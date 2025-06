Une étape importante a été franchie par Axi : le courtier en ligne s’associe au prestigieux éditeur multimédia Bloomberg

SYDNEY, 18 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, courtier en ligne de premier plan sur le Forex et les CFD, est fier d’annoncer la conclusion d’un partenariat avec Bloomberg, la société de services financiers et de médias de renommée mondiale. Cette collaboration stratégique marque une avancée majeure dans l’engagement continu du courtier à bâtir une notoriété et une crédibilité robustes sur la scène internationale.

Louis Cooper, directeur commercial d’Axi, se réjouit de cette nouvelle collaboration : « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir conclu ce partenariat avec un éditeur multimédia aussi mondialement respecté que Bloomberg. Reconnu pour la qualité de son journalisme et la fiabilité de ses analyses, Bloomberg est un leader mondial de l’actualité économique et financière. Cette collaboration offre à Axi une occasion unique de présenter nos innovations à un large public influent dans le monde entier, ce qui est en parfaite adéquation avec nos ambitions stratégiques. »

Dans le cadre de cette collaboration, Bloomberg lancera tout au long de l’été une campagne en quatre volets axée exclusivement sur Axi Select, le programme phare d’allocation de capital du courtier. Grâce à ce programme, les traders ambitieux auront la possibilité d’accéder à un financement pouvant atteindre 1 000 000 de dollars et de conserver jusqu’à 90 % de leurs gains, tout en bénéficiant également de l’avantage de rejoindre le programme sans frais d’inscription ni frais mensuels*. Axi Select offre d’autres fonctionnalités remarquables, notamment l’utilisation d’un compte réel Standard ou Pro, des conditions de trading sans restriction et une salle de trading exclusive, toutes ces fonctionnalités étant conçues dans le but d’accélérer et d’optimiser le potentiel des traders. Ces dernières semaines, Axi Select a annoncé que quatre traders avaient atteint l’étape ultime du programme et reçu chacun une allocation de 1 million de dollars. De plus, d’autres traders participant au programme ont obtenu des financements à différents niveaux, avec notamment des montants de 100 000, 200 000 et 500 000 dollars, témoignant ainsi de l’efficacité du programme pour permettre aux traders de concrétiser leurs ambitions.

Récemment, le courtier s’est vu décerner le prix du « Meilleur programme de trading financé » par les ADVFN International Financial Awards et, entre autres, a été honoré par Finance Feeds qui lui a remis le prix de la « Société de trading propriétaire la plus innovante »**.

Pour en savoir plus sur Axi Select, cliquez ici

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD exposés à plusieurs classes d’actifs, notamment le Forex, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres encore.

Le programme Axi Select est exclusivement réservé aux clients d’AxiTrader Limited. Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte en capital. Dans le cadre relationnel qui nous lie, nous assumons le rôle de principale contrepartie à toutes vos positions. Ce contenu n’est pas destiné aux résidents d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de l’Union européenne ou du Royaume-Uni. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter nos conditions générales. * Hors frais de trading standard.

** Octroyé au groupe d’entreprises Axi.

