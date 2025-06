Bitget schließt sich mit Sweat Wallet als Hauptsponsor der Crypto Conference Zrce Beach 2025 zusammen

VICTORIA, Seychellen, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, ist stolz darauf, seine Teilnahme als Hauptsponsor der mit Spannung erwarteten Crypto Conference Zrce Beach 2025 bekanntzugeben, die vom 18. bis 21. Juni im legendären Noa Beach Club und Rocks Club stattfindet.

Die viertägige Veranstaltung vereint die Energie eines Sommerfestivals mit der Vision dezentraler Innovation und verwandelt den Strand von Zrce in Europas pulsierendsten Treffpunkt für Blockchain-Networking, immersive Erlebnisse und hochmoderne Bildung.

Die Veranstaltung wird von einigen der bekanntesten Persönlichkeiten der Kryptoszene organisiert und wird über 200 Trader, Entwickler, Inhaltsersteller und Web3-Pioniere zu einer unvergesslichen Mischung aus Podiumsdiskussionen, Workshops und Community-Aktivitäten begrüßen. Die Veranstaltung findet im Rahmen eines der bekanntesten Strandfestivals Europas statt und wird voraussichtlich Tausende von Besuchern anziehen. Sie bietet eine spannende Gelegenheit, die Blockchain-Kultur mit der Energie des Mainstreams zu verbinden.

Vom Networking bei Sonnenaufgang bis zu DJ-Sets bei Sonnenuntergang ist das Programm voller energiegeladener Highlights. Die Teilnehmer können sich auf Live-Vorträge zum Thema Kryptowährungen auf der Bühne, intensive Gespräche mit angesehenen Persönlichkeiten aus der Branche, spannende Wettbewerbe mit exklusiven Preisen und einzigartige Erlebnisse wie ein Barbecue mit Influencern und adrenalingeladene Jetski-Fahrten freuen. Prominente Referenten wie Didi Random, JayTrading und viele andere werden ihr Wissen zu Themen von den Grundlagen von Bitcoin bis hin zur Marktdynamik teilen.

Im Rahmen dieser strategischen Maßnahme zur Aufklärung der Nutzer hat sich Bitget mit SWEAT und dessen Sweat Wallet-App zusammengetan, um ein immersives Erlebnis zu schaffen: The Crypto Treasure Hunt. Dieses einzigartige Erlebnis steht allen Festivalteilnehmern offen und bietet eine unterhaltsame Möglichkeit, sich mit dem Web3-Ökosystem vertraut zu machen.

„Diese Partnerschaft mit SWEAT spiegelt die Vision von Bitget perfekt wider: Web3 zugänglich, sicher und wirklich unterhaltsam zu machen“, so Vugar Usi Zade, COO bei Bitget. „Wir sind hier, um ein zugängliches und konformes Krypto-Ökosystem aufzubauen und unseren Horizont auf verschiedene Communities weltweit auszuweiten“, fügt er hinzu.

„Wir verwandeln körperliche Aktivität in finanzielle Unabhängigkeit“, so Oleg Fomenko, Mitbegründer und CEO von SWEAT. „Es geht darum, das natürlichste menschliche Verhalten, nämlich Bewegung, mit digitalem Eigentum zu belohnen, und wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft mit Bitget im Rahmen dieser Veranstaltung zu vertiefen.“

Die Crypto Conference Zrce Beach 2025 ist mehr als nur ein Festival oder eine Konferenz – sie ist eine Bewegung, die durch reale Interaktion, Bildung und Feierlichkeiten den Aufbau stärkerer Krypto-Communities fördert. Mit Musik, Wissen, Abenteuer und Zusammenarbeit an einem Ort stärkt Bitget seine Rolle als Katalysator für die nächste Generation der Blockchain-Einführung.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse zum Ziel gesetzt, Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu traden. Gleichzeitig bietet Bitget Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen , Ethereum-Kursen und anderen Kryptowährungspreisen. Früher als BitKeep bekannt, ist Bitget Wallet eine führende Non-Custodial-Krypto-Wallet, die über 130 Blockchains und Millionen von Tokens unterstützt. Sie ermöglicht Multi-Chain-Handel, Staking, Zahlungen sowie den direkten Zugang zu mehr als 20.000 dApps – alles auf einer Plattform, ergänzt durch fortschrittliche Swap-Funktionen und umfassende Marktanalysen.

Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA, für den OST-, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedailliengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com

Risikowarnung: Die Preise für digitale Vermögenswerte können schwanken und Kursschwankungen unterliegen. Investieren Sie nur das, was zu verlieren Sie sich leisten können. Der Wert Ihrer Anlage kann beeinträchtigt werden, und es ist möglich, dass Sie Ihre finanziellen Ziele nicht erreichen oder Ihren Kapitaleinsatz nicht zurückerhalten können. Sie sollten immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen und Ihre eigene finanzielle Erfahrung und finanzielle Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Maßstab für künftige Ergebnisse. Bitget haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen.

Über SWEAT

SWEAT ist eine Web3-Plattform, die zu körperlicher Aktivität anregt, indem sie Nutzer für Bewegung mit Prämien belohnt. Sie verwendet $SWEAT, einen durch Schritte verdienten Token, um Bewegung in Wert umzuwandeln, der in der Bewegungsökonomie genutzt, vermehrt, getradet und ausgegeben werden kann. Der Token wird im SWEAT Wallet gespeichert, einer mobilen App mit über 20 Millionen Downloads und mehr als 3 Millionen aktiven Nutzern pro Monat. Durch den kostenlosen Download von SWEAT Wallet können Nutzer weltweit $SWEAT verdienen und Teil der Movement Economy werden, in der jeder Schritt zählt.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3d6fc0eb-0930-44e6-a643-b965e8f980fb

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.