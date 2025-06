Investissements Purpose lance le FNB XRP Purpose, ajoutant à sa gamme diversifiée et en croissance de FNB d’actifs numériques

Nouveau FNB offrant une exposition directe à un actif numérique utilisé par des institutions financières mondiales pour les paiements transfrontaliers

TORONTO, 18 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose »), la firme derrière le premier FNB au comptant de bitcoin au monde et le plus important gestionnaire de FNB d’actifs numériques au Canada*, élargit sa gamme d’actifs numériques avec le lancement du FNB XRP Purpose, maintenant négocié à la TSX sous le symbole boursier XRPP. Le FNB offre une exposition au comptant à XRP – le jeton natif du XRP Ledger (XRPL), une chaîne de blocs décentralisée conçue pour permettre des paiements internationaux rapides et peu coûteux, ainsi que des règlements financiers efficaces. Le FNB sera offert en unités couvertes en dollars canadiens (symbole XRPP), non couvertes en dollars canadiens (symbole XRPP.B) et en dollars américains (symbole XRPP.U).

Un jeton conçu pour avoir un impact. Une firme engagée envers l’accessibilité.

« Les investisseurs canadiens recherchent toujours des moyens simples, sécuritaires et transparents d’accéder au marché des actifs numériques, et le FNB XRP est l’un des actifs numériques les plus demandés dans notre gamme, grâce à sa conception axée sur des paiements mondiaux rapides et peu coûteux », a déclaré Vlad Tasevski, chef de l’innovation. « Avec ce lancement, nous ne faisons pas qu’ajouter un autre FNB – nous élargissons une plateforme conçue pour transformer la façon dont les Canadiens accèdent à l’avenir de la finance. Notre historique en matière d’actifs numériques témoigne de notre conviction profonde dans le potentiel réel de la chaîne de blocs, et nous demeurons concentrés sur la confiance, l’accessibilité et l’éducation pour aider les investisseurs et les conseillers à naviguer dans cet univers en évolution avec clarté et confiance. »

Conçu pour des applications concrètes et des portefeuilles réels

XRP se démarque dans un univers d’actifs numériques très concurrentiel grâce à ses cas d’utilisation concrets et à l’intérêt croissant qu’il suscite. Alors que la demande augmente pour des solutions en chaîne de blocs allant au-delà de la simple spéculation, le FNB XRP Purpose offre aux investisseurs un moyen clair et simplifié d’obtenir une exposition à un actif basé sur un réseau conçu pour l’échelle, la rapidité et l’infrastructure financière, par l’entremise d’un véhicule réglementé, prêt pour les conseillers.

Principaux avantages

Exposition directe au comptant à XRP : Obtenez un accès direct à XRP, l’actif natif du XRP Ledger, conçu expressément pour des transactions rapides, peu coûteuses et à vocation financière réelle.

Obtenez un accès direct à XRP, l’actif natif du XRP Ledger, conçu expressément pour des transactions rapides, peu coûteuses et à vocation financière réelle. Option couverte en dollars canadiens : Le seul FNB XRP au Canada à offrir des unités couvertes en dollars canadiens, aidant les investisseurs à éliminer le risque de change lié au dollar américain.

Le seul FNB XRP au Canada à offrir des unités couvertes en dollars canadiens, aidant les investisseurs à éliminer le risque de change lié au dollar américain. Structure de calibre institutionnel : Actifs conservés en toute sécurité dans des dispositifs de stockage à froid auprès de dépositaires de confiance, Gemini et Coinbase, et appuyés par l’expertise de Purpose dans la gestion de fonds cryptographiques réglementés.

Actifs conservés en toute sécurité dans des dispositifs de stockage à froid auprès de dépositaires de confiance, Gemini et Coinbase, et appuyés par l’expertise de Purpose dans la gestion de fonds cryptographiques réglementés. Admissible aux comptes enregistrés : Détenez du XRP dans des CELI, REER et autres comptes enregistrés sans avoir à gérer de portefeuilles, de clés ou de plateformes d’échange de cryptomonnaies.

« Le FNB XRP Purpose est une solution simplifiée, prête pour les conseillers, qui transforme l’utilité concrète de XRP en un format d’investissement sécuritaire », a déclaré Paul Pincente, vice-président des actifs numériques chez Investissements Purpose. « Nous avons conçu ce FNB pour éliminer les obstacles opérationnels liés à la gestion directe de cryptomonnaies, en offrant aux investisseurs un accès à XRP par l’entremise d’une structure de FNB réglementée, dotée d’une garde de calibre institutionnel. Il est conçu pour les portefeuilles, appuyé par l’expérience et pensé pour répondre à la demande croissante d’une exposition pratique à la chaîne de blocs. »

Du bitcoin à XRP : une plateforme de FNB conçue pour l’avenir des placements numériques

Purpose offre la gamme de FNB d’actifs numériques la plus vaste et la plus diversifiée au Canada – conçue pour répondre aux besoins des investisseurs d’aujourd’hui, qu’ils cherchent une allocation tactique, une exposition à long terme ou un revenu généré à partir d’actifs cryptographiques.

La gamme d’actifs numériques Purpose comprend :

FNB Bitcoin Purpose (BTCC) et FNB Ether Purpose (ETHH) : FNB à forte liquidité offrant un accès direct au bitcoin et à l’ether, avec des caractéristiques haut de gamme conçues pour les investisseurs et les utilisateurs institutionnels.

: FNB à forte liquidité offrant un accès direct au bitcoin et à l’ether, avec des caractéristiques haut de gamme conçues pour les investisseurs et les utilisateurs institutionnels. FNB de Bitcoins de Base Purpose (BTCO) et FNB d’Ethers de Base Purpose (ETHO) : FNB de bitcoin et d’ether à faibles frais, simplifiés, conçus pour les investisseurs à long terme adoptant une stratégie d’achat et de détention.

: FNB de bitcoin et d’ether à faibles frais, simplifiés, conçus pour les investisseurs à long terme adoptant une stratégie d’achat et de détention. FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose (BTCY) et FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose (ETHY) : Stratégies axées sur le rendement utilisant des ventes d’options couvertes pour aider les investisseurs à générer un revenu à partir de leur exposition à la cryptomonnaie.

Stratégies axées sur le rendement utilisant des ventes d’options couvertes pour aider les investisseurs à générer un revenu à partir de leur exposition à la cryptomonnaie. FNB Purpose Ether Staking Corp. (ETHC.B) : Une solution réglementée permettant d’accéder aux récompenses liées au mécanisme de preuve d’enjeu d’Ethereum, par l’entremise de l’infrastructure interne de Purpose.

Une solution réglementée permettant d’accéder aux récompenses liées au mécanisme de preuve d’enjeu d’Ethereum, par l’entremise de l’infrastructure interne de Purpose. FNB Solana Purpose (SOLL) : Exposition à l’un des écosystèmes en cryptomonnaie connaissant la croissance la plus rapide, avec mise en jeu intégrée et garde de calibre institutionnel.

Exposition à l’un des écosystèmes en cryptomonnaie connaissant la croissance la plus rapide, avec mise en jeu intégrée et garde de calibre institutionnel. FNB XRP Purpose (XRPP) : Accès direct à XRP, l’actif natif du XRP Ledger, conçu pour des paiements mondiaux rapides et peu coûteux – avec unités couvertes en dollars canadiens et garde de calibre institutionnel.

En redéfinissant l’investissement dans les actifs numériques, Purpose rend la participation à cet univers en rapide évolution plus simple, plus sécuritaire et plus intelligente pour les investisseurs. Alors que la technologie de la chaîne de blocs transforme la finance mondiale, Purpose demeure résolument engagé à faire le lien entre l’investissement traditionnel et l’avenir décentralisé.

À propos d’Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs dont l’actif sous gestion dépasse 24 milliards de dollars, axée sur l’innovation centrée sur le client dans les FNB et les fonds d’investissement. Purpose est une division de Purpose Unlimited, une société indépendante de technologie financière dirigée par l’entrepreneur Som Seif.

Pour en savoir plus, veuillez nous écrire à info@purposeinvest.com.

Demandes médias :

Keera Hart

keera.hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

*Selon les actifs numériques sous gestion dans des FNB au 24 avril 2025.

Le contenu de ce document est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre des titres qui y sont décrits, ni une recommandation ou une sollicitation d’achat, de vente ou de détention de titres. L’information contenue dans ce document ne constitue pas un mémoire de placement, un prospectus, une publicité ou une offre publique de titres, et ne doit en aucun cas être interprétée comme telle. Aucune commission en valeurs mobilières ni autre autorité réglementaire n’a examiné l’information contenue dans ce document, et toute déclaration contraire constitue une infraction. L’information présentée est jugée exacte et fiable, mais sa complétude ou son actualité ne peuvent être garanties en tout temps. Elle est sujette à changement sans préavis.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds d’investissement. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Des exemplaires du prospectus peuvent être obtenus sur purposeinvest.com. Rien ne garantit que vous récupérerez l’intégralité du montant investi dans un fonds. Si les titres sont achetés ou vendus à la bourse, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que la valeur liquidative actuelle. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ; leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les cryptoactifs peuvent être extrêmement volatils, et rien ne garantit que le montant investi vous sera retourné.

Certains énoncés contenus dans ce document peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs (« ÉP ») sont de nature prévisionnelle, dépendent ou font référence à des événements ou conditions futurs, ou comportent des termes comme « peut », « va », « devrait », « pourrait », « prévoit », « anticipe », « entend », « planifie », « croit », « estime » ou toute autre expression similaire. Ces énoncés ne sont pas garants de rendement futur et reposent sur de nombreuses hypothèses. Bien que les ÉP contenus dans ce document s’appuient sur ce qu’Investissements Purpose juge comme des hypothèses raisonnables, elle ne peut garantir que les résultats réels seront conformes à ces ÉP. Le lecteur est prié d’examiner attentivement les ÉP et de ne pas y accorder une confiance excessive. Sauf si requis par la loi applicable, aucun engagement ni aucune obligation n’est pris de mettre à jour ou de réviser ces ÉP, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, ce qui est expressément rejeté.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.