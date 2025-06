AgriFORCE (NASDAQ: AGRI) startet energiegetriebene Strategie für digitale Infrastruktur mit Inbetriebnahme des ersten Auftragsstandorts in Berwyn, Alberta, und Unterzeichnung einer strategischen Absichtserklärung für Expansion in Alberta

VANCOUVER, British Columbia, und BERWYN, Alberta, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgriFORCE Growing Systems Ltd. (NASDAQ: AGRI) („AgriFORCE” oder das „Unternehmen”), ein Technologie- und Infrastrukturunternehmen, das an der Schnittstelle zwischen sauberer Energie und digitaler Datenverarbeitung tätig ist, hat heute zwei wichtige Meilensteine in seiner Power & Compute-Strategie bekannt gegeben:

Die Inbetriebnahme seines ersten dezentralen Power & Compute-Standorts in Berwyn, Alberta

in Die Unterzeichnung einer verbindlichen Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) mit BlueFlare Energy™ Solutions Inc. über den Erwerb und die Entwicklung von bis zu 1,3 MWW mobiler, mit Erdgas betriebener Recheninfrastruktur in Alberta

Zusammen untermauern diese Meilensteine die dreigliedrige Strategie von AgriFORCE in den Bereichen Bitcoin-Treasury-Akkumulation, modulare Recheninfrastruktur und energieorientierte Monetarisierung und beschleunigen damit die Mission des Unternehmens, ungenutztes Gas in skalierbare digitale Vermögenswerte und eine dezentrale, KI-fähige Infrastruktur umzuwandeln.

Inbetriebnahme in Berwyn: Ausführungsnachweis

Der Standort von AgriFORCE in Berwyn ist die erste Live-Implementierung im Rahmen der Power & Compute Initiative des Unternehmens und ist nun vollständig in Betrieb. Die Phase 1 des Standorts wurde in Zusammenarbeit mit BlueFlare Energy™ entwickelt und umfasst:

425 kW BlueFlare-Leistungsmodul

120 Bitmain S21 270TH ASIC-Miner mit einer Leistung von > 32 PH/s

mit einer Leistung von Speziell entwickelter Mining-Pod mit hocheffizienter Luftführung und Temperaturregelung

BlueFlare OS™ für Telemetrie und vorausschauende Wartung

für Telemetrie und vorausschauende Wartung BlueFlare Carbon Cube™ für Emissionsverfolgung und ESG-Compliance





Die derzeit laufende Phase 2 wird eine Leistung von 200 kW hinzufügen, wodurch die Gesamtkapazität des Standorts auf über 625 kW erweitert wird.

„Diese Anlage ist ein funktionierender Beweis für unsere These: Erzeugung von Echtzeit-Rechenleistung aus ESG-konformen digitalen Daten aus ungenutztem Erdgas. Und das schnell“, so Dave Jackson, CEO von BlueFlare Energy™.

1,3 MW-Erweiterung in Alberta: Strategische Absichtserklärung unterzeichnet

AgriFORCE und BlueFlare Energy™ haben eine verbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, um zusätzliche Strom- und Rechenkapazitäten von 1,3 MW an zwei neuen Standorten in Oyen und Hinton, Alberta, zu erwerben und einzusetzen. Die Absichtserklärung umfasst:

Rechte zum Kauf und Betrieb von zwei modularen Gas-zu-Strom-Anlagen mit einer Leistung von jeweils ca. 640 kW , zusammen mit der von BlueFlare entwickelten Mining-Infrastruktur

mit einer Leistung von jeweils ca. , zusammen mit der von BlueFlare entwickelten Mining-Infrastruktur Geteilte Verantwortlichkeiten , wobei AgriFORCE die Finanzierung, die Finanzverwaltung und das Eigentum an den Vermögenswerten übernimmt und BlueFlare für die Energieversorgung, die Bereitstellung und die Leistungsoptimierung zuständig ist

, wobei AgriFORCE die Finanzierung, die Finanzverwaltung und das Eigentum an den Vermögenswerten übernimmt und BlueFlare für die Energieversorgung, die Bereitstellung und die Leistungsoptimierung zuständig ist Optionaler Kapitalanteil für BlueFlare bei zukünftigen Erweiterungen auf Standortebene





Jeder Standort wird das Berwyn-Modell replizieren und eine Reihe von Workloads unterstützen, darunter Bitcoin-Mining, KI-Inferenz, Edge-Computing und industrielle IoT-Verarbeitung.

„Wir warten nicht auf Genehmigungen oder Netzausbauten – wir wandeln Gas innerhalb von Wochen statt Jahren in Rechenleistung um“, erklärte Jolie Kahn, CEO von AgriFORCE. „Diese Absichtserklärung beschleunigt unsere Roadmap für Alberta und bringt uns unserem Ziel einer Rechenleistung von 1 EH/s bis zum ersten Quartal 2026 näher.“

Dreigleisige Strategie: Bitcoin, Rechenleistung und Energiekontrolle

Die Roadmap von AgriFORCE basiert auf einem kapitaleffizienten, synergetischen Wachstumsmodell:

Bitcoin-Treasury: Solide Währung trifft auf intelligente Reserven Bislang wurden in Alberta und Ohio 7 BTC durch Mining erstellt (im Wert von ca. 750.000 $)

Bis zu 50 % der Kapitalbeschaffung werden für den direkten Kauf von BTC verwendet

werden für den verwendet Bis zu 50 % der durch Mining erstellten BTC werden in der Unternehmenskasse einbehalten

werden in der Unternehmenskasse einbehalten Dieses gemischte Modell minimiert Volatilität und maximiert gleichzeitig das langfristige Aufwärtspotenzial in einem soliden, wertsteigernden Vermögenswert Recheninfrastruktur: Modular, mobil und schnell skalierbar Betriebskapazität von über 6 MW an drei Standorten, mit einer eingesetzten Kapazität von über 0,17 EH/s

an drei Standorten, mit einer eingesetzten Kapazität von Zielsetzung von 0,5 EH/s bis zum vierten Quartal 2025 und 1 EH/s bis zum ersten Quartal 2026

und Angetrieben von über 500 ASICs der neuen Generation und proprietärer Telemetrie für schnelle Skalierbarkeit und Effizienz Energieeffiziente Expansion: Monetarisierung von Engpässen Exklusiver Zugang zu über 50 MW Erdgas , Ausbau auf über 100 MW bis 2026

, Ausbau auf Mobile, netzunabhängige Systeme, die Verzögerungen durch Versorgungsunternehmen umgehen

Integrierter ESG-Tech-Stack einschließlich Echtzeit-Emissionsprotokollierung und Verfolgung von Emissionszertifikaten





„Energie ist die neue Währung“, fügte Kahn hinzu. „Wir errichten nicht nur Rechenzentren, sondern eine leistungsstarke Finanzinfrastruktur.“

Über AgriFORCE Growing Systems Ltd.

AgriFORCE (NASDAQ: AGRI) ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das an der Schnittstelle von sauberer Energie, digitalen Assets und Infrastruktur tätig ist. Über seinen Geschäftsbereich TerraHash Digital™ entwickelt und betreibt das Unternehmen dezentrale Rechenplattformen, die mit netzunabhängigen, emissionsüberwachten Erdgassystemen betrieben werden.

www.agriforcegs.com

Über BlueFlare Energy™ Solutions Inc.

BlueFlare Energy™ ist ein Pionier im Bereich modularer, mobiler Energie- und dezentraler Computerlösungen. Das in Alberta ansässige Unternehmen BlueFlare verfügt über ein proprietäres Betriebssystem, Emissionstechnologie und eine Infrastruktur zur Einhaltung von CO2-Vorgaben, die eine hohe Verfügbarkeit und ESG-konforme Datenverarbeitung am Netzrand gewährleisten.

www.GoBlueFlare.com

