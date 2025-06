Bombardier commence les livraisons marquantes de trois avions Challenger 3500 à Aloula Aviation

Ces livraisons donnent lieu aux premiers avions Challenger 3500 immatriculés en Arabie saoudite, soulignant le succès mondial de cet avion réputé

L’avion d’affaires Challenger 3500, le plus vendu de sa catégorie, est idéal pour les clients d’Arabie saoudite en raison de ses capacités de performance remarquables, de son efficacité supérieure sur piste et de sa fiabilité





PARIS, 19 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière d’annoncer le début des livraisons de trois avions Challenger 3500 à la fine pointe de la technologie à la société aérienne Aloula Aviation d’Arabie saoudite. Aloula Aviation recevra les premiers avions Challenger 3500 à être immatriculés en Arabie saoudite. L’avion Challenger 3500, le plus vendu de sa catégorie, a été choisi pour sa cabine spacieuse, sa distance franchissable exceptionnelle et sa fiabilité réputée, ce qui en fait un ajout judicieux à la flotte d’Aloula Aviation.

« Le marché des avions d’affaires au Moyen-Orient est florissant, et nous constatons une augmentation importante de la demande pour les avions superintermédiaires, notamment pour les voyages dans la région et vers l’Europe. Chef de file incontesté de ce segment de marché, l’avion Challenger 3500 est parfaitement positionné pour répondre aux besoins de clients comme Aloula Aviation, ainsi qu’à ceux de notre clientèle croissante en Arabie saoudite et dans l’ensemble du Moyen-Orient », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « Bombardier et Aloula Aviation partagent un engagement inébranlable en faveur de l’excellence, et l’avion Challenger 3500 dépassera leurs attentes sur tous les plans. Alors que l’Arabie saoudite poursuit son cheminement audacieux défini dans le plan Vision 2030, nous sommes fiers de soutenir Aloula Aviation grâce à cet important ajout à sa flotte, ainsi que l’essor de la région dans l’industrie de l’aviation. »

« L’avion Challenger 3500 représente le summum de l’innovation, du confort et de la performance, et s’aligne parfaitement sur notre engagement à offrir la meilleure expérience de voyage », a commenté Khalid Hassan Alnatour, chef de la direction d’Aloula Aviation. « Alors que nous commençons la livraison des trois avions Challenger 3500 qui rejoindront notre flotte, nous nous réjouissons des nombreuses possibilités que ces jets ajouteront à nos opérations. »

L’avion Bombardier Challenger 3500 est réputé pour sa combinaison ultime de vitesse, de distance franchissable et de confort, offrant la cabine la plus large dans sa catégorie. Grâce à ses performances impressionnantes et au vol en douceur emblématique de Bombardier, l’avion Challenger 3500 est parfaitement adapté au marché du Moyen-Orient. Depuis l’Arabie saoudite, il peut effectuer aisément des vols sans escale vers des destinations comme Paris, Genève et New Delhi, ce qui démontre ses capacités remarquables. L’avion Challenger 3500 offre une fiabilité de premier ordre et la capacité d’évoluer dans des environnements diversifiés et difficiles, ce qui en fait un choix parfait pour la région.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces armées et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com .

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X @Bombardier.

Relations médias

Formulaire générique de relations médias

Christina Lemyre McCraw

+1-514-497-4928

christina.lemyremccraw@aero.bombardier.com

Bombardier, Challenger et Challenger 3500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5a634bb1-9fa3-45e0-a71e-5f9c74d0b2fa/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8f5f9421-1ec8-44f8-bb85-b08b3511a3a2/fr

Bombardier commence les livraisons marquantes de trois avions Challenger 3500 à Aloula Aviation Avions Challenger 3500 aux installations de Bombardier. Bombardier commence les livraisons marquantes de trois avions Challenger 3500 à Aloula Aviation Khalid Hassan Alnatour, chef de la direction, Aloula Aviation, et Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.