Partenaires Ninepoint LP annonce sa proposition de modifier le nom, l’objectif de placement, les stratégies de placement ainsi que d’autres éléments du Fond ressources Ninepoint

TORONTO, 18 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (Partenaires Ninepoint) a annoncé aujourd’hui que, sous réserve de l’approbation des porteurs de parts, elle propose de modifier l’objectif de placement (la Modification de l’objectif de placement) du Fonds ressources Ninepoint (le Fonds) afin d’axer principalement les placements du Fonds sur les actions mondiales et les titres apparentés de sociétés qui participent directement ou indirectement au secteur des métaux et de l’exploitation minière. Si la Modification de l’objectif de placement est approuvée par les porteurs de parts, Partenaires Ninepoint ajustera les stratégies de placement du Fonds pour mettre en œuvre le nouvel objectif de placement et changera le nom du Fonds pour : Fonds d'évolution minière Ninepoint.

Parallèlement à la Modification de l’objectif de placement, Partenaires Ninepoint propose de modifier l’indice de référence utilisé par le Fonds pour calculer sa cote de risque ainsi que la prime de performance payable par le Fonds. Cet indice de référence sera modifié au moment de la Modification de l’objectif de placement et, sous réserve de l’approbation des porteurs de parts, le calcul de la prime de performance pour le Fonds sera réinitialisé à ce moment-là.

Partenaires Ninepoint demandera l’approbation des porteurs de parts du Fonds en ce qui concerne la Modification de l’objectif de placement et la réinitialisation de la prime de performance proposées (les Modifications importantes proposées) lors d’une assemblée extraordinaire qui se tiendra le 11 août 2025 ou aux alentours de cette date. Le mois prochain, les détails des Modifications importantes proposées seront envoyés aux investisseurs du Fonds qui ont le droit de voter. Si l’approbation requise est obtenue, il est prévu que les Modifications importantes proposées soient mises en œuvre avec effet après l’assemblée, le 11 août 2025 ou aux alentours de cette date.

À propos de Partenaires Ninepoint

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site www.ninepoint.com/fr ou communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Questions relatives aux ventes

Partenaires Ninepoint LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com

