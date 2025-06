Mavenir Menandatangani Transaksi Permodalan Semula Hutang untuk Memacu Pertumbuhan Berterusan

Transaksi untuk mengukuhkan kunci kira-kira Mavenir dan menyokong tumpuan strategiknya pada segmen Teras Mudah Alih yang menguntungkan

Mavenir akan menumpukan semula pelaburan Open RAN kepada perisian 4G dan 5G serta pelaburan dalam AI

Siris akan menjadi pemegang saham yang mengawal dengan sokongan daripada pemberi pinjaman utama Mavenir yang sedia ada

RICHARDSON, Texas, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur rangkaian berasaskan awan yang membina masa depan rangkaian dan pelabur sedia adanya Siris, sebuah firma ekuiti persendirian terkemuka yang mengutamakan pelaburan dan penciptaan nilai dalam syarikat teknologi, hari ini mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian permodalan semula yang komprehensif dengan pemberi pinjaman Mavenir.

Transaksi ini akan mengukuhkan kunci kira-kira Mavenir dengan menghapuskan lebih daripada $1.3 bilion hutang sedia ada dan mendapatkan pembiayaan baharu sebanyak $300 juta dalam bentuk pembiayaan kanan, selain daripada kemudahan subordinat yang lebih kecil yang disediakan oleh Siris dan pemberi pinjaman yang turut serta. Dengan peningkatan kecairan, struktur modal yang lebih stabil dan pengurangan ketara dalam leveraj bersih, Mavenir bakal berada dalam kedudukan yang kukuh untuk pertumbuhan berterusan dan kejayaan jangka panjang.

Skala dan struktur transformasi kewangan ini mencerminkan keyakinan serta komitmen berterusan daripada Siris dan para pemberi pinjaman. Dengan asas kewangan yang dipertingkatkan ini, Mavenir akan berada dalam kedudukan yang mantap untuk memperkukuhkan kedudukannya sebagai peneraju industri dalam ruang pembangunan Teras Mudah Alih. Siris akan mengekalkan kedudukan pemilikan kawalannya dalam Mavenir dan terus menjadi rakan kongsi aktif sambil Mavenir memajukan visinya untuk mewujudkan rangkaian berasaskan awan yang diperkasa AI.

“Kami telah menerajui transformasi awan dalam Teras dan Open RAN. Dengan lembaran imbangan yang lebih kukuh dan leverage yang lebih rendah, kami menggandakan kepakaran perisian dan pengetahuan domain kami untuk menyediakan rangkaian telekomunikasi berasaskan AI yang komprehensif dari hujung ke hujung, meletakkan Mavenir pada landasan pertumbuhan yang menguntungkan dalam kedua-dua Teras dan Open RAN. Kami teruja untuk memanfaatkan kepimpinan kami dalam Teras Mudah Alih bagi mempercepat transformasi rangkaian berasaskan perisian untuk pelanggan kami di seluruh dunia,” kata Pardeep Kohli, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Mavenir.

“Ini adalah detik penting bagi syarikat kami,” kata Hubert de Pesquidoux, Pengerusi Eksekutif Mavenir dan Rakan Eksekutif Siris. “Dengan memperkukuhkan struktur modal kami, kami akan berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk melaksanakan strategi, melabur dalam inovasi dan memenuhi komitmen kami. Kami amat berterima kasih kepada semua pemegang kepentingan kami – pelanggan, rakan kongsi, pelabur dan terutama sekali para pekerja kami – atas sokongan dan kepercayaan mereka yang tidak berbelah bahagi sepanjang proses ini."

”Mavenir telah menjadi pengguna inovasi yang hebat sepanjang kewujudannya dan kami berbangga untuk meneruskan kerjasama jangka panjang kami dengan mereka ketika mereka terus mengukuhkan kedudukan terkemuka mereka dalam industri perisian,“ kata Frank Baker, Pengasas Bersama dan Rakan Pengurusan Siris. “Kami tidak sabar untuk menyokong Mavenir dalam bab seterusnya yang penuh dengan inovasi dan pertumbuhan.”

Transaksi ini dijangka akan selesai dalam tempoh kira-kira empat hingga enam minggu.

Strategi Pelaburan yang Diperhalusi

Sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh pertumbuhannya, Mavenir akan memberi tumpuan lebih besar kepada segmen Teras yang menguntungkan, meliputi aplikasi perisian yang memfokuskan kepada suara, pemesejan video, dan perkhidmatan data, sambil menyesuaikan pelaburan Open RAN dengan memberikan keutamaan kepada perisian untuk pelaksanaan 4G dan 5G. Mavenir juga akan mengekalkan hak harta intelek (IP) perkakasan Open RAN-nya serta terus menyokong pelanggan sedia ada bagi memastikan fleksibiliti maksimum dalam landskap Open RAN yang semakin berkembang. Keputusan strategik ini akan memastikan Mavenir berada dalam kedudukan terbaik untuk menawarkan produk dan program yang lebih inovatif kepada pelanggan globalnya sambil terus menjadi peneraju dalam ekosistem Open RAN.

Mavenir juga akan mempercepat pelaburan dalam keupayaan AI merentasi perniagaan Teras Mudah Alih dan Open RANnya untuk mendorong rangkaian autonomi, menyediakan penyelesaian berasaskan AI dan membuka aliran pendapatan baharu melalui penyelesaian diperkasa AI. Fokus strategik ini selaras dengan visi Mavenir untuk membina masa depan rangkaian dengan penyelesaian berasaskan awan yang boleh beroperasi di mana-mana platform awan.

Perihal Mavenir

Mavenir sedang membina masa depan rangkaian hari ini dengan penyelesaian natif awan, didayakan oleh AI yang reka bentuk hijau, memperkasakan pengendali untuk merealisasikan faedah 5G dan mencapai rangkaian pintar, automatik dan boleh diprogramkan. Sebagai perintis Open RAN dan pengganggu industri yang terbukti, penyelesaian Mavenir yang memenangi anugerah menyampaikan automasi dan pengewangan merentasi rangkaian mudah alih secara global, mempercepat transformasi rangkaian perisian untuk lebih daripada 300 Pembekal Perkhidmatan Komunikasi di lebih 120 negara, yang memberi perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan dunia. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

Perihal Siris

Siris ialah firma ekuiti persendirian terkemuka yang menyasarkan pelaburan kawalan dalam syarikat teknologi dan perkhidmatan berasaskan teknologi di pasaran pertengahan Amerika Utara. Siris memanfaatkan rangkaian Rakan Eksekutif eksklusifnya untuk mengenal pasti, mengesahkan dan melaksanakan objektif operasi serta strategi bagi pelaburannya. Siris berpusat di New York dan West Palm Beach serta telah melabur sekitar $9 bilion sejak penubuhannya sehingga 31 Disember 2024. www.siris.com

