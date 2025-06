Axi marca un hito al asociarse con Bloomberg, el prestigioso editor de medios de comunicación

SÍDNEY, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AXI, bróker líder de negociación de divisas y CFD en línea, se enorgullece de anunciar su alianza con Bloomberg, empresa de servicios financieros y medios de comunicación reconocida en todo el mundo. Esta colaboración estratégica constituye un gran avance en el compromiso continuo del bróker de generar una sólida conciencia de marca y credibilidad en la escena internacional.

Louis Cooper, director comercial de Axi, muestra su entusiasmo por esta nueva colaboración y señala: “Nos sentimos inmensamente orgullosos de habernos aliado con un editor de medios tan respetado a nivel mundial como Bloomberg. Bloomberg, líder mundial destacado en información económica y financiera, es reconocido por su periodismo de alta calidad y su información confiable. Esta colaboración brinda a Axi una oportunidad única de mostrar nuestras innovaciones a un público amplio e influyente de todo el mundo, lo que encaja perfectamente con nuestras ambiciones estratégicas”.

En el marco de la colaboración, Bloomberg lanzará una campaña en cuatro partes a lo largo del verano, que se centrará de forma exclusiva en el programa emblemático de asignación de capital del bróker, Axi Select. El programa ofrece a los operadores ambiciosos la oportunidad de acceder a una financiación de hasta 1.000.000 de dólares y obtener hasta el 90 % de sus ganancias, así como la ventaja de unirse al programa sin necesidad de abonar cuotas de inscripción ni cuotas mensuales*. Otras características destacadas de Axi Select incluyen, entre otras, el uso de una cuenta real estándar o profesional, condiciones de negociación sin restricciones y una sala de negociación exclusiva, todo ello diseñado para acelerar y maximizar el potencial de los operadores. En las últimas semanas, Axi Select dio a conocer los nombres de cuatro operadores que alcanzaron el hito más importante del programa, lo que les valió una asignación de 1 millón de dólares a cada uno. Además, otros operadores del programa consiguieron financiación a distintos niveles, como 100.000, 200.000 y 500.000 dólares, lo que refleja la eficacia del programa a la hora de capacitar a los operadores para hacer realidad sus ambiciones.

Recientemente, el bróker fue galardonado con el título de “Mejor programa de financiación para operadores” en los premios financieros internacionales ADVFN y, entre otras cosas, fue distinguido por Finance Feeds con el premio a la “Empresa de negociación por cuenta propia más innovadora”**.

Si desea más información sobre Axi Select, haga clic aquí

Acerca de Axi

Axi es una empresa global de negociación de divisas y CFD en línea, con miles de clientes en más de 100 países de todo el mundo. Axi ofrece CFD para varias clases de activos como divisas, acciones, oro, petróleo, café y muchos más.

Para obtener más información o comentarios adicionales sobre Axi, comuníquese con: mediaenquiries@axi.com

El programa Axi Select está disponible únicamente para clientes de AxiTrader Limited. Los CFD conllevan un alto riesgo de pérdida de la inversión. En las operaciones que realicemos con usted, actuaremos como contraparte principal de todas sus posiciones. Este contenido no está disponible para residentes de Australia, Nueva Zelanda, la UE y el Reino Unido. Para obtener más información, consulte nuestros Términos del servicio. *Se aplican las tarifas de operación estándar.

**Concedidos al grupo de empresas Axi.

