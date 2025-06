Golf Cart and NEV Market Set to Tee Off Toward USD 13.2 Billion by 2033 with 10.6% CAGR Drive

Golf Cart and Neighborhood Electric Vehicle (NEV) Market Growth

Demand for golf carts and NEVs varies by region, influenced by factors such as population density, infrastructure development, tourism industry, and landscape.

WILMINGTON, NEW CASTLE, DE, UNITED STATES, June 18, 2025 / EINPresswire.com / -- Allied Market Research recently published a report titled, " Golf Cart and Neighborhood Electric Vehicle (NEV) Market by Propulsion (Gas Powered Engine, and Electric Powered), and Type (Neighborhood Electric Vehicle, and Golf Cart): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2024โ€“2033." According to the report, the global market was valued at $๐Ÿ’.๐Ÿ— ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘ and is expected to reach $๐Ÿ๐Ÿ‘.๐Ÿ ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ‘, growing at a CAGR of 10.6% from 2024 to 2033.โ˜‘๏ธ ๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐๐š๐ ๐ž๐ฌ - https://www.alliedmarketresearch.com/request-sample/A183842 ๐ŸŒ ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐: ๐’๐ฎ๐ฌ๐ญ๐š๐ข๐ง๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐Œ๐ž๐ž๐ญ๐ฌ ๐”๐ซ๐›๐š๐ง ๐„๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ฒWith urbanization accelerating across the globe, thereโ€™s an increasing demand for ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ, ๐ž๐œ๐จ-๐Ÿ๐ซ๐ข๐ž๐ง๐๐ฅ๐ฒ ๐ญ๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง tailored to short-distance commuting. Golf carts and NEVs are gaining momentum as preferred mobility solutions in ๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ๐ข๐š๐ฅ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ, ๐ฎ๐ง๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐ญ๐ฒ ๐œ๐š๐ฆ๐ฉ๐ฎ๐ฌ๐ž๐ฌ, ๐›๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐ฉ๐š๐ซ๐ค๐ฌ, and ๐ฎ๐ซ๐›๐š๐ง ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ, offering a zero-emission alternative to traditional fuel vehicles.Rising environmental awareness, coupled with stricter emissions regulations and a shift toward low-carbon mobility, is pushing both consumers and governments to embrace electric-powered transportation. Golf carts and NEVs fit squarely into this trend, offering ๐ญ๐š๐ข๐ฅ๐ฉ๐ข๐ฉ๐ž-๐ž๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง-๐Ÿ๐ซ๐ž๐ž operation and reduced noise pollutionโ€”key attributes in modern, sustainable mobility.Recent Development:๐ˆ๐ง ๐‰๐š๐ง๐ฎ๐š๐ซ๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’, WiTricity introduced its wireless charging solution for electric golf cars and NEVs at the Consumer Electronics Show in Las Vegas, Nevada, showcasing its technology through a South Korea-based OEM vehicle equipped with WiTricity's receiver, alongside a Ford Mach-E upgraded with WiTricity's Haloโ„ข Wireless Receiver, demonstrating the versatility and potential of their wireless charging technology across different vehicle types and manufacturers.๐ˆ๐ง ๐‰๐š๐ง๐ฎ๐š๐ซ๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’, SC Carts, a Vernon-based company specializing in luxury low-speed electric vehicles (LSVs) , announced a groundbreaking partnership with the Vernon Golf and Country Club. With this collaboration, SC Carts is expected to work closely with the golf course during the upcoming golf season, offering special events, demonstrations, and promotional offers.๐ˆ๐ง ๐‰๐š๐ง๐ฎ๐š๐ซ๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’, a Vernon-based cart company, SC cart partnered with Vernon Golf and Country Club marking a milestone in the golfing community. This collaboration allows SC Carts to showcase its luxury low-speed electric vehicles (LSVs) directly on the golf course during the upcoming season. As the first and only manufacturer approved by Transport Canada to produce street-legal LSVs in their category, SC Carts leverages this unique position to offer golfers the convenience of driving from their homes to the course and back. This partnership underscores the rise in demand for environmentally friendly transportation solutions within golfing communities and highlights SC Carts' commitment to innovation and convenience in the industry.๐ˆ๐ง ๐Œ๐š๐ซ๐œ๐ก ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘, Club Car launched CRU, a street-legal lifestyle vehicle, expanding its electric vehicle portfolio into the Neighborhood Electric Vehicles (NEV) category, offering consumers a fun and sustainable option for short trips while disrupting the low-speed vehicle (LSV) market.๐ˆ๐ง ๐ƒ๐ž๐œ๐ž๐ฆ๐›๐ž๐ซ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ, Saera Electric Auto launched an exclusive electric golf cart into the Indian market, offering a sustainable and convenient solution for golfers and recreational users. This electric golf cart is designed to provide efficient and eco-friendly transportation on golf courses and other leisure venues, catering to the surge in demand for electric mobility solutions in India. With its launch, Saera Electric Auto aims to enhance the golfing experience while promoting environmental sustainability in the Indian market.โ˜‘๏ธ ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐๐ซ๐จ๐œ๐ฎ๐ซ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ? ๐ˆ๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ž ๐๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ฎ๐ฒ๐ข๐ง๐ - https://www.alliedmarketresearch.com/purchase-enquiry/A183842 โšก ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ: ๐–๐ก๐ฒ ๐„๐ฅ๐ž๐œ๐ญ๐ซ๐ข๐œ ๐ข๐ฌ ๐“๐š๐ค๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐‹๐ž๐š๐โ—ผ๏ธ๐„๐ฅ๐ž๐œ๐ญ๐ซ๐ข๐œ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐ฎ๐ฅ๐ฌ๐ข๐จ๐ง leads the charge, backed by:โ–ช๏ธ Strong ๐ ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ข๐ง๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ฏ๐ž๐ฌ, including tax credits, rebates, and exemptions.โ–ช๏ธ Growing consumer preference for ๐ ๐ซ๐ž๐ž๐ง ๐ฏ๐ž๐ก๐ข๐œ๐ฅ๐ž๐ฌ.โ–ช๏ธ Advances in ๐ฅ๐ข๐ญ๐ก๐ข๐ฎ๐ฆ-๐ข๐จ๐ง ๐›๐š๐ญ๐ญ๐ž๐ซ๐ฒ ๐ญ๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ enabling longer range, faster charging, and improved performance.โ—ผ๏ธ๐†๐จ๐ฅ๐Ÿ ๐œ๐š๐ซ๐ญ๐ฌ continue to command a significant share of the market, thanks to:โ–ช๏ธ Long-standing use in ๐ ๐จ๐ฅ๐Ÿ ๐œ๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ๐ž๐ฌ, ๐ซ๐ž๐ฌ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ, ๐š๐ง๐ ๐ฅ๐ž๐ข๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐š๐œ๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ.โ–ช๏ธ High degree of ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, catering to specific transport, comfort, and utility needs.โ–ช๏ธ Established demand from ๐ซ๐ž๐œ๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐š๐ง๐ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐ฌ๐ฉ๐š๐œ๐ž๐ฌ.๐ŸŒŽ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค: ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š ๐‹๐ž๐š๐๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐–๐š๐ฒ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š remains at the forefront of the global market, driven by:A strong ๐ซ๐ž๐œ๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ฏ๐ž๐ก๐ข๐œ๐ฅ๐ž ๐œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž.Widespread use in ๐ซ๐ž๐ญ๐ข๐ซ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ง๐ž๐ข๐ ๐ก๐›๐จ๐ซ๐ก๐จ๐จ๐๐ฌ.Supportive regulatory frameworks and incentives for EV adoption.A well-established ๐ฅ๐จ๐œ๐š๐ฅ ๐ฆ๐š๐ง๐ฎ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐›๐š๐ฌ๐ž and innovation ecosystem.โ˜‘๏ธ ๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐‚๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐š๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/request-for-customization/A183842 ๐Ÿ ๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐’๐ญ๐ž๐ž๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐จ๐ฅ๐Ÿ ๐‚๐š๐ซ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐๐„๐• ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐จ๐ซ๐ฐ๐š๐ซ๐๐‚๐จ๐ฅ๐ฎ๐ฆ๐›๐ข๐š ๐‚๐š๐ซ๐๐š๐ซ โ€“ ๐”๐ง๐ข๐ญ๐ž๐ ๐’๐ญ๐š๐ญ๐ž๐ฌ๐†๐š๐ซ๐ข๐š โ€“ ๐ƒ๐ž๐ง๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐†๐„๐Œ (๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐„๐ฅ๐ž๐œ๐ญ๐ซ๐ข๐œ ๐Œ๐จ๐ญ๐จ๐ซ๐œ๐š๐ซ๐ฌ) โ€“ ๐”๐ง๐ข๐ญ๐ž๐ ๐’๐ญ๐š๐ญ๐ž๐ฌ๐ˆ๐ง๐ ๐ž๐ซ๐ฌ๐จ๐ฅ๐ฅ ๐‘๐š๐ง๐ โ€“ ๐”๐ง๐ข๐ญ๐ž๐ ๐’๐ญ๐š๐ญ๐ž๐ฌ๐Œ๐ž๐ฅ๐ž๐ฑ ๐†๐จ๐ฅ๐Ÿ ๐‚๐š๐ซ๐ฌ โ€“ ๐๐จ๐ฅ๐š๐ง๐๐’๐ก๐ž๐ง๐ณ๐ก๐ž๐ง ๐Œ๐š๐ซ๐ฌ๐ก๐ž๐ฅ๐ฅ ๐†๐ซ๐ž๐ž๐ง ๐๐จ๐ฐ๐ž๐ซ โ€“ ๐‚๐ก๐ข๐ง๐š๐’๐ฉ๐ž๐ž๐๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ ๐„๐ฅ๐ž๐œ๐ญ๐ซ๐ข๐œ โ€“ ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š๐“๐ž๐ฑ๐ญ๐ซ๐จ๐ง ๐ˆ๐ง๐œ. โ€“ ๐”๐ง๐ข๐ญ๐ž๐ ๐’๐ญ๐š๐ญ๐ž๐ฌ๐•๐จ๐ฅ๐ฆ๐š๐œ ๐„๐ง๐ ๐ข๐ง๐ž๐ž๐ซ๐ข๐ง๐ โ€“ ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š๐˜๐š๐ฆ๐š๐ก๐š ๐†๐จ๐ฅ๐Ÿ ๐‚๐š๐ซ๐ฌ โ€“ ๐‰๐š๐ฉ๐š๐ง

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.