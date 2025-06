“SNL: Ladies & Gentlemen… 50 Years of Music", ahora abierta en el Salón de la Fama del Rock & Roll

Con la presentación especial del veterano de SNL Fred Armisen

CLEVELAND, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

QUIÉN: Fred Armisen; veterano de 11 temporadas de Saturday Night Live, comediante, escritor, productor y músico, presenta las 1.900 actuaciones de invitados musicales de forman parte de los 50 años de historia de SNL

QUÉ: La inauguración oficial del Salón de la Fama del Rock & Roll y la exhibición del 50 aniversario de Saturday Night Live, "SNL: Ladies & Gentlemen… 50 Years of Music” con una presentación especial del veterano de 11 temporadas de Saturday Night Live, Fred Armisen, desde el escenario PNC para celebrar la exhibición innovadora, que rinde homenaje a los 50 años de invitados y sketches musicales en Saturday Night Live. Con más de 150 miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll (RRHOF) que han aparecido en el programa, RRHOF es el único lugar en el mundo donde los fanáticos pueden ver las 1.900 presentaciones de invitados musicales, incluyendo algunas imágenes de ensayos generales nunca antes vistas.



Además, la velada incluyó actuaciones especiales en todo el Museo, como el estreno de la edición exclusiva del documental aclamado por la crítica “Ladies & Gentlemen… 50 Years of SNL Music”, dirigido por Ahmir "Questlove" Thompson que se presenta en el Teatro Foster, con presentaciones artefacto de la Biblioteca y Archivos Rock Hall y los Equipos Curatoriales, especial Saturday Night Live-Trivialidades temáticas en vivo, sesiones de fotos para visitantes y una sesión improvisada con la banda de Rock Hall in the Garaje presentando canciones que se hicieron famosas en SNL.



Más información acerca de la exhibición se puede encontrar en https://rockhall.com/exhibitions/snl-50-years-music/



Los fanáticos pueden planificar su visita para ver la exhibición visitando RockHall.com, y como siempre, el Salón de la Fama del Rock & Roll es gratis para todos los residentes de la ciudad de Cleveland a través del programa CLE VIP patrocinado por Key Bank. CUÁNDO: 14 de junio de 2025, de 6:30 p.m. a 10:00 p.m. DÓNDE: Salón de la Fama del Rock & Roll

1100 Rock N Roll Blvd

Cleveland, OH 44114

ACTIVOS MULTIMEDIA (IMÁGENES/BROLL):

https://digital.rockhall.com/Share/g2o6e3ufgbiha64v7fl61hu40qlwd872

Crédito: Cortesía del Salón de la Fama del Rock & Roll *

*excepto cuando se indique lo contrario

MÁS INFORMACIÓN:

https://rockhall.com/press-room/

CONTACTO/RSVP:

J.R. Johnson / Kelly Schikowski

FTM@rockhall.org

