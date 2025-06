Bitget une fuerzas con Sweat Wallet como patrocinador principal de Crypto Conference Zrce Beach 2025

VICTORIA, Seychelles, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la empresa líder en bolsas de criptomonedas y Web3, se enorgullece en anunciar su participación como el patrocinador principal de la muy esperada Crypto Conference Zrce Beach 2025, que tendrá lugar del 18 al 21 de junio en el emblemático Noa Beach Club y Rocks Club.

Combinando la energía de un festival de verano con la visión de la innovación descentralizada, el evento de cuatro días transformará Zrce Beach en el centro más vibrante de Europa para la creación de redes blockchain, experiencias inmersivas y educación de vanguardia.

Organizado por algunas de las voces más reconocidas en la escena criptográfica, el evento dará la bienvenida a más de 200 operadores, constructores, creadores y pioneros de Web3 para una combinación inolvidable de paneles, talleres y activaciones comunitarias. Se espera que el evento, que tendrá lugar en el marco de uno de los festivales de playa más emblemáticos de Europa, atraiga a miles de asistentes, para crear una oportunidad emocionante de combinar la cultura blockchain con la energía convencional.

Desde creación de redes al amanecer hasta mezclas musicales de DJ al atardecer, el programa está lleno de momentos de mucha energía. Los asistentes podrán disfrutar de charlas sobre criptomonedas en directo en el escenario, conversaciones en profundidad con voces respetadas del sector, desafíos competitivos con premios exclusivos y experiencias únicas como una barbacoa organizada por influencers y paseos en moto acuática llenos de adrenalina. Destacados oradores como Didi Random, JayTrading y muchos otros compartirán conocimientos sobre temas que van desde los fundamentos del Bitcoin hasta la dinámica del mercado.

En este movimiento estratégico hacia la educación del usuario, Bitget ha unido fuerzas con SWEAT y su aplicación Sweat Wallet para lanzar una experiencia inmersiva: The Crypto Treasure Hunt. Abierta a todos los participantes del festival, esta experiencia única ofrece una forma entretenida de conectarse con el ecosistema Web3.

"Esta asociación con SWEAT refleja a la perfección la visión de Bitget: hacer que la Web3 sea accesible, segura y realmente divertida", Vugar Usi Zade, director de operaciones de Bitget. "Estamos aquí para construir un ecosistema criptográfico accesible y compatible, ampliando nuestros horizontes a diversas comunidades en todo el mundo", agregó.

“Convertimos la actividad física en empoderamiento financiero”, declaró Oleg Fomenko, cofundador y director ejecutivo de SWEAT. "Se trata de recompensar el comportamiento humano más natural, el movimiento, con la propiedad digital, y estamos encantados de profundizar nuestra asociación estratégica con Bitget durante este evento".

Crypto Conference Zrce Beach 2025 representa más que un festival o conferencia, es un movimiento para construir comunidades criptográficas más fuertes a través de la educación, la celebración y la interacción en la vida real. Con música, conocimiento, aventura y colaboración, todo en un solo lugar, Bitget refuerza su papel como catalizador para la próxima generación de adopción de blockchain.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal plataforma de bolsa de criptomonedas y Web3 del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , precio de Ethereum y otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera criptográfica sin custodia líder que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de vóleibol), para inspirar a la comunidad global a adoptar el futuro de la criptomoneda.

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales pueden fluctuar y experimentar volatilidad. Invierta solo lo que pueda permitirse perder. El valor de su inversión puede verse afectado y es posible que no alcance sus objetivos financieros o no pueda recuperar el capital invertido. Siempre debe buscar asesoramiento financiero independiente y tener en cuenta su propia experiencia y situación financiera. Los resultados pasados no son una medida fiable de los resultados futuros. Bitget no será responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como asesoramiento financiero.

Acerca de SWEAT

SWEAT es una plataforma Web3 que fomenta la actividad física al recompensar a los usuarios por moverse. Utiliza el token $SWEAT, que se gana con pasos, para transformar el movimiento en un valor que puede usarse, crecer, intercambiarse o gastarse en la Economía del Movimiento. El token se almacena en SWEAT Wallet, una aplicación móvil con más de 20 millones de descargas y más de 3 millones de usuarios activos mensuales. Al descargar SWEAT Wallet de forma gratuita, los usuarios de todo el mundo pueden comenzar a ganar $SWEAT y unirse a la Economía del Movimiento, en la que cada paso cuenta.

