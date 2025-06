Bitget s’associe à Sweat Wallet en tant que principal sponsor de la Crypto Conference Zrce Beach 2025

VICTORIA, Seychelles, 18 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , principale Bourse de cryptomonnaies et société Web3, est fière d’annoncer sa participation en tant que sponsor principal de la très attendee Crypto Conference Zrce Beach 2025, qui se tiendra du 18 au 21 juin au Noa Beach Club et au Rocks Club.

Alliant l’énergie d’un festival d’été à la vision audacieuse de l’innovation décentralisée, cet événement de quatre jours transformera Zrce Beach pour en faire la plateforme européenne la plus dynamique en matière de réseautage, d’expériences immersives et de formation de pointe sur la blockchain.

Organisé par certaines des personnalités les plus reconnues de la scène crypto, l’événement accueillera plus de 200 traders, développeurs, créateurs et pionniers du Web3 pour animer une combinaison inoubliable de panels, d’ateliers et d’activités communautaires. Cet événement d’envergure qui se déroulera dans le cadre de l’un des festivals de plage les plus emblématiques d’Europe devrait attirer des milliers de participants et créer ainsi une occasion unique d’associer la culture blockchain à l’énergie du grand public.

Du networking prévu dès le lever du soleil jusqu’aux sets de DJ organisés au coucher du soleil, le programme de cet événement regorge de moments forts particulièrement dynamiques. Les participants pourront assister à des conférences crypto en direct sur scène, à des échanges approfondis avec des personnalités reconnues du secteur, à des défis compétitifs assortis de prix exclusifs, ainsi qu’à des expériences uniques comme un barbecue animé par un influenceur et des sorties palpitantes en jet-ski. Des intervenants de renom tels que Didi Random, JayTrading et bien d’autres encore viendront partager leurs connaissances sur des sujets allant des fondamentaux du Bitcoin à la dynamique du marché.

C’est dans le cadre de cette démarche stratégique visant à sensibiliser les utilisateurs que Bitget s’est associée à SWEAT et à son application Sweat Wallet pour le lancement d’une expérience immersive : la Chasse aux trésors cryptographiques. Cette expérience unique ouverte à tous les participants du festival propose à ces derniers une façon ludique de se connecter à l’écosystème du Web3.

« Ce partenariat conclu avec SWEAT reflète parfaitement la vision de Bitget : rendre le Web3 accessible, sécurisé et véritablement ludique », a déclaré Vugar Usi Zade, directeur de l’exploitation chez Bitget. « Notre but est de créer un écosystème crypto accessible et conforme tout en élargissant nos horizons à diverses communautés du monde entier », a-t-il ajouté.

« Nous transformons l’activité physique en émancipation financière », indique Oleg Fomenko, cofondateur et PDG de SWEAT. « Il s’agit de récompenser le comportement humain le plus naturel, c’est-à-dire le mouvement, par la propriété numérique, et nous sommes ravis de pouvoir approfondir notre partenariat stratégique avec Bitget à l’occasion de cet événement. »

La Crypto Conference Zrce Beach 2025 représente plus qu’un simple festival ou une conférence : c’est un véritable mouvement visant à renforcer les communautés cryptographiques grâce à des interactions concrètes, à l’éducation, et à l’esprit de fête. En réunissant ainsi en un seul lieu la musique, la connaissance, l’aventure et la collaboration, Bitget renforce son rôle de catalyseur d’adoption de la blockchain pour la prochaine génération.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première Bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la Bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin , de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains ainsi que des millions de jetons. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine, ou encore son rôle de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

À propos de SWEAT

SWEAT est une plateforme Web3 qui encourage l’activité physique en récompensant les utilisateurs pour chaque mouvement qu’ils effectuent. L’application utilise $SWEAT, un jeton que l’on gagne en effectuant des pas, afin de transformer le mouvement en une valeur qui peut être utilisée, valorisée, échangée et dépensée dans le cadre de l’économie du mouvement. Le jeton est stocké dans SWEAT Wallet, une application mobile qui compte d’ores et déjà plus de 20 millions de téléchargements et plus de 3 millions d’utilisateurs actifs par mois. En téléchargeant gratuitement l’application SWEAT Wallet , les utilisateurs du monde entier peuvent commencer à gagner des $SWEAT et rejoindre ainsi l’économie du mouvement, une économie où chaque pas compte.

