Vertrag : Neue Nutzer erhalten bei der Registrierung ein kostenloses Mining-Paket

: Neue Nutzer erhalten bei der Registrierung ein kostenloses Mining-Paket Keine Hardware erforderlich : Nutzen Sie Cloud-Mining-Dienste ohne physische Geräte

: Nutzen Sie Cloud-Mining-Dienste ohne physische Geräte Tägliche Auszahlungen : Automatisierte Erträge werden an sichere Cold Wallets überwiesen

: Automatisierte Erträge werden an sichere Cold Wallets überwiesen Keine Stromkosten : Der gesamte Strombedarf wird durch die bereitgestellte Infrastruktur gedeckt

: Der gesamte Strombedarf wird durch die bereitgestellte Infrastruktur gedeckt Reguliert im Vereinigten Königreich : Betrieben unter Aufsicht der Financial Conduct Authority (FCA)

: Betrieben unter Aufsicht der Financial Conduct Authority (FCA) Sicherheitsmaßnahmen : SSL-Verschlüsselung, Cold-Wallet-Speicherung und DDoS-Schutz

: SSL-Verschlüsselung, Cold-Wallet-Speicherung und DDoS-Schutz Empfehlungsprogramm: Verdienen Sie Provisionen, indem Sie neue Nutzer auf die Plattform einladen



Ein Sprecher von ZA Miner erklärte: „Unsere Plattform ist so gestaltet, dass sie einen praktischen Einstieg ins Mining-Ökosystem bietet. Durch die Beseitigung technischer und finanzieller Hindernisse hoffen wir, eine breitere Beteiligung an der Infrastruktur für digitale Assets zu fördern“.

ZA Miner betreut derzeit Nutzer in über 100 Ländern. Alle Schritte zur Registrierung, einschließlich der Anmeldung und Vertragsaktivierung, werden online durchgeführt.

Über ZA Miner

ZA Miner ist eine regulierte Cloud-Mining-Plattform mit Hauptsitz in Middlesex, Vereinigtes Königreich. Das Unternehmen wird von ZA Fundings Ltd betrieben und bietet einen strukturierten, sicheren und umweltbewussten Zugang zu automatisierten Krypto-Erträgen über eine Cloud-Infrastruktur.

