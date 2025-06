Mavenir Menandatangani Transaksi Rekapitalisasi Utang untuk Mendorong Pertumbuhan yang Berkelanjutan

Transaksi ini akan memperkuat neraca keuangan Mavenir dan mendukung fokusnya yang strategis pada segmen Mobile Core yang menguntungkan

Mavenir akan memfokuskan ulang investasi Open RAN pada perangkat lunak 4G dan 5G, akan mempercepat investasi pada AI

Siris akan menjadi pemegang saham pengendali dengan dukungan dari para pemberi pinjaman utama Mavenir yang sudah ada

RICHARDSON, Texas, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud yang membangun masa depan jaringan, dan Siris, investornya saat ini, perusahaan ekuitas swasta terkemuka yang berfokus pada investasi dan mendorong penciptaan nilai dalam perusahaan teknologi, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani rekapitalisasi yang komprehensif dengan pemberi pinjaman Mavenir.

Transaksi ini akan secara signifikan memperkuat neraca keuangan Mavenir dengan menghapus utang yang sudah ada sebesar $1,3 miliar dan mendapatkan pembiayaan senior baru sebesar $300 juta, selain fasilitas pinjaman subordinasi lebih kecil yang diberikan oleh Siris dan pemberi pinjaman yang berpartisipasi. Dengan peningkatan likuiditas, struktur modal yang lebih stabil, dan rasio pengungkit (leverage) bersih yang secara substansial berkurang, Mavenir akan berada dalam posisi ideal untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan kesuksesan jangka panjang.

Skala dan struktur transformasi finansial ini mencerminkan keyakinan dan komitmen yang berkelanjutan dari Siris dan para pemberi pinjaman. Dengan penguatan fondasi keuangan ini, Mavenir akan berada dalam posisi ideal untuk memanfaatkan posisinya yang terdepan di industri agar lebih maju di bidang pengembangan Mobile Core (komponen inti dalam telekomunikasi seluler). Siris akan mempertahankan posisi kepemilikan pengendalinya di Mavenir dan tetap menjadi mitra aktif saat Mavenir berupaya mewujudkan visinya sebagai penyedia jaringan berbasis cloud yang berkemampuan AI.

“Kami telah memelopori transformasi cloud di Core dan Open RAN. Dengan neraca keuangan yang lebih baik dan leverage yang lebih rendah, kami meningkatkan keahlian perangkat lunak dan pengetahuan domain kami untuk menghadirkan stack telekomunikasi berbasis AI yang menyeluruh, yang menyiapkan Mavenir untuk mencapai pertumbuhan menguntungkan baik di Core maupun di Open RAN. Kami bersemangat untuk memanfaatkan kepemimpinan Mobile Core kami untuk mempercepat transformasi jaringan berbasis perangkat lunak untuk para pelanggan kami di seluruh dunia,” ujar Pardeep Kohli, Presiden dan CEO Mavenir.

“Ini adalah momen penting bagi perusahaan kami,” ujar Hubert de Pesquidoux, Kepala Eksekutif Mavenir dan Mitra Eksekutif Siris. “Dengan memperkuat struktur modal kami, kami akan berada dalam posisi lebih siap untuk melaksanakan strategi kami, berinvestasi pada inovasi, dan memenuhi komitmen kami. Kami sangat berterima kasih kepada semua pemangku kepentingan kami—pelanggan, mitra, investor kami, dan terutama karyawan kami—atas dukungan tiada henti dan keyakinan mereka sepanjang proses ini."

“Mavenir telah menjadi inovator tangguh sepanjang berdirinya, dan kami bangga dapat melanjutkan kemitraan kami yang sudah lama terjalin dengan Mavenir saat Mavenir terus menggunakan posisi mereka yang terkemuka di industri perangkat lunak untuk lebih maju,” ujar Frank Baker, Rekan Pendiri dan Mitra Pelaksana di Siris. “Kami berharap dapat mendukung Mavenir selama babak inovasi dan pertumbuhan berikutnya ini.”

Transaksi ini diperkirakan akan rampung dalam kurun waktu sekitar empat hingga enam minggu.

Strategi Investasi yang Disempurnakan

Sebagai bagian dari upaya yang lebih luas ini untuk memosisikan diri dalam rangka mencapai pertumbuhan, Mavenir akan memperkuat segmen Core-nya yang menguntungkan, rangkaian aplikasi perangkat lunak yang berfokus pada suara, pengiriman pesan, video, dan layanan data, sekaligus meningkatkan kualitas investasi Open RAN-nya untuk memprioritaskan perangkat lunak dalam penerapan 4G dan 5G. Mavenir juga akan memelihara IP perangkat keras Open RAN-nya dan terus mendukung pelanggan yang sudah ada untuk memastikan fleksibilitas yang maksimum dalam lanskap Open RAN yang terus berkembang. Keputusan strategis ini akan memastikan Mavenir berada dalam posisi terbaik untuk menghadirkan produk dan program yang bahkan lebih inovatif kepada basis pelanggan globalnya sekaligus tetap menjadi yang terdepan di ekosistem Open RAN.

Mavenir juga akan mempercepat investasi dalam kemampuan AI di bisnis Mobile Core dan Open RAN-nya guna mendorong jaringan otonom, menghadirkan solusi berbasis AI, dan mengakses sumber pendapatan baru melalui solusi berbasis AI. Fokus yang strategis ini sejalan dengan visi Mavenir untuk membangun masa depan jaringan dengan solusi berbasis cloud yang berjalan di cloud mana pun.

Tentang Mavenir

Mavenir sedang membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi berbasis cloud berkemampuan AI yang didesain ramah lingkungan, meningkatkan kemampuan operator untuk mewujudkan manfaat 5G, dan menghasilkan jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang sudah terbukti, solusi peraih penghargaan Mavenir menghadirkan otomatisasi dan monetisasi di seluruh jaringan seluler secara global dengan mempercepat transformasi jaringan perangkat lunak untuk lebih dari 300 Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara yang melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.mavenir.com

Tentang Siris

Siris adalah perusahaan ekuitas swasta terkemuka yang menargetkan investasi kontrol di Amerika Utara, teknologi pasar menengah, dan perusahaan layanan yang berkemampuan teknologi. Siris memanfaatkan jaringannya yang beranggotakan Mitra Eksekutif eksklusif untuk mengidentifikasi, memvalidasi, dan mencapai tujuan operasional dan strategis dalam investasinya. Siris berbasis di New York dan West Palm Beach serta telah berinvestasi ~$9 miliar sejak berdirinya per tanggal 31 Desember 2024. www.siris.com

Kontak



Untuk Mavenir:



Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Untuk Siris:



Dana Gorman

dana.gorman@h-advisors.global

