Tenaris proporciona información conforme a la Ley de Transparencia de Luxemburgo

LUXEMBOURG, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN) (“Tenaris”, o la “Compañía”) anunció hoy que su accionista controlante, San Faustin S.A. (“San Faustin”), ha notificado a la Compañía que, como resultado de las recompras de acciones propias realizadas por Tenaris en el mercado abierto en virtud de su programa de recompra de acciones, anunciado públicamente el 27 de mayo de 2025, San Faustin ha superado pasivamente un umbral de derechos de voto que requiere ser notificado de conformidad a la Ley de Transparencia de Luxemburgo.

En el día de hoy, San Faustin informó a la Compañía que, tras las recompras de acciones realizadas por Tenaris entre el 9 y el 13 de junio de 2025 (divulgadas por Tenaris el 13 de junio de 2025, de conformidad con el Reglamento sobre Abuso de Mercado de la UE), las 713,605,187 acciones de la Compañía que posee San Faustin representan el 66.82% de los derechos de voto de la Compañía. De conformidad con la Ley de Transparencia de Luxemburgo, San Faustin ha proporcionado también información sobre su cadena de control, la cual confirma que la estructura de control de la Compañía divulgada en su informe anual de 2024 se mantiene sin cambios.

Tenaris es líder global en la provisión de tubos y servicios para la industria energética mundial, así como para otras aplicaciones industriales.

Giovanni Sardagna

Tenaris

1-888-300-5432

www.tenaris.com

