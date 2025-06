D-BOX et HOYTS approfondissent leur collaboration afin d'offrir des expériences cinématographiques haut de gamme en Australie et en Nouvelle-Zélande

Cette expansion augmente le nombre de sièges haptiques de plus de 70 % sur les marchés nouveaux et existants

MONTRÉAL, 17 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), un chef de file mondial de la technologie haptique, et HOYTS, le plus grand exploitant de films monomarque en Australie et l'une des principales entreprises de divertissement du pays, sont fiers d'annoncer l'expansion de leur collaboration à long terme afin d'offrir des expériences de mouvement haut de gamme à un plus grand nombre de cinéphiles en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Au cours des 12 prochains mois, HOYTS déploiera 539 sièges haptiques D-BOX dans 19 auditoriums, dont huit nouveaux cinémas. Cette dernière expansion portera à 44 le nombre total d'auditoriums HOYTS dotés de la technologie D-BOX, ce qui constitue une étape importante dans la collaboration de six ans entre les deux entreprises. Cela renforce également la présence mondiale de D-BOX, qui dépasse maintenant les 1 126 auditoriums installés ou en carnet de commandes dans le monde.

« Les gens veulent plus qu'un « simple film » lorsqu'ils viennent dans nos cinémas. Ils sont à la recherche d'expériences uniques qui ne peuvent être reproduites nulle part ailleurs. Qu'ils regardent le dernier film d'horreur, un blockbuster ou même une comédie musicale, nos clients recherchent une expérience cinématographique immersive et les sièges haptiques D-BOX offrent exactement cela. Cette expansion signifie que nous pouvons répondre à la demande pour ce produit dans les cinémas existants et d’autre part, de faire découvrir cette technologie haut de gamme passionnante à encore plus de cinéphiles à travers le pays », a déclaré Damian Keogh, président et chef de la direction de The HOYTS Group.

« L'opportunité donne aux clients la chance non seulement de « voir » un film, mais aussi de le« ressentir », ce qui confère à HOYTS un avantage concurrentiel dans une industrie très compétitive. D-BOX offre à nos clients une expérience unique d'un film, même s'ils pensent déjà connaître le film. Cela a déjà eu un effet incroyable sur la notoriété de notre marque, la satisfaction de nos clients et, surtout, la vente de billets.

« HOYTS continue d'être un partenaire exceptionnel dans l'amélioration de l'expérience cinématographique grâce à l'innovation. Cette expansion renforce la présence de D-BOX en Australie et en Nouvelle-Zélande et reflète notre engagement commun à offrir des expériences qui stimulent à la fois l'engagement du public et les résultats d'affaires », a déclaré Naveen Prasad, président et chef de la direction par intérim de D-BOX. « Alors que la demande mondiale pour le divertissement immersif augmente, D-BOX est particulièrement bien positionnée pour supporter les principaux exploitants de cinéma pour des projets d’envergure grâce à sa technologique éprouvée. Nous sommes fiers d'approfondir notre collaboration avec HOYTS et de contribuer à créer une valeur durable pour les deux entreprises et pour les cinéphiles.

À PROPOS DE D-BOX

Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) est un chef de file mondial de la technologie haptique, offrant des expériences de mouvement immersives qui engagent le corps et stimulent l'imagination. Nos systèmes brevetés synchronisent le mouvement, les vibrations et les textures avec le contenu à l'écran, améliorant ainsi la narration sur diverses plateformes. Avec plus de 25 ans d'innovation, les solutions de D-BOX sont utilisées dans les salles de cinéma, les simulations de course, la simulation et la formation. D-BOX, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, et qui possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, continue de redéfinir la façon dont les gens vivent le divertissement, la formation et la simulation à l’échelle mondiale. Rendez-vous https://www.d-box.com/.

À PROPOS DE HOYTS

Depuis l'ouverture de son premier cinéma en 1909, HOYTS est devenue l'une des plus grandes sociétés de divertissement au monde, avec plus de 500 écrans et plus de 60 000 sièges sur l'ensemble du réseau. Aujourd'hui, c'est le plus grand exploitant de film monomarque en Australie et en Nouvelle-Zélande.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :

D-BOX TECHNOLOGIES INC.

Josh Chandler

Chef de la direction financière

Technologies D-BOX inc.

jchandler@d-box.com

HOYTS

media@hoyts.com.au

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements figurant dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet de la Société, de ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et de sa situation financière ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le présent rapport de gestion, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialiser. Du fait même de leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses qui donnent lieu à la possibilité que les résultats réels puissent différer sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, y compris, mais sans s’y limiter, les projets, les activités, les objectifs, les opérations, la stratégie, les perspectives commerciales, les résultats financiers et la situation de la Société.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans ce communiqué de presse en vue de donner des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres parties de mieux comprendre le contexte dans lequel la Société exerce ses activités. Toutefois, les lecteurs sont mis en garde du fait que ces énoncés prospectifs peuvent ne pas convenir à d’autres fins.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.

Les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans s’y limiter, la capacité de mener à terme le déploiement dans les délais prévus. Ces éléments et d’autres facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs sont décrits à la section intitulée « Facteurs de risque » dans la notice annuelle pour l’exercice clos le 31 mars 2025, dont une copie est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Sauf si les lois canadiennes en valeurs mobilières l’exigent, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif contenu dans ce communiqué de presse pour tenir compte de renseignements nouveaux, de circonstances ou d’événements subséquents ou pour toute autre raison.

La Société met en garde les lecteurs que les risques énumérés ci-dessus ne sont pas les seuls susceptibles de la toucher. D’autres risques et incertitudes, pour l’instant non connus de la Société ou que celle-ci juge négligeables, pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d’exploitation.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.