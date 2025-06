Les pilotes du rallye 1000 Miglia 2025 sont en route VERS FERRARE

Le duo formé par Vesco et Salvinelli prend la tête du classement à l’issue des 14 premières épreuves

BRESCIA, Italie, 18 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après avoir traversé la Vénétie en passant par Peschiera del Garda, les pilotes de la course de vitesse 1000 Miglia 2025 ont pris la route de Vérone pour rejoindre la Piazza Bra située face aux arènes de Vérone pour la première fois depuis deux ans. Ils se sont ensuite dirigés vers Bovolone, commune de la plaine vénitienne, pour un rituel de passage et un contrôle horaire de fin d’étape.

À l’issue des épreuves de Sirmione, le classement place le duo formé par Andrea Vesco et Fabio Salvinelli, au volant d’une Alfa Romeo 6C de 1929, vainqueur. L’équipe Bertoli-Vavassori, dans une O.M 665 Superba de 1925 et le binôme Belometti-Bergomi pilotant une Lancia Lambda Spider Tipo 221 de 1929 se hissent respectivement à la deuxième et à la troisième place du podium.

À Stienta, commune bordant les rives du fleuve Pô, les chronomètres se sont à nouveau affolés avec une série de 10 épreuves contre-la-montre, les dernières de cette étape de la 1000 Miglia 2025.

Avant la pause du dîner, pilotes et copilotes défileront dans le centre-ville de Ferrare, et profiteront pleinement du charme Renaissance de la rue historique Corso Ercole I d’Este. Ils pourront ensuite admirer la splendeur du château d’Este avant de stationner sur la Piazza Trento e Trieste. C’est là qu’aura lieu le contrôle horaire du début du dernier parcours de l’étape du jour, qui conduira le cortège jusqu’à la ligne d’arrivée à San Lazzaro di Savena, en périphérie de Bologne.

La ville retrouvera les pilotes sur la Piazza Luciano Bracci.

