Pencapaian besar bagi Axi apabila broker ini berganding bahu dengan penerbit media berprestij, Bloomberg

SYDNEY, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Broker FX dan CFD dalam talian terkemuka, Axi, dengan bangga mengumumkan kerjasama dengan Bloomberg, sebuah syarikat perkhidmatan kewangan dan media yang diiktiraf di peringkat global. Kerjasama strategik ini menandakan langkah penting dalam komitmen berterusan Axi untuk membina kesedaran jenama dan kredibiliti yang kukuh di pentas global.

Louis Cooper, Ketua Pegawai Komersial di Axi, menunjukkan keterujaannya terhadap kerjasama baharu ini, dengan menyatakan: “Kami amat berbangga kerana berjaya menjalin kerjasama dengan sebuah penerbit media yang dihormati di peringkat global seperti Bloomberg. Sebagai peneraju utama dalam berita perniagaan dan kewangan, Bloomberg terkenal dengan kewartawanannya yang berkualiti tinggi dan cerapan yang dipercayai. Kerjasama ini memberi Axi peluang unik untuk menampilkan inovasi kami kepada audiens yang luas dan berpengaruh di seluruh dunia, selaras dengan matlamat strategik kami.”

Sebagai sebahagian daripada kerjasama ini, Bloomberg akan melancarkan kempen empat bahagian sepanjang musim panas, dengan fokus sepenuhnya pada program peruntukan modal utama broker, Axi Select. Program ini menawarkan peluang kepada pedagang yang bercita-cita tinggi untuk mendapatkan pembiayaan modal sehingga $1,000,000 USD dan memperoleh sehingga 90% daripada keuntungan mereka serta kelebihan untuk menyertai program ini tanpa yuran pendaftaran atau bulanan. Antara ciri utama Axi Select termasuk penggunaan akaun langsung Standard atau Pro, syarat perdagangan tanpa sekatan dan bilik dagangan eksklusif—semuanya direka untuk mempercepatkan dan memaksimumkan potensi pedagang. Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, Axi Select telah mengumumkan empat pedagang yang mencapai pencapaian tertinggi dalam program ini, masing-masing menerima peruntukan sebanyak $1 juta. Selain itu, pedagang lain dalam program ini telah memperoleh pembiayaan modal pada pelbagai peringkat, termasuk $100K, $200K dan $500K, mencerminkan keberkesanan program dalam memperkasa pedagang untuk merealisasikan aspirasi mereka.

Baru-baru ini, broker tersebut telah dianugerahkan ‘Best Funded Trader Program’ oleh ADVFN International Financial Awards dan selain itu, diiktiraf oleh Finance Feeds dengan anugerah ‘Most Innovative Proprietary Trading Firm’**.

Perihal Axi

Axi merupakan syarikat dagangan FX dan CFD dalam talian global, dengan ribuan pelanggan di lebih daripada 100 negara di seluruh dunia. Axi menawarkan CFD untuk beberapa kelas aset termasuk Forex, Saham, Emas, Minyak, Kopi dan banyak lagi.

Program Axi Select hanya tersedia untuk pelanggan AxiTrader Limited. CFD membawa risiko kerugian pelaburan yang tinggi. Dalam urusan kami dengan anda, kami akan bertindak sebagai pihak lawan utama kepada semua posisi anda. Kandungan ini tidak tersedia untuk penduduk AU, NZ, EU dan UK. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Syarat Perkhidmatan kami. *Yuran perdagangan standard dikenakan.

**Diberikan kepada Axi Group of Companies.

