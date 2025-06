Bitget se une a UNICEF en la Game Changers Coalition para brindar educación sobre cadenas de bloques a 300.000 personas en 2025

Bitget, líder en la bolsa de criptomonedas, y UNICEF Luxemburgo anuncian una alianza para proporcionar competencias digitales y tecnológicas a niñas.

VICTORIA, Seychelles y LUXEMBURGO, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, participa en una alianza de tres años con UNICEF Luxemburgo para fomentar las competencias digitales y los conocimientos en cadenas de bloques entre los jóvenes.

La asociación incorpora a Bitget a la Game Changers Coalition (Coalición de Agentes de Cambio, GCC, por sus siglas en inglés) dirigida por la Oficina de Innovación de UNICEF (OOI, por sus siglas en inglés). El apoyo de Bitget ayudará a llegar a 300.000 personas, entre ellas adolescentes, padres y madres, mentores y docentes, para brindar conocimientos sobre cadenas de bloques en ocho países: Armenia, Brasil, Camboya, India, Kazajistán, Malasia, Marruecos y Sudáfrica.

Fotografía de la conferencia de prensa (de izquierda a derecha): Paul Heber, director de Comunicaciones de UNICEF Luxemburgo; Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget; Yannick Naud, Finanzas Innovadoras de UNICEF Luxemburgo

Mediante esta alianza, Bitget Academy, la sección educativa de Bitget, ayudará a desarrollar el primer módulo de formación interactivo de UNICEF, en línea y presencial, sobre cadenas de bloques y basado en el desarrollo de habilidades de creación de videojuegos para docentes y jóvenes. Se trata de una incorporación bien recibida a un plan de estudios que ya llega a cientos de miles de personas. Además, la ayuda de Bitget contribuirá a ampliar el alcance de la Coalición a un noveno país.

“Esta alianza refleja nuestra creencia compartida de que las competencias digitales son un poderoso motor de oportunidades e inclusión”, afirmó Sandra Visscher, directora ejecutiva de UNICEF Luxemburgo. “Al colaborar con Bitget, deseamos ofrecerles a adolescentes y jóvenes las herramientas, conocimientos y confianza necesarios para forjar su propio futuro. La innovación debe ser una fuerza de inclusión, que abra puertas, amplíe horizontes y garantice que la tecnología funcione para todos, en todas partes”.

Además, para ampliar el alcance del ecosistema, Bitget le presentará a UNICEF los principales protocolos y desarrolladores de cadenas de bloques de todo el panorama Web3 para que participen en la iniciativa educativa. Los colaboradores podrían servir de mentores y socios, al ofrecer diversas perspectivas y posibilidades para tecnologías de cadenas de bloques.

“Las tecnologías emergentes no deben reservarse para unos pocos privilegiados: deben introducirse pronto y de forma equitativa. La tecnología de cadenas de bloques, con sus casos de uso en el mundo real y su potencial para el bien social, es una de las herramientas más poderosas que podemos brindarle a nuestra generación más joven para fabricar productos que cambien la forma en que vemos la sociedad moderna. Con Blockchain4Her, lo que comenzó como una misión para empoderar a cientos de mujeres se ha convertido en un movimiento mundial para capacitar a miles de niñas. Es el tipo de escala e impacto para el que se creó la cadena de bloques”, señaló Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.

Cada año, las adolescentes y mujeres jóvenes de países con ingresos medios y bajos pierden 15.000 millones de dólares en oportunidades económicas debido a la brecha existente en el acceso a Internet y en las competencias digitales con respecto a sus compañeros varones. Dado que el 90 % de los puestos de trabajo actuales requieren competencias digitales, la Game Changers Coalition responde a la urgencia de cerrar la brecha de género en materia de competencias digitales.

De conjunto, Bitget y UNICEF están trabajando para construir un modelo integrador y con capacidad de ampliación que dote a las jóvenes de las herramientas necesarias para sortear y dar forma a la economía digital del futuro.

Como parte de la Game Changers Coalition, Bitget se une a la Coalición Mundial de Videojuegos, la Fundación Micron y los creadores de ecosistemas, Women in Games (mujeres en los juegos) en la aspiración compartida de brindar a 1,1 millones de niñas para 2027, las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de habilidades.

Con la ayuda de Bitget Academy, y el apoyo a la iniciativa de 10 millones de dólares Blockchain4Her, Bitget planea aumentar la alfabetización digital y la independencia financiera de las mujeres, al capacitarlas a una edad temprana.

La iniciativa Blockchain4Her de Bitget ha apoyado anteriormente a las mujeres mediante programas de tutoría, oportunidades de financiamiento y recursos educativos.

De conjunto, Bitget y UNICEF Luxemburgo tienen como objetivo dotar a una nueva generación de niñas de los conocimientos y habilidades que necesitan para participar activamente en la economía de las criptomonedas en evolución.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal plataforma de bolsa de criptomonedas y Web3 del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la plataforma de bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet, anteriormente conocida como BitKeep, es una billetera de criptomonedas sin custodia líder que admite más de 130 cadenas de bloques y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

Bitget

No es la primera vez que Bitget colabora con una agencia de la ONU. Gracy Chen es delegada de la ONU Mujeres. Durante el último Ramadán, Bitget formó alianzas con organizaciones humanitarias de renombre mundial, como la agencia de la ONU para refugiados, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, ShareTheMeal y One Billion Meals Endowment para donar miles de alimentos. En el marco del programa Blockchain4Her, se utilizaron los 10 millones de dólares para apoyar proyectos prometedores liderados por mujeres y se premiaron las contribuciones inspiradoras más importantes. Más de mil mujeres participaron en más de 10 reuniones en todo el mundo para establecer contactos, aprender e impulsar la innovación en el espacio de la cadena de bloques.

Acerca de UNICEF

UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios para llegar a los niños más desfavorecidos y construir un mundo mejor para todos los infantes.

UNICEF Luxemburgo apoya esta misión mundial, al movilizar asociaciones del sector privado y contribuciones voluntarias. También promueve a nivel nacional la defensa de los derechos de los niños y niñas, y se centra en reducir las desigualdades, promover la igualdad de género, luchar contra la pobreza infantil, apoyar el bienestar mental y mejorar el acceso a la justicia para todos los niños.

Descargo de responsabilidad: UNICEF no promociona ninguna empresa, marca, producto o servicio. Esta alianza se centra exclusivamente en apoyar los resultados educativos de niños y niñas.

Acerca de la Game Changers Coalition

Con base en la labor actual de UNICEF de dotar a las niñas de competencias digitales y del siglo XXI mediante la cartera Skills4Girls, que abarca 22 países y llega a cerca de 6 millones de niñas, la Game Changers Coalition es la plataforma de UNICEF para convocar al sector de los videojuegos y a la industria tecnológica con el objetivo de dotar a esta y las próximas generaciones de niñas de las competencias que necesitan y desean en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) para convertirse en programadoras, diseñadoras y líderes de un futuro digital más inclusivo, diverso y seguro.

Encuentre más información aquí.

