Planet Hollywood Cancun recibe al primer grupo de Make-A-Wish Canadá® en un resort todo incluido junto a Sunwing Vacations

CANCÚN, México, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Esta semana, Planet Hollywood Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort, fue el escenario de una experiencia verdaderamente especial al recibir a 30 familias canadienses que viajaron para cumplir los deseos de niños con condiciones médicas críticas. En colaboración con Make-A-Wish® Canadá y Sunwing Vacations, el resort fue sede del primer Wish Trip grupal de la fundación en un resort todo incluido, ofreciendo un espacio donde las familias pudieron relajarse, reconectar y disfrutar de momentos significativos llenos de alegría.

El viaje comenzó en Montreal con una atmósfera de emoción. Las familias tuvieron la oportunidad de conocerse y tomarse fotos frente a un fondo temático de Planet Hollywood, y los niños fueron sorprendidos con artículos conmemorativos al abordar su vuelo chárter, dando inicio a la experiencia con sonrisas antes incluso de aterrizar en Cancún. A su llegada al resort, fueron recibidos por algunos de sus personajes de películas favoritos, marcando el inicio de una semana llena de asombro y listos para disfrutar al estilo Vacation Like A Star™.

Desde un recorrido guiado por el resort hasta días disfrutando del Shipwreck Cove Splash Park, el río lento y el Stars Kids Club, los niños aprovecharon al máximo todo lo que la propiedad tiene para ofrecer. Hubo funciones en el cine, momentos en la alberca y espacios tranquilos que promovieron la calma, la conexión y la alegría de simplemente estar juntos.

Uno de los momentos más memorables fue una cena temática inspirada en el cine, organizada por el resort en honor a las familias de Make-A-Wish® Canadá. Representantes de Planet Hollywood Beach Resorts, Make-A-Wish® Canadá, NexusTours, Sunwing Vacations y el grupo WestJet ofrecieron palabras conmovedoras, dando paso a una noche con estaciones de dibujo y maquillaje artístico, además de apariciones de personajes que hicieron que la magia del cine cobrara vida.

Con su energía familiar, diseño inmersivo y toques inspirados en Hollywood, Planet Hollywood Cancun fue el escenario ideal para esta experiencia inolvidable. Durante una semana inolvidable, el resort transformó las historias en experiencias reales, no en la pantalla, sino en cada gesto de alegría y momento compartido, brindando a niños extraordinarios y a sus familias un respiro lleno de fuerza y esperanza en medio de una etapa desafiante.

Acerca de Planet Hollywood Hotels & Resorts

Planet Hollywood Hotels & Resorts lleva la emoción de la gran pantalla a algunos de los lugares más buscados para una experiencia todo incluido, donde los huéspedes pueden vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™. Desde las prístinas costas de Cancún hasta las tranquilas playas de Costa Rica, estos resorts para todas las edades cuentan con auténticas piezas de memorabilia de Hollywood, un mundo de sabores, entretenimiento temático y actividades exclusivas para toda la familia, así como un servicio premium con la categoría Star Class™ para un tratamiento completo de famosos. Mientras tanto, Planet Hollywood Adult Scene, ofrece una escapada glamorosa sólo para adultos (18+) con todo incluido, ideal para una escapada romántica o una aventura llena de diversión con amigos que convertirá cualquier vacación en el centro de fascinación y atención con glamour y exclusividad.

Esta experiencia atractiva e interactiva en Planet Hollywood Hotels & Resorts incluye características y servicios de marca diferenciados, como PHabulous Bed™, Plugged In™, Main Event Guarantee™ y alojamiento de calidad estelar.

Para más información sobre Planet Hollywood Hotels & Resorts, visite www.planethollywoodhotels.com/es

Acerca de Sunwing Vacations

Sunwing Vacations es el proveedor líder de vacaciones en Canadá, ofreciendo más paquetes al sur que cualquier otro operador turístico del país, con vuelos directos desde distintas ciudades canadienses hacia destinos de sol en el Caribe, México y Centroamérica. Esta escala permite a Sunwing Vacations ofrecer ofertas exclusivas en resorts de primer nivel en los destinos más populares. Los clientes de Sunwing Vacations reciben además el apoyo de su socio confiable en destino, NexusTours, cuyos representantes brindan asistencia desde la llegada y a lo largo de toda la estancia. Para más información, visita sunwing.ca.

Acerca de Make-A-Wish Canadá

Make-A-Wish Canadá transforma vidas al cumplir los deseos de niños con enfermedades críticas. Nuestra misión es hacer realidad el deseo de cada niño elegible, ya que un deseo es parte fundamental de su proceso de tratamiento. Estudios demuestran que cumplir un deseo puede ayudar a fortalecer física y emocionalmente a los niños para enfrentar su enfermedad. Como afiliado independiente de Make-A-Wish International, Make-A-Wish Canadá forma parte de la organización líder mundial en el cumplimiento de deseos infantiles. La fundación atiende a niños en todas las comunidades de Canadá y en más de 50 países. En sus más de 40 años de historia, Make-A-Wish Canadá ha cumplido más de 40,000 deseos, incluidos 2,011 el año pasado. Por segundo año consecutivo, ha sido reconocida como uno de los Mejores Lugares para Trabajar en Canadá, y en 2024 fue incluida en la lista de los 100 Mejores Lugares para Trabajar por su compromiso con el impacto social. Para más información, visita makeawish.ca.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d34a6457-a75a-4ab8-8d1d-15a0e3f9cea1/es

Para más información, contacte a media@bluediamondresorts.com

Planet Hollywood Cancun recibe al primer grupo de Make-A-Wish Canadá® en un resort todo incluido junto a Sunwing Vacations Planet Hollywood Cancun recibe al primer grupo de Make-A-Wish Canadá® en un resort todo incluido junto a Sunwing Vacations

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.