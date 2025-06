Bitget tritt der UNICEF Game Changers Coalition bei, um bis 2025 300.000 Menschen eine Blockchain-Ausbildung zu ermöglichen

Die führende Kryptowährungsbörse Bitget und UNICEF Luxemburg geben eine Partnerschaft bekannt, um Mädchen digitale und technische Kompetenzen zu vermitteln.

VICTORIA, Seychellen und LUXEMBURG, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, ist eine dreijährige Partnerschaft mit UNICEF Luxemburg eingegangen, um die digitalen Kompetenzen und Blockchain-Kenntnisse junger Menschen zu fördern.

Durch diese Partnerschaft wird Bitget Mitglied der Game Changers Coalition (GCC) unter der Leitung des UNICEF Office of Innovation (OOI). Die Unterstützung von Bitget wird dazu beitragen, 300.000 Menschen – darunter jugendliche Mädchen, Eltern, Mentoren und Lehrkräfte mit Blockchain-Kenntnissen – in acht Ländern zu erreichen: Armenien, Brasilien, Kambodscha, Indien, Kasachstan, Malaysia, Marokko und Südafrika.

Foto von der Pressekonferenz (von links nach rechts): Paul Heber, Chief Communications Officer, UNICEF Luxemburg; Gracy Chen, CEO, Bitget; Yannick Naud, Innovative Finance, UNICEF Luxemburg

Im Rahmen der Partnerschaft wird Bitget Academy, der Bildungszweig von Bitget, UNICEF bei der Entwicklung des ersten interaktiven Online- und Präsenz-Blockchain-Schulungsmoduls unterstützen, das auf der Vermittlung von Fähigkeiten zur Erstellung von Videospielen für Lehrkräfte und junge Menschen basiert. Dies ist eine willkommene Ergänzung zu einem Lehrplan, der bereits Hunderttausende Menschen erreicht. Die Unterstützung von Bitget wird auch dazu beitragen, die Reichweite der Koalition auf ein neuntes Land auszuweiten.

„Diese Partnerschaft spiegelt unsere gemeinsame Überzeugung wider, dass digitale Kompetenzen ein starker Motor für Chancen und Inklusion sind“, so Sandra Visscher, Executive Director von UNICEF Luxemburg. „Durch die Zusammenarbeit mit Bitget möchten wir Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Werkzeuge, das Wissen und das Selbstvertrauen vermitteln, um ihre Zukunft selbst zu gestalten. Innovation sollte eine Kraft für Inklusion sein, die Türen öffnet, Horizonte erweitert und sicherstellt, dass Technologie für alle Menschen überall funktioniert.“

Um die Reichweite des Ökosystems zu vergrößern, wird Bitget außerdem UNICEF mit führenden Blockchain-Protokollen und Entwicklern aus der gesamten Web3-Landschaft zusammenbringen, um sie für die Bildungsinitiative zu gewinnen. Diese Mitwirkenden könnten als Mentoren und Partner fungieren und vielfältige Perspektiven und Möglichkeiten für Blockchain-Technologien bieten.

„Neue Technologien sollten nicht nur einigen wenigen Privilegierten vorbehalten sein – sie müssen frühzeitig und gerecht eingeführt werden. Blockchain ist mit ihren Anwendungsfällen in der realen Welt und ihrem Potenzial für das Gemeinwohl eines der leistungsfähigsten Werkzeuge, die wir der jüngeren Generation an die Hand geben können, um Produkte zu entwickeln, die unsere Sicht auf die moderne Gesellschaft verändern. Mit Blockchain4Her hat sich das, was als Mission zur Stärkung von Hunderten von Frauen begann, zu einer globalen Bewegung zur Bildung von Tausenden von Mädchen entwickelt. „Für diese Größenordnung und diese Auswirkungen wurde die Blockchain entwickelt“, erklärte Gracy Chen, CEO von Bitget.

Jedes Jahr entgehen Mädchen im Teenageralter und junge Frauen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen wirtschaftliche Chancen in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar aufgrund einer Lücke beim Internetzugang und bei den digitalen Kompetenzen im Vergleich zu ihren männlichen Altersgenossen. Da heute 90 Prozent aller Arbeitsplätze digitale Kompetenzen erfordern, reagiert die Game Changers Coalition auf die dringende Notwendigkeit, die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern zu schließen.

Gemeinsam arbeiten Bitget und UNICEF daran, ein skalierbares, integratives Modell zu entwickeln, das junge Frauen mit den notwendigen Werkzeugen ausstattet, um sich in der digitalen Wirtschaft von morgen zurechtzufinden und diese mitzugestalten.

Als Teil der Game Changers Coalition schließt sich Bitget der Global Video Game Coalition, der Micron Foundation und den Ökosystembauern von Women in Games an, um gemeinsam das Ziel zu erreichen, bis 2027 1,1 Millionen Mädchen mit Lern- und Qualifizierungsmöglichkeiten zu erreichen.

Mit der Unterstützung der Bitget Academy und der 10-Millionen-Dollar-Initiative Blockchain4Her plant Bitget, die digitale Kompetenz und finanzielle Unabhängigkeit von Frauen zu fördern, indem diese bereits in jungen Jahren entsprechend geschult werden.

Die Initiative „Blockchain4Her“ von Bitget hat Frauen bereits in der Vergangenheit durch Mentorenprogramme, Finanzierungsmöglichkeiten und Bildungsressourcen unterstützt.

Gemeinsam möchten Bitget und UNICEF Luxemburg eine neue Generation von Mädchen mit dem Wissen und den Fähigkeiten ausstatten, die sie benötigen, um aktiv an der sich entwickelnden Krypto-Wirtschaft teilzunehmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bitget mit einer UN-Organisation zusammenarbeitet. Gracy Chen ist eine Delegierte der Vereinten Nationen für Frauenfragen. Während des letzten Ramadan hat Bitget eine Partnerschaft mit renommierten humanitären Organisationen geschlossen, darunter das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, ShareTheMeal und die One Billion Meals Endowment, um Tausende von Mahlzeiten zu spenden. Im Rahmen von „Blockchain4Her“ wurden vielversprechende Projekte unter der Leitung von Frauen mit einem Preisgeld von insgesamt 10 Millionen US-Dollar gefördert und weitere inspirierende Beiträge mit Prämien ausgezeichnet. Bei über 10 Meetups weltweit nahmen mehr als tausend Frauen teil, um sich zu vernetzen, weiterzubilden und Innovationen im Blockchain-Bereich voranzutreiben.

Über UNICEF

UNICEF ist in über 190 Ländern und Gebieten tätig, um die am stärksten benachteiligten Kinder zu erreichen und eine bessere Welt für alle Kinder zu schaffen.

UNICEF Luxemburg unterstützt diese globale Mission durch die Mobilisierung von Partnerschaften mit dem privaten Sektor und freiwilligen Beiträgen. Darüber hinaus setzt sie sich auf nationaler Ebene für die Wahrung der Kinderrechte ein, wobei der Schwerpunkt auf der Verringerung von Ungleichheiten, der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, der Bekämpfung von Kinderarmut, der Förderung der psychischen Gesundheit und der Verbesserung des Zugangs zur Justiz für alle Kinder liegt.

Haftungsausschluss: UNICEF unterstützt keine Unternehmen, Marken, Produkte oder Dienstleistungen. Diese Partnerschaft konzentriert sich ausschließlich auf die Förderung der Bildungsergebnisse von Kindern.

Weitere Informationen finden Sie unter: Website | Facebook | Instagram | x.com | LinkedIn

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: UNICEF Luxemburg, Paul Heber, Chief Communication | T (+352) 448715 | M (+352)691198105 | pheber@unicef.lu

Über die Game Changers Coalition

Aufbauend auf der bestehenden Arbeit von UNICEF, Mädchen durch das Skills4Girls-Portfolio in 22 Ländern mit digitalen und zukunftsrelevanten Kompetenzen auszustatten, erreicht die Game Changers Coalition fast 6 Millionen Mädchen, ist die Game Changers Coalition die Plattform von UNICEF, um die Videospielbranche und die Technologieindustrie zusammenzubringen. Ziel ist es, die heutige und die kommende Generation von Mädchen mit den Fähigkeiten auszustatten, die sie in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Kunst und Mathematik (STEAM) benötigen und wünschen, um Programmiererinnen, Designerinnen und Führungskräfte einer integrativeren, vielfältigeren und sichereren digitalen Zukunft zu werden.

Weitere Informationen finden Sie hier.

