Lancement de Propelia : une nouvelle publication numérique pour décrypter l’aérospatiale

PARIS, 17 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le LIA – Living Lab d’Innovation Aérospatiale, une initiative du MET – Aéroport métropolitain de Montréal, dévoile aujourd’hui Propelia, un tout nouveau magazine numérique consacré aux grandes avancées scientifiques, technologiques et stratégiques du secteur aérospatial.

L’annonce officielle a lieu aujourd'hui au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace – Le Bourget 2025, à Paris.

Propelia se veut un point de rencontre entre la recherche, les opérations, l’innovation et le secteur des affaires et de la politique. Sa première parution est prévue à l’automne 2025, et la publication proposera quatre éditions par an. Chaque numéro offrira des articles de fond, des analyses éclairantes et des entrevues avec des acteurs clés de notre industrie, le tout sous une forme moderne et multimédia.



Le projet est porté par Mehran Ebrahimi, directeur scientifique du LIA – Living Lab d’Innovation Aérospatiale, Simon-Pierre Diamond, vice-président, Affaires corporatives, communications et marketing au MET – Aéroport métropolitain de Montréal, et Maxime Landry, rédacteur en chef de Propelia, fort de plus de 30 ans d’expérience dans les médias et le journalisme aérien.

« Au MET, nous nous sommes donné l’ambition de créer un aéroport au service de notre écosystème de recherche. Propelia servira à rassembler une communauté de pratique déjà bien vivante au Québec afin de mettre en valeur ses avancées en innovation », déclare Simon-Pierre Diamond.

« Avec Propelia, nous souhaitons faire rayonner l’expertise québécoise sur la scène internationale et mettre en lumière les innovations constantes qui façonnent notre industrie », souligne Mehran Ebrahimi.



« J’ai toujours nourri une passion pour l’aéronautique et l’aviation. Ayant couvert ce secteur durant de nombreuses années comme journaliste, c’est aujourd’hui un honneur de pouvoir continuer à faire connaître les avancées, les progrès et les défis propres à cet écosystème. Partager cette passion tout en rendant accessible l’univers fascinant de l’aviation : c’est mon but en devenant rédacteur en chef de Propelia. »

— Maxime Landry

Pour découvrir Propelia et rester informé des prochaines parutions, visitez le site www.propelia.ca et abonnez-vous à l’infolettre.

L’annonce a eu lieu à Paris dans le cadre du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace – Le Bourget 2025, à Paris Page couverture de la prochaine édition de Propelia à l’automne 2025

