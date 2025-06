Bitget se junta à Game Changers Coalition da UNICEF para oferecer educação em blockchain a 300 mil pessoas em 2025

A Bitget, principal corretora de criptomoedas, e a UNICEF Luxemburgo anunciam uma parceria para oferecer habilidades digitais e tecnológicas para meninas.

VICTORIA, Seychelles e LUXEMBURGO, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, firmou uma parceria de três anos com a UNICEF Luxemburgo para promover habilidades digitais e alfabetização em blockchain entre os jovens.

A parceria insere a Bitget na Game Changers Coalition (GCC), liderada pelo Escritório de Inovação da UNICEF (OOI). O apoio da Bitget ajudará a alcançar 300.000 pessoas - incluindo meninas adolescentes, pais, mentores e professores com habilidades em blockchain - em oito países: Armênia, Brasil, Camboja, Índia, Cazaquistão, Malásia, Marrocos e África do Sul.

Foto da coletiva de imprensa (da esquerda para a direita): Paul Heber, Diretor de Comunicação, UNICEF Luxemburgo; Gracy Chen, CEO da Bitget; Yannick Naud, Finanças Inovadoras, UNICEF Luxemburgo

Por meio da parceria, a Bitget Academy, o braço educacional da Bitget, ajudará a desenvolver o primeiro módulo de treinamento em blockchain da UNICEF, interativo, online e presencial, com base no desenvolvimento de habilidades de criação de videogames para professores e jovens. Esta é uma adição bem-vinda a um currículo que já alcança centenas de milhares de pessoas. O apoio da Bitget também ajudará a expandir o alcance da Coalizão para um nono país.

"Esta parceria reflete nossa crença compartilhada de que as habilidades digitais são um poderoso motor de oportunidade e inclusão", disse Sandra Visscher, Diretora Executiva da UNICEF Luxemburgo. "Colaborando com a Bitget, queremos fornecer aos adolescentes e jovens as ferramentas, o conhecimento e a confiança para moldarem seus próprios futuros. A inovação deve ser uma força para a inclusão, abrindo portas, ampliando horizontes e garantindo que a tecnologia funcione para todos, em todos os lugares."

Como forma de expandir o alcance do ecossistema, a Bitget também buscará apresentar à UNICEF os principais protocolos e desenvolvedores de blockchain do universo Web3 para participarem da iniciativa educacional. Esses colaboradores poderão atuar como mentores e parceiros, oferecendo perspectivas diversas e possibilidades para as tecnologias blockchain.

"As tecnologias emergentes não devem ser reservadas a poucos privilegiados - elas precisam ser apresentadas de forma precoce e equitativa. O blockchain, com seu uso prático no mundo real e potencial para o bem social, é uma das ferramentas mais poderosas que podemos oferecer à nova geração para criar produtos que mudem a forma como enxergamos a sociedade moderna. Com o Blockchain4Her, o que começou como uma missão para capacitar centenas de mulheres se transformou em um movimento global para educar milhares de meninas. Este é o tipo de escala e impacto para os quais o blockchain foi criado", disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

Todos os anos, meninas adolescentes e mulheres jovens em países de baixa e média renda deixam de aproveitar US$ 15 bilhões em oportunidades econômicas devido à desigualdade no acesso à internet e às habilidades digitais em comparação com seus colegas do sexo masculino. Com 90% dos empregos atualmente exigindo competências digitais, a Game Changers Coalition responde à urgência de reduzir desigualdades nas habilidades digitais entre os gêneros.

Juntas, a Bitget e a UNICEF estão trabalhando para construir um modelo escalável e inclusivo que forneça às jovens as ferramentas necessárias para navegar e moldar a economia digital do futuro.

Como parte da Game Changers Coalition, a Bitget se une à Global Video Game Coalition, à Micron Foundation e às desenvolvedoras de ecossistema - Women in Games - em uma ambição conjunta de alcançar 1,1 milhão de meninas até 2027, oferecendo oportunidades de aprendizado e desenvolvimento de habilidades.

Com a ajuda da Bitget Academy e com o apoio da iniciativa Blockchain4Her de US$ 10 milhões, a Bitget planeja promover a alfabetização digital e a independência financeira entre as mulheres, ensinando esses conhecimentos desde a juventude.

A iniciativa Blockchain4Her da Bitget já apoiou mulheres anteriormente por meio de programas de mentoria, oportunidades de financiamento e recursos educacionais.

Juntas, a Bitget e a UNICEF Luxemburgo têm como objetivo capacitar uma nova geração de meninas com o conhecimento e as habilidades necessárias para participar ativamente da economia cripto em evolução.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operarem de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece negociação multichain, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para obter mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas da imprensa, entre em contato com: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores devem investir apenas o valor que estão dispostos a perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados nem o investimento principal recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

Bitget

Essa não é a primeira vez que a Bitget trabalhou com uma agência da ONU. Gracy Chen é uma delegada da ONU Mulheres. Durante o último Ramadã, a Bitget fez parceria com organizações humanitárias de renome mundial, incluindo a Agência da ONU para Refugiados, o Programa Mundial de Alimentos da ONU, o ShareTheMeal e o One Billion Meals Endowment, para doar milhares de refeições. Sob a iniciativa Blockchain4Her de US$ 10 milhões, projetos promissores liderados por mulheres foram apoiados e prêmios foram concedidos em reconhecimento às contribuições inspiradoras de outras participantes. Realizando mais de 10 encontros ao redor do mundo, mais de mil mulheres participaram de atividades de networking, aprendizado e promoção da inovação no setor de blockchain.

Sobre a UNICEF

A UNICEF atua em mais de 190 países e territórios para alcançar as crianças mais vulneráveis e construir um mundo melhor para cada criança.

A UNICEF Luxemburgo apoia essa missão global mobilizando parcerias com o setor privado e contribuições voluntárias. Também atua em nível nacional para defender os direitos das crianças - com foco na redução das desigualdades, promoção da igualdade de gênero, combate à pobreza infantil, apoio ao bem-estar mental e melhoria do acesso à justiça para cada criança.

Aviso legal: A UNICEF não endossa nenhuma empresa, marca, produto ou serviço. Essa parceria tem como foco exclusivo apoiar os resultados educacionais para crianças.

Para mais informações, acesse: Site | Facebook | Instagram | x.com | LinkedIn

Para consultas da imprensa, entre em contato com: UNICEF Luxemburgo, Paul Heber, Diretor de Comunicação | T (+352) 448715 | M (+352)691198105 | pheber@unicef.lu

Sobre a Game Changers Coalition

Com base no trabalho já realizado pela UNICEF para fornecer às meninas habilidades digitais e do século XXI por meio do portfólio Skills4Girls - presente em 22 países e alcançando cerca de 6 milhões de meninas - a Game Changers Coalition é a plataforma da UNICEF para reunir o setor de videogames e o de tecnologia com o objetivo de capacitar esta e as próximas gerações de meninas com as habilidades que elas precisam e desejam em ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM), para que se tornem programadoras, designers e líderes de um futuro digital mais inclusivo, diverso e seguro.

Saiba mais aqui.

As fotos que acompanham este anúncio estão disponíveis em:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0daf6ba6-21cd-44dc-a7f0-fee2a8efbf28

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0a53fb7-9043-4464-af17-4ac1043cd304

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.