CBP anuncia evento de entrevistas para Global Entry en República Dominicana

SAN JUAN, Puerto Rico –Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos anunció hoy un evento de inscripción para Global Entry que se llevará a cabo en la Dirección General de Aduanas en Santo Domingo, República Dominicana, del martes 24 de junio al jueves 26 de junio, de 9:00 a. 5pm. cada día. El sistema de citas ya está habilitado en el sitio web del Programa De Viajero Confiable Official Trusted Traveler Program Website | Department of Homeland Security. Invitamos a todos los solicitantes que ya cuenten con una aprobación condicional a ingresar al sitio y programar su cita lo antes posible. Información Importante: Solo los solicitantes de Global Entry que hayan recibido aprobación condicional pueden agendar una entrevista.

Para programar su entrevista, los solicitantes con aprobación condicional deben visitar este enlace https://ttp.dhs.gov/ e ingresar donde dice “Miembros o solicitantes existentes de Global Entry”. Documentos Requeridos: Ciudadanos estadounidenses: Pasaporte valido de Estados Unidos y una segunda identificación con foto (por ejemplo, carnet de conducir).

Ciudadanos no estadounidenses – Pasaporte valido, una segunda identificación con foto, y una visa estadounidense valida impresa en el pasaporte.

Residentes permanentes legales en Estados Unidos: Pasaporte valido, una segunda identificación con foto y su tarjeta de residente permanente. Todos los participantes deben ser aprobados condicionalmente antes de programar su entrevista. Global Entry es un programa de la CBP que permite un despacho expedito para viajeros preaprobados de bajo riesgo para arribar a Estados Unidos. En los aeropuertos, los miembros del programa se dirigen a las filas de Global Entry, donde se utilizará tecnología de procesamiento para agilizar el proceso mediante la toma de una foto para verificar su membresía. Una vez tomada la foto, el miembro recibirá instrucciones en pantalla y se dirigirá a un oficial de la CBP, quien confirmará que ha completado el proceso correctamente. Todos los solicitantes se someten a rigurosas y recurrentes verificaciones de antecedentes y a una entrevista en persona antes de la inscripción inicial. Para que los miembros de Global Entry se mantengan como viajeros de bajo riesgo, cualquier violación de los términos y condiciones del programa resultará en las medidas de cumplimiento correspondientes y la cancelación de los privilegios de membresía del viajero. Para preguntas o información adicional, comuníquese con alexis.j.cordero@cbp.dhs.gov y luz.h.delgado@cbp.dhs.gov

U.S. Customs and Border Protection (CBP) is America's frontline: the nation's largest law enforcement organization and the world's first unified border management agency. The 65,000+ men and women of CBP protect America on the ground, in the air, and on the seas. We facilitate safe, lawful travel and trade and ensure our country's economic prosperity. We enhance the nation's security through innovation, intelligence, collaboration, and trust.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.