在阿联酋投资部的支持下，Tellus Power Globe Holding Limited、BinHendi Holding 和 Sing Family Enterprise Group 签署合资协议，携手成立中东地区首批电动汽车充电设备制造公司之一

尔湾,加州, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球电动汽车充电解决方案提供商 Tellus Power Globe Holding Limited (简称 “Tellus Power” 或 “本公司”) 今日宣布,已于 2025 年 5 月 30 日与知名企业 BinHendi Holding 和 SFE Group 正式签署合资协议。 该协议的签署旨在响应电动汽车市场的快速增长,以及中东地区加快电动出行基础设施建设的迫切需求。 此次合作得到了阿联酋投资部(简称“投资部”)的大力支持,标志着中东地区首批电动汽车充电设备制造公司中的一家正式成立。

投资部在推动这一全新投资项目过程中发挥了关键作用,重申其致力于吸引能够推动未来发展的投资流入阿联酋,同时积极支持和促进阿联酋市场家族企业的发展,巩固该国作为先进制造业和可持续技术区域枢纽地位的承诺——这两个领域均为阿联酋国家投资战略的重点优先方向。

该协议由 Tellus Power 首席执行官 Mike Calise 和 Sing Family Enterprise Middle East 首席执行官 Marius Ciavola 在投资部总部签署。 此次签约仪式由投资部代理助理副部长 Hessa Al Ghurair、China Innovation Centre in UAE 主席 Hamdan Zakaria Doleh、Tellus Power Group 联合创始人 Yansong Li 以及 BinHendi Holding 集团首席执行官 Mohammad BinHendi 共同见证。

此次合作旨在利用 Tellus Power 在电动汽车充电站技术与制造方面的全球网络,结合 BinHendi Holding 和 SFE Group 在中东地区的资源和有利的市场条件,共同开发面向未来的智能充电基础设施,支持该地区的可持续能源转型。

该合资企业预计将投资建设直流和交流充电设备生产线,包括具备车网互动 (V2G) 功能的大功率直流充电站。 这些产品预计不仅将服务于阿联酋本地市场,还将拓展到整个海湾合作委员会 (“GCC”) 国家乃至中东地区。 作为中东地区首批本土电动汽车充电基础设施制造商之一,该合资企业将专注于为本地用户提供高效、智能、可靠且以用户体验为核心的电动汽车充电解决方案。

Tellus Power 首席执行官 Mike Calise 表示:“我们非常荣幸能够建立这一战略联盟。 这是一个重要的里程碑,必将大大扩展我们的全球影响力。 鉴于阿联酋在清洁技术与智能出行领域的迅猛发展,在各方团队的鼎力支持下,该合资企业将确保我们能够有效满足海湾合作委员会地区日益增长的市场需求。”

投资部副部长 Mohammad Abdulrahman Alhawi 阁下表示:“该协议彰显了投资部作为国际投资者、本地投资者及家族办公室战略合作伙伴的坚定承诺。 这与我们的使命高度契合,即巩固阿联酋作为吸引符合国家重点发展的未来导向型投资目的地的地位。 通过支持建立类似合作伙伴关系,投资部持续推动高价值投资流向高增长领域,以助力创新发展,促进经济的可持续繁荣。”

China Innovation Centre in UAE 主席 Hamdan Zakaria Doleh 表示:“中东正处于绿色出行转型的关键节点。 我相信,凭借与 MBH 的合作,Tellus Power Group 将在中东地区进一步稳固布局,并通过技术创新和本地化运营,推动电动汽车生态系统的加速发展。 这标志着 Tellus Power Group 在中东战略拓展的重要里程碑。”

BinHendi Holding 集团首席执行官 Mohammad BinHendi 补充道:“对我们而言,这是国家能力建设的体现——‘阿联酋制造’不仅是一种标签,更昭示着我们迈向未来的方向。 我们正积极推动将阿联酋打造为下一代电动汽车基础设施的区域制造中心。我们的愿景不仅限于出行领域,还将持续推动多个高影响力行业的工业制造发展。 作为一家秉持‘创造价值’理念的集团公司,BinHendi Holding 始终坚信,应为所涉足的每一个领域带来真正的价值。 该如何行动? 我们始终如一,行事简明。”

该合资企业计划在年内完成工厂建设,并于 2025 年底前推出首批“阿联酋制造”产品。

关于 Tellus Power

Tellus Power Globe Holding Limited (简称 “Tellus Power” 或 “本公司”) 是一家全球性电动汽车充电设备制造商。 公司致力于提供以投资回报为导向的充电基础设施,专为实现长期盈利能力和运营效率而设计。 Tellus Power 凭借全球专业技术,提供先进可靠的电动汽车充电基础设施,以支持电动汽车的广泛普及。

