Mavenir firma transacción de recapitalización de deuda para impulsar su crecimiento continuo

La transacción fortalecerá el balance general de Mavenir y apoyará su enfoque estratégico en su segmento rentable, Mobile Core

Mavenir reorientará las inversiones de Open RAN en software 4G y 5G, acelerará la inversión en inteligencia artificial (IA)

Siris será accionista mayoritario con el apoyo de los principales prestamistas actuales de Mavenir

RICHARDSON, Texas, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube que construye el futuro de las redes, y su inversor actual Siris, una firma de capital privado líder centrada en invertir e impulsar la creación de valor en empresas de tecnología, anunciaron hoy que firmaron una recapitalización integral con los prestamistas de Mavenir.

Esta transacción fortalecerá significativamente el balance de Mavenir al eliminar más de $ 1.3 mil millones de endeudamiento existente y asegurar $ 300 millones de nuevo financiamiento senior, además de una línea subordinada más pequeña proporcionada por Siris y los prestamistas participantes. Con una mayor liquidez, una estructura de capital más estable y un apalancamiento neto sustancialmente reducido, Mavenir estará bien posicionado para un crecimiento sostenido y un éxito a largo plazo.

La escala y la estructura de esta transformación financiera reflejan la confianza y el compromiso continuo de Siris y los prestamistas. Con esta base financiera mejorada, Mavenir estará bien posicionada para desarrollar su posición líder en la industria en el espacio de desarrollo de Mobile Core. Siris mantendrá su posición de control de propiedad en Mavenir y seguirá siendo un socio activo a medida que Mavenir avance en su visión de una red nativa de la nube habilitada para IA.

“Hemos liderado la transformación de la nube en Core y Open RAN. Con un balance financiero fortalecido y un menor apalancamiento, estamos duplicando nuestra experiencia en software y conocimiento de dominio para ofrecer una pila de telecomunicaciones integral, de extremo a extremo y nativa de IA, lo que prepara a Mavenir para un crecimiento rentable tanto en Core como en Open RAN. Estamos muy contentos de aprovechar nuestro liderazgo en Mobile Core para acelerar las transformaciones de red impulsadas por software para nuestros clientes en todo el mundo", dijo Pardeep Kohli, presidente y director ejecutivo de Mavenir.

"Este es un momento crucial para nuestra empresa", dijo Hubert de Pesquidoux, presidente ejecutivo de Mavenir y socio ejecutivo de Siris. “Al fortalecer nuestra estructura de capital, estaremos mejor posicionados para ejecutar nuestra estrategia, invertir en innovación y cumplir con nuestros compromisos. Estamos profundamente agradecidos con todas nuestras partes interesadas, nuestros clientes, socios, inversores y, especialmente, nuestros empleados, por su apoyo y confianza inquebrantables a lo largo de este proceso".

"Mavenir ha sido un poderoso innovador a través de toda su existencia, y nos enorgullece continuar nuestra alianza de larga data con ellos mientras que continúan fortaleciendo su posición de liderazgo en el sector software", dijo Frank Baker, cofundador y socio gerente de Siris. "Esperamos apoyar a Mavenir durante este próximo capítulo de innovación y crecimiento".

La transacción se espera que cierre en aproximadamente cuatro a seis semanas.

Una estrategia de inversión refinada

Como parte de estos esfuerzos más amplios para posicionarse para el crecimiento, Mavenir duplicará su rentable segmento Core, un conjunto de aplicaciones de software centradas en servicios de voz, mensajería, video y datos, mientras refina sus inversiones en Open RAN para priorizar el software en implementaciones 4G y 5G. Mavenir también mantendrá su IP de hardware Open RAN y continuará apoyando a sus clientes existentes para garantizar la máxima flexibilidad en el cambiante panorama de Open RAN. Esta decisión estratégica asegurará que Mavenir esté mejor posicionada para ofrecer productos y programas aún más innovadores a su base de clientes global, sin dejar de estar a la vanguardia del ecosistema Open RAN.

Mavenir también acelerará la inversión en capacidades de IA en sus negocios Mobile Core y Open RAN para impulsar redes autónomas, ofrecer soluciones nativas de IA y desbloquear nuevas fuentes de ingresos a través de soluciones basadas en IA. Este enfoque estratégico se alinea con la visión de Mavenir de construir el futuro de las redes con soluciones nativas de la nube que se ejecutan en cualquier nube.

Acerca de Mavenir

Mavenir construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y alimentadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN (Red de acceso de radio abierto) y disruptor comprobado del sector, las soluciones galardonadas de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com

Acerca de Siris

Siris es una firma líder de capital privado, centrada en inversiones mayoritarias en empresas tecnológicas y de servicios habilitados por tecnología del mercado medio en América del Norte. Siris aprovecha su red de socios ejecutivos exclusivos para identificar, validar y cumplir con los objetivos operativos y estratégicos de sus inversiones. Siris tiene su sede en Nueva York y West Palm Beach y ha invertido ~$ 9 mil millones desde su creación hasta el 31 de diciembre de 2024. www.siris.com

Contactos

For Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Para Siris:

Dana Gorman

dana.gorman@h-advisors.global

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.