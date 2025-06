WSP accueille Pascale Sourisse au sein de son conseil d’administration

MONTRÉAL, 18 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus importantes firmes de services professionnels au monde, est ravie d’annoncer que Pascale Sourisse s’est jointe à son conseil d’administration en tant qu’administratrice et membre du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.

Mme Sourisse est une dirigeante chevronnée qui a su gérer avec succès des entreprises de haute technologie d’envergure mondiale dans les secteurs de la défense, de l’aérospatiale, de la cybersécurité et du numérique. Sa nomination arrive à un moment où WSP vise à étendre sa présence dans des domaines à forte croissance, notamment le numérique, la fabrication de pointe, les installations essentielles à la mission et les services-conseils.

« Nous nous réjouissons d’accueillir Pascale Sourisse qui viendra enrichir les perspectives diverses de notre conseil d’administration », affirme Christopher Cole, président du conseil d’administration de WSP. « Sa vaste expérience internationale et ses compétences avérées en matière de leadership au sein d’entreprises axées sur l’innovation cadrent parfaitement avec les ambitions stratégiques renouvelées de WSP. Nous anticipons avec enthousiasme les précieuses connaissances qu’elle apportera au conseil d’administration, alors que nous poursuivons notre engagement en faveur d’une croissance durable, d’une gouvernance exemplaire et de la création de valeur à long terme ».

Mme Sourisse est membre du comité exécutif de Thales, une cheffe de file mondiale en solutions de haute technologie exerçant ses activités dans 68 pays. Au cours de ses 18 années de service, elle y a occupé plusieurs postes de direction et agit maintenant à titre de directrice générale, Développement international, et cheffe de la direction de Thales International. À ce titre, elle pilote les opérations internationales de l’entreprise en Europe, en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, ainsi que les activités de marketing et de transformation des ventes. Au fil des ans, elle a également siégé aux conseils d’administration de plusieurs grandes entreprises publiques et privées, y compris Vinci, Renault, Areva et Naval Group, présidant régulièrement des comités clés de ceux-ci.

Pascale Sourisse s’est vu décerner de nombreuses grandes distinctions pour ses contributions et ses réalisations. Elle est Commandeur de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite de France. Diplômée de l’École Polytechnique et de Télécom Paris, elle siège sur les conseils d’administration de l’École polytechnique et de l’Institut Polytechnique de Paris. Mme Sourisse est également membre de l’Académie des technologies en France depuis 2015.

À propos de WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en services-conseils et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 73 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

alain.michaud@wsp.com

(438) 843-7317

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.