Un don historique soutiendra la collecte de fonds pour un nouveau monument canadien du Jour J à Juno Beach et marquera une nouvelle ère pour l’héritage canadien de la Seconde Guerre mondiale

TORONTO, 18 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association du Centre Juno Beach (ACJB) est fière d’annoncer une occasion historique pour les Canadiens de façonner l’avenir du Souvenir Grâce au généreux soutien de Canso Investment Counsel Ltd. et de Lysander Funds Ltd., le prochain million de dollars recueilli dans le cadre de la campagne de financement de 12,5 millions $ de l’ACJB sera jumelé dollar pour dollar — appuyant ainsi la création d’un monument canadien du Jour J et investissant dans la nouvelle vision audacieuse du Centre Juno Beach.

En 2022, les Canadiens, indignés par un projet de construction d’immeubles sur Juno Beach, nous ont aidés à remporter une victoire importante en dénonçant cette insulte majeure à la mémoire de nos soldats. Cette victoire rend désormais possible la création d’un monument dédié à tous les Canadiens tombés au combat le Jour J.

Le futur monument canadien du Jour J sera le premier de son genre : un hommage permanent à Juno Beach, affichant les noms des 381 soldats et aviateurs canadiens morts le 6 juin 1944, lors du débarquement allié en Normandie. Bien que le Canada ait commémoré le Jour J de multiples façons, il n’existe actuellement aucun monument sur Juno Beach recensant tous leurs noms — un vide que cette nouvelle initiative viendra combler.

« Il y a trois ans, des milliers de Canadiens se sont mobilisés pour nous aider à préserver le Centre Juno Beach et la sacralité de Juno Beach face à un projet immobilier. Aujourd’hui, alors que le patriotisme canadien atteint un sommet, nous faisons appel aux Canadiens pour soutenir la création d’un monument qui rendra hommage de façon permanente aux près de 400 Canadiens tombés en première ligne, lors d’une offensive qui a permis de vaincre l’Allemagne nazie et de rendre la liberté à des millions de personnes », a déclaré Alex Fitzgerald-Black, directeur exécutif de l’Association du Centre Juno Beach.

Ce monument sera au cœur d’un engagement renouvelé envers la préservation du site mémoriel alors que le Centre Juno Beach évolue en un mémorial vivant, reflet non seulement du passé du Canada, mais aussi de son devoir envers les générations futures. La campagne de financement soutient trois grands piliers :

• Préserver et protéger le site

• Faire preuve de leadership en développement durable et pour l’expérience des visiteurs

• Inspirer par l’éducation des futures générations

La campagne de jumelage a été lancée lors de l’événement « Respecter la mémoire – Protéger le futur » du 6 juin à Toronto, qui mettait en vedette l’historien en chef Marc Milner, l’animatrice J’Lyn Nye, colonelle honoraire de l’Aviation royale canadienne, ainsi que deux vétérans vivants de la Seconde Guerre mondiale — le Major Jim Parks et le Soldat William Seifried — rappelant avec émotion les histoires que nous devons préserver.

L’événement a également célébré un don initial de 100 000 $ de la Fondation Arthur J.E. Child, première grande contribution aux fonds admissibles au jumelage.

« Nous sommes fiers d'aider le Centre Juno Beach à préserver l'héritage du service et du sacrifice des Canadiens. Ce don est notre façon d'honorer le passé tout en inspirant les générations futures à se souvenir des valeurs pour lesquelles nos vétérans se sont battus. »

-Canso Investment Counsel Ltd. et Lysander Funds Ltd.

« Le don jumelé d’un million de dollars de nos partenaires chez Canso et Lysander en appui au nouveau monument du Jour J est bien plus qu’un don — c’est un investissement transformationnel dans l’avenir du Centre Juno Beach. Avec ce coup d’envoi offert par la Fondation Arthur J.E. Child, la campagne prend véritablement son envol. Ces engagements généreux nous rappellent que le devoir de mémoire est une responsabilité partagée. Avec le jumelage en place, jamais il n’a été aussi porteur de contribuer au musée canadien situé sur les plages du débarquement. »

— Chris LaBossiere, président, Association du Centre Juno Beach

