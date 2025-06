Bitget Menyertai Gabungan UNICEF Game Changers untuk Menyediakan Pendidikan Blockchain kepada 300 Ribu Orang pada tahun 2025

Bitget, sebuah bursa kripto yang terkemuka berganding bahu dengan UNICEF Luxembourg untuk memperkasakan para gadis dengan kemahiran digital dan teknologi.

VICTORIA, Seychelles dan LUXEMBOURG, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, telah memeterai kerjasama selama tiga tahun dengan UNICEF Luxembourg untuk memajukan kemahiran digital dan literasi blockchain di kalangan golongan muda.

Kerjasama ini mendaftarkan Bitget ke dalam Game Changers Coalition (GCC) yang diketuai oleh UNICEF Office of Innovation (OOI). Dengan sokongan Bitget, seramai 300,000 individu—termasuk para gadis, ibu bapa, mentor dan guru—akan memperoleh kemahiran blockchain di lapan negara: Armenia, Brazil, Kemboja, India, Kazakhstan, Malaysia, Maghribi serta Afrika Selatan.

Foto dari Sidang Media (dari kiri ke kanan): Paul Heber, Ketua Pegawai Komunikasi, UNICEF Luxembourg; Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget; Yannick Naud, Kewangan Inovatif, UNICEF Luxembourg

Melalui kerjasama ini, Bitget Academy, cabang pendidikan Bitget, akan membantu membangunkan modul latihan blockchain pertama UNICEF yang interaktif, dalam talian dan secara langsung. Modul ini berasaskan pembangunan kemahiran mencipta permainan video untuk guru dan golongan muda. Penambahan ini dialu-alukan sebagai sebahagian daripada kurikulum yang telah memberi manfaat kepada ratusan ribu orang. Sokongan daripada Bitget juga akan membantu memperluaskan jangkauan Gabungan ini ke negara kesembilan.

“Kerjasama ini mencerminkan kepercayaan bersama kami bahawa kemahiran digital merupakan pemacu utama peluang dan keterangkuman,” kata Sandra Visscher, Pengarah Eksekutif UNICEF Luxembourg. “Melalui kerjasama dengan Bitget, kami ingin membekalkan remaja dan golongan muda dengan alat, pengetahuan dan keyakinan untuk membentuk masa depan mereka sendiri. Inovasi seharusnya menjadi kekuatan untuk keterangkuman, membuka peluang, meluaskan wawasan dan memastikan teknologi membawa manfaat kepada semua orang, di mana sahaja.”

Dalam usaha memperluaskan jangkauan ekosistem, Bitget berhasrat untuk memperkenalkan UNICEF kepada protokol blockchain terkemuka serta pembangun dari landskap Web3 yang akan turut serta dalam inisiatif pendidikan ini. Para penyumbang ini boleh memainkan peranan sebagai mentor dan rakan kongsi, menawarkan perspektif serta peluang yang berbeza untuk teknologi blockchain.

“Teknologi baharu tidak seharusnya hanya diperuntukkan kepada golongan tertentu—ia perlu diperkenalkan lebih awal dan secara adil. Blockchain, dengan kegunaannya dalam dunia nyata dan potensinya untuk kebaikan sosial, kini merupakan antara alat paling berkuasa yang boleh kami berikan kepada generasi muda untuk membangunkan produk yang mengubah cara kami melihat masyarakat moden. Melalui Blockchain4Her, misi yang bermula sebagai usaha memperkasakan ratusan wanita kini telah berkembang menjadi gerakan global yang mendidik ribuan gadis. Inilah skala dan kesan yang sepatutnya dicapai oleh teknologi blockchain,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget.

Setiap tahun, remaja perempuan dan wanita muda di negara berpendapatan rendah dan sederhana kehilangan peluang ekonomi bernilai USD 15 bilion akibat jurang dalam akses internet dan kemahiran digital berbanding rakan lelaki mereka. Dengan 90 peratus pekerjaan kini memerlukan kecekapan digital, Game Changers Coalition bertindak untuk menangani keperluan mendesak untuk merapatkan jurang kemahiran digital antara jantina.

Bitget dan UNICEF bekerjasama untuk membangunkan model yang berskala dan inklusif, membolehkan wanita muda memperoleh kemahiran yang diperlukan untuk menguasai dan membentuk ekonomi digital masa depan.

Sebagai sebahagian daripada Game Changers Coalition, Bitget menyertai Global Video Game Coalition, Micron Foundation dan pembangun ekosistem - Women in Games, dengan matlamat bersama untuk memberikan peluang pembelajaran dan pembangunan kemahiran kepada 1.1 juta gadis menjelang 2027.

Dengan bantuan Bitget Academy dan sokongan daripada inisiatif Blockchain4Her bernilai $10 juta, Bitget berhasrat untuk mempertingkatkan literasi digital dan kebebasan kewangan bagi wanita melalui pendidikan sejak usia yang muda.

Inisiatif Blockchain4Her oleh Bitget sebelum ini telah menyokong wanita melalui program bimbingan, peluang pembiayaan dan sumber pendidikan.

Bersama-sama, Bitget dan UNICEF Luxembourg bertekad untuk memperkasakan generasi gadis baharu dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk melibatkan diri secara aktif dalam ekonomi kripto yang semakin berkembang.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia. Memberikan perkhidmatan kepada lebih 120 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan lain. Bitget turut menawarkan akses secara masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet yang sebelum ini dikenali sebagai BitKeep merupakan dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rantai blok dan berjuta-juta token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses langsung kepada lebih daripada 20,000 DApp, dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget berada di barisan hadapan dalam memacu penggunaan kripto melalui kerjasama strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA, dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM, termasuk menjadi rakan kongsi global atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara gusti dunia), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan bola tampar kebangsaan), untuk memberikan inspirasi kepada komuniti global bagi merangkul masa depan mata wang kripto.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, layari: Laman Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya membuat peruntukan pelaburan dalam dana yang mereka bersedia tanggung jika berlaku kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa diperoleh dan pengalaman kewangan peribadi serta kedudukan kewangan perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi pada masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Syarat Penggunaan kami.

Bitget

Ini bukan kali pertama Bitget bekerjasama dengan agensi PBB. Gracy Chen merupakan seorang perwakilan wanita PBB. Pada Ramadan yang lalu, Bitget bekerjasama dengan organisasi kemanusiaan terkemuka dunia, termasuk Agensi Pelarian PBB, Program Makanan Dunia PBB, ShareTheMeal dan One Billion Meals Endowment untuk menyumbangkan ribuan hidangan. Di bawah inisiatif Blockchain4Her bernilai $10 juta, projek-projek berpotensi yang dipimpin oleh wanita menerima sokongan, sementara anugerah diberikan sebagai penghargaan atas sumbangan inspirasi mereka. Dengan lebih 10 pertemuan dianjurkan di peringkat global, lebih daripada seribu wanita mengambil bahagian dalam sesi jaringan, pembelajaran dan mendorong inovasi dalam bidang blockchain.

Perihal UNICEF

UNICEF beroperasi di lebih 190 negara dan wilayah untuk membantu kanak-kanak yang kurang bernasib baik serta membina dunia yang lebih baik bagi setiap anak.

UNICEF Luxembourg menyokong misi global ini dengan menggerakkan kerjasama sektor swasta dan sumbangan sukarela. Ia juga memperjuangkan hak kanak-kanak di peringkat nasional—dengan menekankan usaha mengurangkan ketidaksamaan, mempromosikan kesaksamaan jantina, menangani kemiskinan kanak-kanak, menyokong kesejahteraan mental dan menambah baik akses kepada keadilan bagi setiap anak.

Penafian: UNICEF tidak menyokong mana-mana syarikat, jenama, produk, atau perkhidmatan. Kerjasama ini memberi tumpuan semata-mata kepada menyokong pencapaian pendidikan untuk kanak-kanak.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, layari: Laman web | Facebook | Instagram | x.com | LinkedIn

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: UNICEF Luxembourg, Paul Heber, Ketua Komunikasi | T (+352) 448715 | M (+352)691198105 | pheber@unicef.lu

Perihal Game Changers Coalition

Game Changers Coalition memperkukuhkan usaha UNICEF dalam menyediakan kemahiran digital dan abad ke-21 kepada gadis melalui portfolio Skills4Girls, yang telah memberi manfaat kepada hampir 6 juta gadis di 22 negara. Platform ini menghimpunkan sektor permainan video dan industri teknologi dengan matlamat untuk membekalkan generasi gadis masa kini dan akan datang dengan kemahiran dalam Sains, Teknologi, Kejuruteraan, Seni dan Matematik (STEAM). Dengan kemahiran ini, mereka dapat menjadi pengkod, pereka bentuk dan pemimpin bagi masa depan digital yang lebih inklusif, pelbagai dan selamat.

Ketahui lebih lanjut di sini.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0daf6ba6-21cd-44dc-a7f0-fee2a8efbf28

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0a53fb7-9043-4464-af17-4ac1043cd304

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.